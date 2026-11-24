Symbolfoto – Bild KI-generiert

Paris – Ohne ihre Zustimmung hat ein französischer Verlag intime Aufnahmen von Gisèle Pelicot an Journalisten verschickt! Die Éditions Tinbad wollten damit nach übereinstimmenden Berichten ein Buch der Psychoanalytikerin Sabine Prokhoris bewerben. Pelicot erklärte dem Sender BFMTV, sie sei zutiefst schockiert und fühle sich erneut gedemütigt. Sie kündigte an, gegen den Verlag und die Autorin alle notwendigen rechtlichen Schritte zu nutzen. Der Verlag hat sich entschuldigt und die Werbung eingestellt. Eine gerichtliche Entscheidung über den Vorgang liegt nicht vor.

Zuerst berichtete die französische Wochenzeitung „Le Canard enchaîné“ am 19. November, der Pariser Verlag Tinbad habe „mehreren Medien“ Aufnahmen von Gisèle Pelicot zugesandt, die ihr früherer Ehemann angefertigt habe. Zweck sei die Werbung für das Essay „Emprises, les impasses d’une success story“ gewesen, dessen Erscheinen für Ende November geplant war. Die Verlagsleiterin Christelle Mercier bestätigte gegenüber franceinfo, Bilder verschickt zu haben. Gegenüber dem „Canard enchaîné“ räumte sie ein, dafür nicht das Einverständnis von Frau Pelicot zu besitzen. Den Versand bezeichnete sie als „privat und informativ“, „über ein paar Mails“, und er sollte dem Wochenblatt zufolge Lust auf die Lektüre machen. Von einer technischen Panne ist in den vorliegenden Stellungnahmen keine Rede.

Was genau verschickt wurde, ist zwischen den Quellen nicht völlig deckungsgleich. Das Wochenblatt sprach von Fotos und Videos mit sexuellem Charakter. Der Anwalt Stéphane Babonneau sagte, es handle sich um dieselben Aufnahmen, die zu Beginn des Prozesses von 2024 auf Wunsch der Verteidigung gezeigt worden seien. Damit liegt nahe, dass Material aus dem Umfeld der Gerichtsakten verwendet wurde – nicht etwa freigegebene Buchillustrationen. Der Inhalt der Dateien wird hier nicht beschrieben. Die Nachrichtenagentur AFP teilte mit, sie selbst habe weder das Buch noch Werbematerial erhalten.

In einer späteren offiziellen Mitteilung auf ihrer Website erklärte Tinbad, „absolut keine Bildaufnahme einer Vergewaltigung und kein Video pornografischen Charakters“ seien an die Presse gegangen. Dass intime Fotoaufnahmen versandt wurden, bestritt der Verlag damit nicht. Wie die Dateien in den Verlag gelangten, ist nicht eindeutig geklärt. Mercier sagte franceinfo, die Autorin habe Zugang zur Prozessakte gehabt und sich Aufnahmen beschafft. Prokhoris wies die Verantwortung für die als unangemessen bezeichnete Werbung vollständig dem Verlag zu.

Gisèle Pelicot selbst äußerte sich am Montag in einer dem Sender BFMTV übermittelten Erklärung. „Ich bin zutiefst schockiert, dass Bilder aus meinem intimsten Privatleben zur Schau gestellt und für kommerzielle Zwecke instrumentalisiert werden“, sagte sie demnach. „Ich weigere mich, dass meine Intimsphäre zum Werbeargument wird.“ Weiter erklärte sie, sie fühle sich erneut gedemütigt, bloßgestellt und verletzt, „als hätte die Belastung des Prozesses nicht gereicht“. Sie habe um ihre Würde und Freiheit gekämpft und werde nicht zulassen, dass man sie ihr wieder nehme. Sie werde „alle notwendigen Verfahren gegen den Verlag Tinbad und die Autorin dieses Werks“ nutzen. Das ist die Ankündigung einer rechtlichen Auseinandersetzung, noch kein Urteil und nach den vorliegenden Berichten auch noch keine öffentlich bestätigte Aufnahme von Ermittlungen durch eine Staatsanwaltschaft.

