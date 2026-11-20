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Berlin – Dem Robert Koch-Institut wurden für das Jahr 2025 insgesamt 9.699 Syphilis-Fälle gemeldet, 169 mehr als im Vorjahr und damit ein neuer Höchststand seit Beginn der nichtnamentlichen Meldepflicht. Die Inzidenz lag bei 11,6 Fällen je 100.000 Einwohner, über dem Median der fünf Vorjahre von 9,4. Das geht aus dem Epidemiologischen Bulletin 47/2026 hervor, erschienen am 19. November 2026. Die Zahl der Fälle bei Männern, die Sex mit Männern haben, ging bundesweit um 6,2 Prozent zurück; auf heterosexuellem Weg erworbene Infektionen stiegen weiter an. Die Formulierung, die Infektionszahlen bei „homosexuellen Männern“ seien „erstmals bundesweit“ gesunken, verkürzt die amtliche Kategorie und den vom Institut selbst gesetzten Vorbehalt, dass die Pandemiejahre 2020 und 2021 bereits einen Rückgang gebracht hatten. Ein großer Teil der Infektionen mit Angabe zum Infektionsland wurde in Deutschland erworben; daraus folgt nach dem Infektionsschutzgesetz nicht die Staatsangehörigkeit der Betroffenen.

Die Autoren Dr. Klaus Jansen und PD Dr. Viviane Bremer vom Robert Koch-Institut fassen den Befund unter der Überschrift „Neuer Höchststand von Infektionen mit divergenter Dynamik“ zusammen. Seit Inkrafttreten des Infektionsschutzgesetzes am 1. Januar 2001 werden neu diagnostizierte, behandlungsbedürftige Syphilis-Infektionen gemäß Paragraph 7 Absatz 3 nichtnamentlich an das Institut gemeldet. Die Fallzahl, die den Kriterien des Instituts entspricht, stieg von 2001 bis 2004 zunächst nur bei Männern, lag bis 2008 bei etwa 4.000 jährlich, fiel 2009 und stieg von 2010 bis 2019 nahezu kontinuierlich. Nach einem pandemiebedingten Rückgang 2020 und 2021 folgte seit 2022 ein erneuter Anstieg. Mit 9.699 Fällen im Jahr 2025 liegt die Meldezahl über allen bisherigen Jahren dieser Reihe; gegenüber 2024 entspricht das einem Plus von 169 Fällen oder 1,8 Prozent. Der Anstieg verlangsamte sich damit weiter. Diese Zahlen stehen in dem Epidemiologischen Bulletin des Robert Koch-Instituts, Ausgabe 47/2026, Seiten 3 bis 24. Für eigene regionale Abfragen verweist der Bericht auf die Anwendung SurvStat des Instituts; die hier wiedergegebene Jahresbilanz ist die amtliche Auswertung des Bulletins, nicht eine gesondert abgerufene Rohabfrage.

Die Syphilis wird durch das Bakterium Treponema pallidum verursacht, kommt nur beim Menschen vor und wird sexuell, durch Blut und im Mutterleib übertragen. Sie verläuft typischerweise in Stadien, kann mit Antibiotika geheilt werden, wiederholte Infektionen sind möglich. 2025 gingen insgesamt 12.179 Meldungen ein, einschließlich solcher, die den Fallkriterien nicht entsprachen und deshalb nicht in die Analyse eingingen. Der Anteil der Doppelmeldungen lag bei 20,4 Prozent, auf dem Niveau der Vorjahre. Die 9.699 Fälle sind also zusammengeführte Erstmeldungen, die die Falldefinition erfüllen, nicht die Rohzahl aller Laborzettel.

