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Frankfurt – Die Polizei hat einem als Batman aufgetretenen Influencer namens Younes nach eigenen Angaben und Berichten der Veranstalter ein Aufenthaltsverbot für bestimmte Bereiche der Innenstadt ausgesprochen, das bis zum 5. Januar 2027 gelten soll; am Freitag, dem 20. November 2026, durfte er die betroffenen Gebiete demnach weder im Kostüm noch in Zivil betreten und musste sich zweimal bei der Polizei an seinem Wohnort melden. Das hessische Innenministerium bestätigt öffentlich Meldeauflagen gegen 36 identifizierte Tatverdächtige und Aufenthaltsverbote gegen 49 Personen für bestimmte Bereiche Frankfurts, nennt den Einzelfall aber nicht namentlich. Die Bild-Zeitung schreibt, das Ministerium habe ihr das „Batman-Verbot“ bestätigt, und titelt, Younes dürfe „Frankfurt nicht betreten“. Diese Überschrift greift weiter als die amtliche Formulierung. Ob der Mann in der Nacht zum 1. November 2026 einen gewaltbereiten Mob „aufgepeitscht“ hat, wie die Boulevardzeitung formuliert, ist nicht gerichtlich festgestellt. Bis zum frühen Abend liefen die fünf angemeldeten Versammlungen in Frankfurt nach Polizeiangaben weitgehend friedlich und mit deutlich weniger Teilnehmern als angemeldet.

Stand: 19:47 Uhr MEZ

Younes trat in der Halloween-Nacht nach der Gen-Z-Demonstration in Frankfurt im Batman-Kostüm auf und wurde auf Fotos und Videos sichtbar, die Nachrichtenagenturen und Zeitungen verbreitet haben. In sozialen Netzwerken trat er unter seinem Vornamen auf und wurde in Medien als „Frankfurt-Batman“ bezeichnet. Einen öffentlich und behördlich festgestellten Nachnamen legen die vorliegenden amtlichen Texte nicht vor; diese Redaktion nennt ihn deshalb nur mit Vornamen und verzichtet auf ein erkennbares Porträt. Er ist nach Berichten ein Social-Media-Akteur mit einer größeren Anhängerschaft, aber kein formal benannter Versammlungsleiter der Initiative „Gen Z regelt“. Die örtlichen Veranstalter berichteten öffentlich über das gegen ihn ausgesprochene Verbot. Eine Verurteilung liegt nicht vor. Die Unschuldsvermutung gilt.

In einer Pressemitteilung des hessischen Innenministeriums vom 18. November 2026, im Ton von Innenminister Roman Poseck, heißt es, die in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November eingerichtete Sonderkommission setze derzeit Meldeauflagen gegen 36 bereits identifizierte Tatverdächtige sowie Aufenthaltsverbote gegen 49 Personen für bestimmte Bereiche Frankfurts um. Die Maßnahmen sollten konkret dafür sorgen, dass diejenigen, die mutmaßlich am 31. Oktober randaliert hätten, am Freitag die Innenstadt nicht unsicher machen könnten. Die Zahl der tatverdächtigen Personen habe sich inzwischen auf 99 erhöht; am Morgen des 18. November seien acht von der Staatsanwaltschaft erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Frankfurt am Main vollstreckt worden. Poseck betonte, entscheidend sei nicht die Herkunft, sondern konkretes Verhalten. Die Anordnungen selbst erlässt nach dem Landesrecht die Polizei. Die Formulierung der Bild-Zeitung, das Innenministerium habe „durchgegriffen“ und ein persönliches Batman-Verbot ausgesprochen, vermengt die politische Kommunikation mit der polizeilichen Verfügung. Auf Anfrage anderer Medien wollte sich die Frankfurter Polizei nicht zu einzelnen Betroffenen äußern; Aufenthaltsverbote und Meldeauflagen hätten einen „präventiven Charakter“.

