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Berlin – Die Bild-Zeitung hat am Samstag den anonymen Brief einer Sachbearbeiterin einer Ausländerbehörde veröffentlicht, die ihren Dienst quittiert hat. Die Frau bleibt unbenannt; Ort und Behörde werden in dem Beitrag nicht genannt. In dem Schreiben weist sie die Kritik zurück, Behördenmitarbeitern sei das Schicksal von Opfern egal, und macht die geltende Rechtslage sowie die Belastung im Amt für ihren Schritt verantwortlich. Mehrere ihrer rechtlichen und tatsächlichen Angaben halten einer Prüfung nur eingeschränkt stand.

Stand: 08:24 Uhr MEZ

Die Kolumnistin Alexandra Würzbach druckte den Leserbrief mit Zustimmung der Absenderin und ohne identifizierende Angaben. Ein Archivfoto des Berliner Landesamts für Einwanderung gehört nicht zu ihrer Behörde. Die Schreiberin antwortet auf eine Kolumne vom vergangenen Sonntag, in der Würzbach Behördenmitarbeitern Gleichgültigkeit gegenüber einem Mordopfer unterstellt und Gesetze, die das erzwingen, als unbrauchbar bezeichnet hatte. Die Sachbearbeiterin hält dagegen, Behörden seien an Recht und Gesetz gebunden; Gesetze machten Bundestag und Landtage, nicht die Beschäftigten am Schreibtisch. Niemand wolle Abschiebungen stärker vollstrecken als jene, die die Akten kennen, doch die geltende Rechtslage binde ihnen die Hände. Sie berichtet von großem Frust, psychischer Belastung, Sicherheitskontrollen wie an einem Flughafen, Alarmknöpfen und der Begleitung durch einen Sicherheitsdienst. Nach eigenen Angaben hat sie inzwischen gekündigt und versteht den Brief als Appell für die Kollegen, die bleiben. Über die Lage ausreisepflichtiger Personen in Nordrhein-Westfalen haben wir bereits berichtet.

Mehrere rechtliche Zuspitzungen im Brief sind ungenau. Asylanträge prüft in der Sache vor allem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, nicht die kommunale Ausländerbehörde. Beim Einreise- und Aufenthaltsverbot sieht das Aufenthaltsgesetz grundsätzlich eine Höchstfrist von 5 Jahren vor. Nach einer Ausweisung wegen einer strafrechtlichen Verurteilung oder bei einer schwerwiegenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit soll die Frist 10 Jahre nicht überschreiten. Bei Ausweisungen wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder zur Abwehr einer terroristischen Gefahr soll die Frist 20 Jahre betragen; eine Verkürzung ist dort grundsätzlich ausgeschlossen, und in bestimmten Fällen kann das Verbot unbefristet erlassen werden. Eine Aufenthaltserlaubnis für gut integrierte Jugendliche und junge Volljährige setzt unter anderem eine mindestens 12-monatige Duldung oder einen bestimmten früheren Titel, 3 Jahre ununterbrochenen Aufenthalt, in der Regel 3 Jahre erfolgreichen Schulbesuch oder einen anerkannten Abschluss sowie einen Antrag vor Vollendung des 27. Lebensjahres voraus. Den Eltern eines noch minderjährigen Kindes kann eine eigene Erlaubnis erteilt werden, wenn der Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeit gesichert ist und die Abschiebung nicht durch Täuschung oder fehlende Mitwirkung verzögert wurde – das ist keine automatische Duldung bis zur Volljährigkeit. Das Bundesverfassungsgericht hat Ende September des vergangenen Jahres entschieden, dass die Ergreifung in einem Zimmer einer Gemeinschaftsunterkunft zum Zweck der Abschiebung grundsätzlich eine richterliche Durchsuchungsanordnung verlangt, wenn der konkrete Aufenthaltsort zuvor nicht sicher bekannt ist. Nicht die gesamte Unterkunft gilt damit pauschal als Wohnung, und nicht jede Abschiebung braucht automatisch denselben Beschluss; bei Gefahr im Verzug bleiben Ausnahmen möglich. Die Behauptung, solche Beschlüsse seien nur noch ab 6 Uhr morgens zu bekommen, steht so nicht in dem Karlsruher Beschluss; Nachtbeschränkungen für das Betreten von Wohnungen ergeben sich aus anderen Vorschriften und der Praxis der Behörden.

Unzutreffend ist auch die Schilderung zweier Gewalttaten. In Stade wurden Ende Juni 6 Menschen in einer Jugendhilfeeinrichtung erschossen, darunter 3 Beschäftigte des Jugendamts der Region Hannover und 3 Mitarbeiter eines privaten Trägers – nicht 6 Beschäftigte eines Ausländeramts, wie ein Überblick des NDR festhält. In Bayern wurden Anfang Oktober 2 Beschäftigte des Landratsamts Neumarkt bei einer Waffenkontrolle in Berngau erschossen; ein 60-jähriger Deutscher sitzt als Tatverdächtiger in Haft und gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig. Die Einordnung als Mitarbeiter des Ordnungsamts ist ungenau. Kommunale Spitzenverbände und mehrere Städte berichten seit Jahren von Personalmangel und hoher Fluktuation in Ausländerbehörden. Dass die meisten Beschäftigten nach wenigen Monaten kündigen und bei ihrem Arbeitgeber 80 Prozent Frauen arbeiten, bleibt jedoch die Schilderung der Briefautorin und ist kein bundesweiter Nachweis.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer in der Behörde arbeitet, setzt Gesetze um, die andere beschlossen haben. Frust über die Rechtslage ist deshalb zuerst eine Frage an das Parlament, nicht allein an den Schreibtisch.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine anonyme Schilderung ist kein Lagebericht für das ganze Land. Personalnot und hohe Fluktuation sind in vielen Ämtern belegt – pauschale Sätze über die meisten Kollegen ersetzen keine belastbaren Erhebungen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gewalt gegen Beschäftigte des Staates ist in jedem Amt unerträglich. Gerade deshalb muss man Tatorte und Behörden genau benennen und die Schuld beim Täter lassen.

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Quellen:

Bundesverfassungsgericht – Pressemitteilung Nr. 106/2025 zum Beschluss vom 30.09.2025: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2025/bvg25-106.html

BILD – Sachbearbeiterin vom Ausländeramt erklärt, warum sie aufgibt und kündigt, 28.11.2026: https://bild.de/politik/inland/sachbearbeiterin-vom-auslaenderamt-erklaert-warum-sie-aufgibt-und-kuendigt-6b045898172877701c070484

NDR – Sechsfach-Mord in Stade: Ein Überblick über die Gewalttat: https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/lueneburg_heide_unterelbe/sechsfach-mord-in-stade-ein-ueberblick-ueber-die-gewalttat,faq-stade-100.html

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