Männer bleiben weitaus stärker betroffen, aber der Frauenanteil steigt. 2025 lag er bei 9,2 Prozent und damit über dem Niveau der Vorjahre. Die Inzidenz der Männer betrug 21,2 Fälle je 100.000 Einwohner und war rund zehnmal so hoch wie die der Frauen mit 2,1. Die Zahl der männlichen Fälle blieb gegenüber 2024 praktisch stabil (minus 0,1 Prozent, insgesamt 8.710). Bei Frauen kam es zu einem Anstieg um 22,8 Prozent auf 888 Fälle; dieser Trend wird seit 2022 beobachtet. 31 Fälle wurden mit der Geschlechtsangabe „divers“ gemeldet, nach 35 im Vorjahr. Das mediane Alter aller Fälle lag bei 41 Jahren. Die höchste Inzidenz hatten 30– bis 39-jährige Männer mit 42,6 Fällen je 100.000, bei Frauen die 25– bis 29-Jährigen mit 5,4.

Angaben zum wahrscheinlichen Infektionsweg lagen für 73,2 Prozent der Fälle vor. Davon entfielen 5.498 Fälle oder 77,4 Prozent auf Männer, die Sex mit Männern haben, 1.579 Fälle oder 22,2 Prozent auf einen heterosexuellen Transmissionsweg, acht Fälle auf eine konnatale Syphilis (0,1 Prozent) und 15 Fälle auf ein sonstiges Risiko (0,2 Prozent). Die Fälle mit angegebenem Übertragungsweg über sexuelle Kontakte zwischen Männern gingen im Vergleich zum Vorjahr um 6,2 Prozent oder 363 Fälle zurück. Damit kam es, so das Institut wörtlich, mit Ausnahme des pandemiebedingten Rückgangs 2020 und 2021 zum ersten Mal seit 2009 zu einem Rückgang dieser Gruppe in Deutschland. Die Kurzformel „erstmals bundesweit“ im Anreißer eines uns zugegangenen Textes ist also nur mit diesem Vorbehalt richtig. Zudem ist „Männer, die Sex mit Männern haben“ die epidemiologische Kategorie des Berichts, nicht gleichzusetzen mit der Selbstbezeichnung „homosexuelle Männer“. Der Rückgang war nicht in jedem Land gleich: In acht Bundesländern stiegen die Meldungen dieser Gruppe 2025, in acht sanken sie. In Berlin und Hamburg, den Stadtstaaten mit der höchsten Inzidenz, war ein größerer Rückgang bereits 2024 sichtbar gewesen; 2025 fiel er dort deutlich geringer aus, in Berlin wurde sogar ein leichtes Plus von 1,9 Prozent gezählt. Deutliche Rückgänge 2025 verzeichneten unter den großen Ländern vor allem Bayern (minus 30,4 Prozent) und Baden-Württemberg (minus 16,3 Prozent).

Die Zahl der männlichen Fälle mit Angabe eines heterosexuellen Infektionswegs stieg 2025 um 25,2 Prozent oder 214 Fälle. Die Zahl der Fälle von Frauen, unabhängig von der Angabe des Infektionswegs, stieg um 22,8 Prozent oder 165 Fälle. Über drei Jahre, von 2023 bis 2025, nahmen die wahrscheinlich heterosexuell erworbenen Infektionen laut Diskussionsteil bei Frauen um 89 Prozent und bei Männern um 66 Prozent zu, bleiben in der absoluten Zahl aber unter der Gruppe der Männer, die Sex mit Männern haben. Acht Fälle konnataler Syphilis wurden 2025 diagnostiziert, ebenso viele wie 2024; zwischen 2001 und 2024 lag diese Zahl zwischen einem und acht Fällen pro Jahr. Sie sind seit Einführung der Meldepflicht selten, bleiben aber wegen der möglichen schweren Schäden für das Kind epidemiologisch bedeutsam, zumal die Inzidenz bei Frauen im gebärfähigen Alter steigt.