Der Verlag legte nach den ersten Berichten nach. In der Mitteilung heißt es, nach einer „unglücklichen und dem Inhalt des Buches unangemessenen Kommunikation“ seien die Voraussetzungen für die Aufnahme des Werks nicht mehr gegeben. Tinbad werde das Buch nicht nachdrucken. Die Autorin könne ihre Rechte zurückerhalten, sobald der noch beim Vertrieb befindliche Bestand von 280 Exemplaren abverkauft sei. Die werbliche Begleitung durch den Verlag sei beendet. „Wir sprechen Frau Gisèle Pelicot … unsere aufrichtigsten Entschuldigungen aus, ebenso der Autorin.“

Um das beworbene Buch selbst geht es in der öffentlichen Debatte ebenfalls – das ist aber ein anderer Vorgang als der Versand der Aufnahmen. Prokhoris sagte der AFP, Gegenstand sei „nicht die sogenannte Pelicot-Affäre, sondern die kritische Prüfung des Begriffs der psychischen Abhängigkeit“. Der Klappentext, den die AFP wiedergeben, fordert auf, frei über den Begriff der „emprise“ nachzudenken, der dort als Kernstück einer „Doxa“ der MeToo-Bewegung bezeichnet wird. Psychische Lagen dieser Art seien „von Grund auf mehrdeutig“ und bezögen „jeden der Beteiligten in gleich verantwortlicher, wenn auch nicht symmetrischer Weise“ ein. Pelicot weist nach übereinstimmenden Berichten über ihre Erklärung jede Deutung zurück, sie sei an dem, was sie erlitten hat, mitverantwortlich gewesen. Babonneau hatte den Versand bereits zuvor als „besonders verachtenswert“ bezeichnet und in der Zeitung „Le Parisien“ von einer „Absicht zu beschmutzen“ gesprochen. Das sind Bewertungen der Rechtsvertreter, keine gerichtlichen Feststellungen.

Zur Einordnung des Hintergrunds, so knapp wie nötig: Im Jahr 2024 wurde Pelicots früherer Ehemann Dominique Pelicot zu 20 Jahren Haft verurteilt, weil er sie betäubt und vergewaltigt und andere Männer dazu gebracht hatte, sie zu vergewaltigen. Weitere Angeklagte wurden ebenfalls verurteilt. Die Schuldfrage jenes Verfahrens ist damit gerichtlich geklärt. Ob der aktuelle Versand intimer Aufnahmen ohne Zustimmung nach französischem Recht strafbar ist, haben Gerichte zu prüfen. Bis zu einer Entscheidung gilt die Unschuldsvermutung für die beteiligten Verlagsmitarbeiter.

KOMMENTAR / MEINUNG: Intime Aufnahmen einer Frau, deren Opferrolle vor Gericht festgestellt wurde, ohne ihre Zustimmung an Redaktionen zu schicken, um ein Buch zu verkaufen – das ist keine Lappalie und keine bloße Geschmacksfrage. Wer so etwas tut, muss sich dafür verantworten, öffentlich und nötigenfalls vor Gericht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Der Hinweis, die Mails seien privat gewesen, überzeugt nicht. Wer Journalisten Material schickt, damit ein Titel Beachtung findet, betreibt Werbung, keine vertrauliche Hinterzimmerkorrespondenz. Die Bilder selbst dürfen dabei nicht weiterverbreitet werden. Berichten heißt nicht, die Demütigung zu wiederholen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Buch darf Begriffe und Deutungen kritisieren, das gehört zur Meinungsfreiheit. Diese Freiheit endet dort, wo der Körper eines Opfers zum Verkaufsargument wird. Beides muss getrennt bleiben. Ob ein Straftatbestand erfüllt ist, entscheiden Richter, nicht Schlagzeilen. Eine Entschuldigung nachträglich ändert nichts an der Tatsache, dass die Aufnahmen den Verlag verlassen haben.

Was meinen Sie: Dürfen Verlage intime Aufnahmen eines Opfers für die Buchwerbung verwenden? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Éditions Tinbad: Mitteilung auf der Verlagswebsite: https://www.editionstinbad.com/

France / AFP: Gisèle Pelicot „humiliée“ nach Verwendung unbekleideter Fotos für ein Essay, 23.11.2026: https://www.france24.com/fr/france/20261123-gisèle-pelicot-choquée-par-l-utilisation-de-photos-dénudées-d-elle-pour-la-promotion-d-un-essai

franceinfo: Ein Verlag verschickt Bilder von Gisèle Pelicot zur Buchwerbung, 20.11.2026: https://www.franceinfo.fr/faits-divers/affaire-des-viols-de-mazan/une-maison-d-edition-diffuse-des-images-pornographiques-de-gisele-pelicot-pour-promouvoir-un-livre_8291930.html

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