Rechtsgrundlage sind die Paragraphen 30a und 31 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Nach Paragraph 31 Absatz 3 können Gefahrenabwehr- und Polizeibehörden einer Person für eine bestimmte Zeit verbieten, einen bestimmten örtlichen Bereich innerhalb einer Gemeinde zu betreten oder sich dort aufzuhalten, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie dort eine Straftat begehen wird – es sei denn, sie hat dort ihre Wohnung oder ist aus einem vergleichbar wichtigen Grund auf das Betreten angewiesen. Das Verbot ist zeitlich und örtlich auf das erforderliche Maß zu beschränken und darf drei Monate nicht überschreiten. Paragraph 30a erlaubt Meldeauflagen zur Verhütung von Straftaten, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person eine Straftat begehen wird; die Meldung kann an bestimmten Tagen bis zu zweimal bei einer bestimmten Dienststelle verlangt werden. Polizeipräsident Stefan Müller erklärte laut einem Bericht der Frankfurter Rundschau, die Verbote gälten für bestimmte Bereiche Frankfurts und dauerten mit Blick auf Silvester bis zum 5. Januar des kommenden Jahres. Am Freitag müssten sich die 49 Personen nachmittags zweimal bei ihrer Heimatpolizei melden. Die örtliche Gen-Z-Initiative berichtete, für Younes gelte bis zu diesem Datum ein Betretungsverbot für Teile der Innenstadt, dazu die Meldeauflage am 20. November. Damit ist die Überschrift „Younes darf Frankfurt nicht betreten“ nach den vorliegenden amtlichen und organisatorischen Angaben zu weit; sie macht aus einem gebietsbezogenen Aufenthaltsverbot ein Stadtverbot.

Younes selbst machte das Verbot in sozialen Netzwerken öffentlich. Er schilderte den Besuch der Polizei, stellte die Frage, ob er ein Schwerverbrecher geworden sei, und betonte, er sei nicht kriminell. In einem von Medien wiedergegebenen Beitrag sagte er sinngemäß, er sei ein Mensch und habe gewisse Rechte und Freiheiten. Nach der Frankfurter Rundschau beteuert er, unschuldig zu sein, und berichtet zumindest von keinem Ermittlungsverfahren gegen sich. Die Veranstalter schrieben, Beamte hätten ihm eine hohe Wahrscheinlichkeit künftiger Straftaten bescheinigt. Welche konkreten Erkenntnisse dem im Einzelfall zugrunde liegen und ob er an den Ausschreitungen beteiligt war, ist öffentlich nicht belegt. Der Frankfurter Strafrechtler Johannes Koch, der in der Berichterstattung als unabhängiger Erklärer des Rechtsmaßstabs auftritt, nicht als benannter Verteidiger des Betroffenen, erklärte, ein Aufenthaltsverbot dürfe nur angeordnet werden, wenn überprüfbare, einem Beweis zugängliche Fakten unter Einbeziehung des polizeilichen Erfahrungswissens den Schluss auf eine bevorstehende Gefahrenlage mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zuließen. Betrachtete er die Videos, so posierte der Mann im Batman-Kostüm demnach vor allem für Kameras vor dem Feuer und sei mit den Gruppen mitgelaufen; auf seinem Konto habe er sich weder mit den Randalierern identifiziert noch als deren Sprachrohr gedient. Eine öffentliche Entscheidung des Verwaltungsgerichts Frankfurt oder des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs in Kassel zu diesem Einzelfall oder zu den 49 Verboten war bei Redaktionsschluss nicht auffindbar. Ob Rechtsmittel eingelegt wurden, ist ebenfalls nicht öffentlich dokumentiert.

Ein Bericht der Bild-Zeitung vom 20. November 2026, 12.55 Uhr MEZ, stellt Younes in die Mitte der Krawallnacht: Er soll, als es dunkel wurde, den gewaltbereiten Mob aufgepeitscht haben und von Teilen der Menge wie eine Ikone im „Kampf gegen die Polizei“ gefeiert worden sein, zwischen brennenden Barrikaden, Molotow-Cocktails und Plünderungen. Fotos und Videos zeigten, dass er die Menge aufgepeitscht haben soll – eine Formulierung, die den Vorwurf wiederholt, ihn aber nicht beweist. Dass der Mann am 31. Oktober in Gewahrsam genommen oder festgenommen wurde, berichten mehrere Medien; das ist eine polizeiliche Sicherungsmaßnahme, kein Schuldspruch. Die Bild-Zeitung nennt außerdem 99 identifizierte Personen, 49 Aufenthaltsverbote für die Innenstadt und 36 Meldeauflagen; die ersten drei Zahlen finden sich in der ministeriellen Mitteilung. Die Angabe, dazu könnten weitere 14 Personen Gefährderansprachen erhalten haben, bleibt in der Boulevardfassung selbst im Konjunktiv und fehlt in der öffentlichen Fassung des Ministeriumstextes. Die Sorge um „bis zu 250 Weihnachtsmarktbuden“ ist in den amtlichen Zahlen der Pressemitteilung ebenfalls nicht enthalten.