Regional bleibt die Syphilis eine Epidemie der Ballungsräume, erfasst aber auch ländlichere Gebiete. Die mit Abstand höchsten landesweiten Inzidenzen hatten Berlin mit 38,5 und Hamburg mit 34,7 Fällen je 100.000 Einwohner. Über dem Bundesdurchschnitt lagen außerdem Bremen (16,9) und Hessen (12,7). Die niedrigsten Werte wurden in Baden-Württemberg (7,8), Thüringen (6,8) und Brandenburg (6,3) gemessen. In 13 Ländern stieg die Inzidenz gegenüber 2024, am stärksten in Brandenburg um 37,6 Prozent; in Bayern fiel sie um 20,2 Prozent. Unter den Städten mit mindestens 25 Fällen je 100.000 ragten Köln (47,3), Frankfurt am Main (45,6) und Trier (45,0) noch über Hamburg hinaus, gefolgt von Leipzig, München, Offenbach, Oldenburg und Düsseldorf. In Berliner Innenstadtbezirken wurden Inzidenzen zwischen 29,5 und 82,5 gemeldet. Diese Stadtwerte fehlen in dem uns zugegangenen Kurztext, der nur allgemein von einem Höchststand spricht.

Für 68,5 Prozent aller Fälle, das sind 6.647 Meldungen, lag eine Angabe zum wahrscheinlichen Infektionsland vor. Davon wurden 6.188 Infektionen oder 93,1 Prozent in Deutschland erworben. Die häufigsten weiteren Nennungen waren Spanien und Thailand mit je 0,8 Prozent. Bei Männern, die Sex mit Männern haben, lag der Anteil in Deutschland erworbener Infektionen unter den Fällen mit Angabe bei 95,0 Prozent, bei Frauen bei 87,9 Prozent und bei heterosexuellen Männern bei 88,6 Prozent. Die Aussage, ein großer Teil der Infektionen sei innerhalb Deutschlands erworben worden, ist damit für die Fälle mit Angabe zutreffend; sie gilt nicht automatisch für die 31,5 Prozent ohne diese Information. Ein Herkunftsland der Patienten wurde für 63,0 Prozent der Fälle angegeben; bei 77,1 Prozent dieser Angaben stand Deutschland, danach Türkei (1,5 Prozent) und Polen (1,1 Prozent) sowie Italien, Kolumbien, Rumänien, die Ukraine und Venezuela (je 0,9 Prozent). Herkunftsland ist im Bericht ein eigener Indikator und nicht dasselbe wie die Staatsangehörigkeit.

Die Passage, aus einer in Deutschland erworbenen Infektion lasse sich nicht die Staatsangehörigkeit oder der Migrationshintergrund ableiten und nach dem Infektionsschutzgesetz werde das wahrscheinliche Infektionsland abgefragt, nicht aber systematisch die Staatsangehörigkeit erfasst, steht so nicht im Bulletin und war bei Redaktionsschluss auch nicht als Zitat einer Regierungsantwort oder einer Nachrichtenagentur nachweisbar. Sachlich trägt sie, wenn man das Gesetz genau liest. Die Meldepflicht für den Erregernachweis folgt aus Paragraph 7 Absatz 3. Die Inhalte der nichtnamentlichen Meldung stehen im Wortlaut des Infektionsschutzgesetzes: Dazu gehören unter anderem Geschlecht, Geburtsmonat und -jahr, die ersten drei Ziffern der Postleitzahl, der Untersuchungsbefund, der wahrscheinliche Infektionsweg und unter Nummer 10 der Staat, in dem die Infektion wahrscheinlich erfolgt ist. Die Staatsangehörigkeit kommt in dieser Liste nicht vor. Sie wird nach den Vorschriften über die namentliche Meldung und die Übermittlung nur bei Tuberkulose, Hepatitis B und Hepatitis C systematisch erhoben. Wer aus dem Infektionsland auf die Herkunft der Erkrankten schließt, liest aus den Daten etwas heraus, das das Gesetz für die Syphilis gerade nicht erhebt.