Zum Ablauf des Freitags hatte diese Redaktion bereits in einem früheren Bericht zum Protesttag in Frankfurt das Großaufgebot und die fünf angemeldeten Versammlungen dargestellt. Amtlich waren vorgesehen: vormittags ein Aufzug der Verdi-Jugend unter dem Motto „Schulstreik gegen Wehrpflicht“ mit 1.200 Angemeldeten, ein Aufzug eines internationalen Jugendverbands, nachmittags die stationäre Kundgebung „Gen Z regelt Frankfurt“ an der Weseler Werft von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr mit 4.000 erwarteten Teilnehmern, ein Aufzug der Bundesbewegung von 15.00 Uhr bis 17.15 Uhr mit bis zu 1.500 erwarteten Personen sowie abends erneut Verdi von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr mit 500 Angemeldeten. Mehr als 2.000 Einsatzkräfte standen bereit, deutlich mehr als die 1.300 am 31. Oktober. Die Bild-Zeitung vereinfacht das auf einen Beginn „um 16 Uhr“ der Demonstration „GenZ regelt“. Das trifft die tatsächliche Lage nicht.

Nach Polizeiangaben, wiedergegeben von der hessenschau und der Deutschen Presse-Agentur, blieb die Beteiligung deutlich hinter den Anmeldungen zurück. Am Vormittag zählte die Polizei rund 600 Teilnehmer beim Schulstreik gegen die Wehrpflicht und rund 80 bei der Versammlung des internationalen Jugendverbands. Die Kundgebung an der Weseler Werft wurde nach 14 Uhr vom Veranstalter beendet, nachdem nur rund 30 Menschen erschienen waren. Hintergrund war nach übereinstimmenden Berichten ein Zerwürfnis zwischen der Frankfurter Ortsgruppe und der Bundesinitiative, die zum Hauptbahnhof aufrief. Am Nachmittag und frühen Abend beteiligte sich an dem Aufzug der Bundesbewegung nach Polizeiangaben eine knappe vierstellige Zahl, die hessenschau nannte später rund 1.000 Demonstrierende. Ein Sprecher der Veranstalter erklärte am Endpunkt, man habe die erste Gen-Z-Demo ohne Zwischenfälle geschafft. Die Polizei widersprach dieser Vollständigkeit: Einzelne vermummte Personen seien aufgefordert worden, die Vermummung abzulegen; eine Drohne beobachtete den Zug; während des Aufmarsches sei Pyrotechnik gezündet worden, einzelne Personen hätten Schutzausstattung wie Fahrradhelm, Schutzbrille oder Schienbeinschoner getragen. Beides sei ein Verstoß gegen die Auflagen. Von Plünderungen oder einer Wiederholung der Eskalation auf der Zeil wie am 31. Oktober war in den vorliegenden Lagemeldungen bis zum frühen Abend keine Rede. Der angemeldete Abendaufzug der Verdi-Jugend bis 21.30 Uhr hatte bei Redaktionsschluss noch keine abschließende öffentliche Polizeibilanz.

Die Sicherheitslage in Frankfurt steht in einer Reihe mit anderen Städten, in denen am selben Freitag protestiert wurde. Diese Redaktion hat in einem Bericht über ein Klette-Plakat in München die dortige Berichterstattung vor dem Protesttag geprüft und von der Frankfurter Lage getrennt gehalten; die Fälle sind nicht dasselbe Ereignis. In Frankfurt selbst erhöhte die Polizei nach dem 31. Oktober den Kontrolldruck, unter anderem mit der BAO Zeil. Seit dem 1. November seien laut Ministerium über 2.150 Personen kontrolliert, 78 Strafanzeigen gefertigt, 435 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und 182 Platzverweise erteilt worden; sichergestellt worden seien unter anderem Messer, Sturmhauben, Pfefferpistolen, eine Axt, Teleskopschlagstöcke und Einbruchswerkzeug. Diese Zahlen beschreiben Kontrolltage, nicht automatisch eine individuelle Schuld von Younes. Das Bundeskriminalamt teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, mit Blick auf die bundesweiten Schülerproteste lägen vorerst keine konkreten Hinweise auf mögliche Krawalle vor; die bekannt gewordenen Versammlungsanzeigen ließen keine Rückschlüsse auf eine grundsätzlich unfriedliche Lage zu und seien dem bürgerlichen sowie dem gemäßigt-linken Spektrum zuzuordnen. Innenminister Poseck hatte gleichwohl vor Aufrufen aus dem linksextremistischen Spektrum gewarnt und ein Indymedia-Schreiben als echt bewertet, ohne die Prüfung öffentlich im Einzelnen darzulegen.

Dokumentiert sind damit: die polizeilichen Anordnungen gegen 49 Personen für bestimmte Bereiche und gegen 36 Personen mit Meldeauflagen, das Enddatum 5. Januar 2027, die Meldepflicht am Freitagnachmittag, die Rechtsnormen des hessischen Polizeigesetzes, die Selbstauskunft von Younes und der Veranstalter zum persönlichen Verbot, das öffentliche Schweigen der Polizei zum Einzelfall sowie der weitgehend friedliche, unter den Anmeldungen gebliebene Verlauf bis zum frühen Abend. Nicht dokumentiert als festgestellte Tatsache sind eine Anstiftung der Menge durch den Mann im Batman-Kostüm, ein namentlich vom Ministerium ausgesprochenes Stadtverbot für ganz Frankfurt und eine gerichtliche Bestätigung oder Aufhebung der Anordnung. Vorwürfe bleiben Vorwürfe, solange sie nicht in einem Verfahren tragfähig belegt sind.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Aufenthaltsverbot ist ein schwerer Eingriff in die Bewegungsfreiheit, kein Souvenir vom Festumzug. Wer ihn verhängt, muss überprüfbare Tatsachen vorlegen, nicht nur ein Kostüm, eine Kameraposition und die Behauptung einer hohen Wahrscheinlichkeit. Dass die Behörde den Einzelfall öffentlich nicht begründet, während die Boulevardpresse den Mob-Anführer schon festzurrt, kehrt die Unschuldsvermutung praktisch um. Prävention darf nicht zur Strafe ohne Urteil werden.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Überschrift, jemand dürfe eine ganze Stadt nicht betreten, klingt nach Ausnahmezustand. Amtlich ist von bestimmten Bereichen die Rede. Das ist ein Unterschied, und er ist entweder Absicht oder Schlamperei – beides wirft ein schlechtes Licht auf die Berichterstattung. Wer die Fläche des Verbots aufbläst, macht aus einer polizeilichen Anordnung ein Stadtverbot und liefert der Politik die dramatische Kulisse, die sie sich selbst schon gebaut hat.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein riesiges Polizeiaufgebot für einen Protesttag, der hinter den Anmeldungen zurückbleibt, zeigt vor allem eines: Nach der Eskalation in der Innenstadt hat die Landespolitik den öffentlichen Raum zur Bühne der Härte erklärt. Das mag Händler beruhigen. Es ändert aber nichts daran, dass Verbote gegen einzelne Personen transparent und gerichtlich überprüfbar sein müssen. Solange kein Gericht öffentlich entschieden hat, bleibt die Maßnahme eine behördliche Prognose – und Prognosen sind keine Urteile.

Die Unschuldsvermutung gilt auch dann, wenn jemand ein Kostüm trägt und Kameras sucht! Behörden müssen Fakten nennen, Gerichte müssen prüfen können – und die Berichterstattung darf ein Gebietsverbot nicht zur Verbannung aus einer ganzen Stadt aufblasen!

Quellen:

Pressemitteilung des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz, 18.11.2026, „Appell zur friedlichen Demonstration“: https://innen.hessen.de/presse/appell-zur-friedlichen-demonstration

Frankfurter Rundschau, Baha Kirlidokme, 19.11.2026, 18.08 Uhr MEZ, „Fünf Jugendproteste am Freitag in Frankfurt“: https://www.fr.de/frankfurt/fuenf-jugendproteste-am-freitag-in-frankfurt-94599110.html

Bild-Zeitung, Stefan Schlagenhaufer und Michaela Steuer, 20.11.2026, 12.55 Uhr MEZ: https://bild.de/regional/frankfurt/younes-darf-frankfurt-nicht-betreten-batman-verbot-fuer-genz-demo-6afffc4db237b5b41c9a1fd6

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