Die Behauptung, die Ursachen für den Anstieg seien bislang nicht abschließend geklärt, ist als pauschaler Satz im Bulletin nicht enthalten. Das Institut unterscheidet. Für den früheren Anstieg bei Männern, die Sex mit Männern haben, nennt es ein Zusammenspiel aus verändertem Sexualverhalten, Dating-Apps, Partydrogen im sexuellen Kontext und erweiterten Screening-Angeboten, etwa im Rahmen der HIV-Präexpositionsprophylaxe. Für den seit 2024 sichtbaren Rückgang in dieser Gruppe hält es eine vermehrte Nutzung der Doxycyclin-Postexpositionsprophylaxe für einen wahrscheinlichen, relevanten Faktor; die Deutsche STI-Gesellschaft bleibt dabei zurückhaltender als Fachgesellschaften in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich. Für den anhaltenden Anstieg wahrscheinlich heterosexuell übertragener Infektionen nennt der Bericht denkbare Gründe: erhöhte Testaktivität, den Ausbau niedrigschwelliger Angebote und eine vermehrte Übertragung durch verändertes Verhalten sowie einen leichten Anstieg der Prävalenz in heterosexuellen Netzwerken. Das Ausmaß und das Zusammenspiel dieser Faktoren, so das Institut, lassen sich anhand der Meldedaten nicht genauer bestimmen. Auffällige Verschiebungen bei Alter, Herkunfts- oder Infektionsland oder bei Sexarbeit ergaben sich daraus nicht. Diese Redaktion hatte in einem früheren Bericht zu Tripper und Syphilis bereits auf den länger laufenden Anstieg sexuell übertragbarer Infektionen hingewiesen; der Jahresbericht 2025 präzisiert nun die gegenläufige Dynamik.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Höchststand ist ein Warnsignal, kein Sittenbild. Wer die Zahlen nur als Beweis für den angeblichen Niedergang einer Gruppe liest, hat den Bericht nicht zu Ende gelesen. Gerade die gegenläufige Entwicklung – Rückgang in einer lange besonders betroffenen Gruppe, klarer Anstieg auf heterosexuellem Weg, höherer Frauenanteil – zwingt die Gesundheitspolitik, Prävention breiter und konkreter zu denken, statt sich auf alten Schwerpunkten auszuruhen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Das Infektionsland ist nicht die Staatsangehörigkeit. Wer aus einer in Deutschland erworbenen Infektion eine Herkunftsgeschichte zimmert, erfindet eine Statistik, die das Gesetz für diese Krankheit gar nicht erhebt. Genauso falsch wäre es, den Hinweis auf fehlende Staatsangehörigkeitsdaten als Beweis zu lesen, Migration spiele keine Rolle – das lässt sich aus diesen Meldebögen ebenfalls nicht ableiten. Ehrlichkeit gegenüber den Daten ist eine Pflicht, keine Weltanschauung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Konnatale Infektionen sind selten, aber jeder einzelne Fall ist ein Versagen der Vorsorge. Steigende Zahlen bei Frauen im gebärfähigen Alter verlangen niedrigschwellige Tests, eine wirksame Partnerbenachrichtigung und eine Schwangerschaftsbetreuung, die auch Frauen ohne feste Anbindung an eine Praxis erreicht. Ein Jahresbericht allein behandelt niemanden. Die Politik muss die Versorgung finanzieren, nicht nur die Kurve kommentieren.

Die Meldezahlen des Robert Koch-Instituts sind eindeutig: neuer Höchststand, gespaltene Dynamik, der weit überwiegende Teil der angegebenen Infektionsorte liegt in Deutschland! Wer daraus Schuld einer Bevölkerungsgruppe ableitet, missbraucht die Statistik – und wer den Anstieg bei Frauen und heterosexuellen Übertragungen ignoriert, verspielt Prävention!

Quellen:

Jansen K, Bremer V: Syphilis in Deutschland im Jahr 2025 – Neuer Höchststand von Infektionen mit divergenter Dynamik. Epidemiologisches Bulletin 47/2026, 19.11.2026, S. 3–24, DOI 10.25646/14614: https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/Epidemiologisches-Bulletin/2026/47_26.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Infektionsschutzgesetz, Paragraph 10 (nichtnamentliche Meldung), gesetze-im-internet.de: https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__10.html

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