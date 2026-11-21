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Berlin – Die Reform der privaten Altersvorsorge startet wie geplant am 1. Januar 2027 – doch ein Kernstück fehlt zum Start: Das öffentlich organisierte Standarddepot werde „voraussichtlich erst nach dem Start“ verfügbar sein, sagte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nach RND-Angaben aus Regierungskreisen wird mit dem Angebot frühestens im Sommer gerechnet. Die nötige Verordnung liegt nach Angaben des Ministeriums selbst noch nicht vor. Die BILD spricht davon, die Bundesregierung „vermassle“ die Riester-Reform – das ist eine Wertung: Das Gesetz ist seit Ende Mai in Kraft, private Anbieter dürfen die neuen Produkte samt Standarddepot ab Januar anbieten.

Die BILD veröffentlichte den Text von Dennis Dreher am Samstag, dem 21. November 2026, um 8.17 Uhr unter der Überschrift „Monate Verzögerung! Bundesregierung vermasselt die Riester-Reform“. Die Zeitung schreibt, ausgerechnet das staatliche Standardangebot verzögere sich jetzt „wohl“. Sparer müssten sich bis dahin „in einem Dickicht an privaten Angeboten zurechtfinden“. Nach Informationen des RND könne es bis mindestens zum Sommer dauern, weil die Verordnung des Finanzministeriums auf sich warten lasse. Als Träger kämen etwa Bundesbank, KfW oder Deutsche Rentenversicherung infrage. Klingbeils Haus hätte „eigentlich ausreichend Zeit gehabt“, das Gesetz sei seit Ende Mai in Kraft. Zuständig sei Finanzminister Lars Klingbeil von der SPD. Die BILD stützt sich damit vollständig auf den RND-Bericht und nennt keine eigene Recherche.

Was genau verzögert sich? Nicht die Reform insgesamt und nicht das neue Altersvorsorgedepot an sich. Auf der Fragen-und-Antworten-Seite des Finanzministeriums, Stand 9. November 2026, heißt es ausdrücklich: Die neuen Produkte können von den Anbietern von Altersvorsorgeverträgen ab dem 1. Januar 2027 angeboten werden. Jeder Anbieter muss dabei auch ein Standarddepot im Programm haben, ausgenommen reine Anbieter der Eigenheimrente. Zusätzlich soll ein öffentlich organisiertes Angebot dazukommen. Genau dieses staatliche Standarddepot ist der Teil, der fehlt. Das Ministerium schreibt dazu selbst: Die Regierung könne einen öffentlichen Träger mit der Umsetzung beauftragen, dies bedürfe jedoch einer Verordnung der Bundesregierung, „die derzeit noch nicht vorliegt“.

Um wie viele Monate geht es? Amtlich ist nur die Formulierung „voraussichtlich erst nach dem Start“, die ein Ministeriumssprecher laut RND, n-tv und Deutschlandfunk gab. Die Angabe „frühestens im Sommer“ stammt aus Regierungskreisen, auf die sich das RND beruft, nicht aus einer offiziellen Mitteilung. Sollte der Termin halten, wären es rund sechs Monate nach dem 1. Januar. Ein konkretes Datum hat das Ministerium nicht genannt. Es prüfe weiterhin, „wie dies sachgerecht realisiert werden kann“, sagte der Sprecher. Welche Stelle Träger werden soll, ist offen; Bundesbank, KfW und Deutsche Rentenversicherung werden in den Berichten nur als denkbare Kandidaten genannt.

Die Rechtsgrundlage ist eindeutig datiert. Das Gesetz zur Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge stammt vom 26. Mai 2026 und wurde im Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 156 am 29. Mai 2026 verkündet. Bundestag und Bundesrat haben ihm zugestimmt. Nach Artikel 14 trat es grundsätzlich am Tag nach der Verkündung in Kraft, also am 30. Mai. Die wichtigsten Förderregeln gelten aber erst ab dem 1. Januar 2027, weitere Teile ab 2028. Die BILD-Angabe „seit Ende Mai in Kraft“ stimmt damit. Dass das Ministerium deshalb „ausreichend Zeit gehabt“ habe, ist eine Bewertung der Zeitung.

Was bekommen Sparer ab Januar? Laut Gesetzestext und den Angaben der Finanzaufsicht BaFin erhalten Förderberechtigte eine beitragsproportionale Grundzulage: 50 Cent je eingezahltem Euro bis 360 Euro im Jahr und 25 Cent je Euro für den Teil zwischen 360 und 1800 Euro. Das ergibt bis zu 540 Euro Zulage pro Jahr. Der Mindesteigenbeitrag steigt von 60 auf 120 Euro jährlich. Für jedes Kind gibt es bis zu 300 Euro im Jahr. Wer zu Beginn des Beitragsjahres noch nicht 25 ist, erhält einmalig 200 Euro zusätzlich. Die BILD-Bildzeile, unter 25-Jährige profitierten von einem Zuschuss, ist insoweit zutreffend. Die Effektivkosten der Standardprodukte sind laut Ministerium auf 1,0 Prozent pro Jahr begrenzt.

Das gilt ausdrücklich auch für die Standarddepots privater Anbieter. Die Kostendeckelung, die Standardeinstellungen ohne eigene Anlageentscheidung und die automatische Umschichtung vor Rentenbeginn sind gesetzliche Pflichtmerkmale, nicht nur Eigenschaften der staatlichen Variante. Ein öffentlich angebotenes Standarddepot muss laut Ministerium „den gleichen Kriterien entsprechen“ wie die privat angebotenen. Wer ab Januar ein Standarddepot bei einer Bank, Fondsgesellschaft oder Versicherung abschließt, bekommt damit dieselbe Förderung. Das BILD-Bild vom „Dickicht“ trifft die Vielzahl der Angebote, unterschlägt aber, dass es auch dort einen gesetzlich normierten Standard gibt.

Was ändert sich für alte Riester-Sparer? Nach den Angaben des Ministeriums gilt für Riester-Verträge, die vor dem 1. Januar 2027 abgeschlossen wurden oder werden, Bestandsschutz. Sie können wie gewohnt weitergeführt werden. Wer möchte, kann per Erklärung gegenüber dem Anbieter nur in die neue steuerliche Förderung wechseln und die übrigen Konditionen behalten. Niemand muss seinen Vertrag wegen der Verzögerung kündigen. Die Frühstart-Rente für Kinder und Jugendliche ist ein gesondertes Vorhaben; das Ministerium beschreibt sie als „geplant“ und mit der Reform verzahnt. Sie ist von der jetzigen Verzögerung im BILD-Text nicht betroffen.

Die Verbraucherzentralen machen Druck. Ramona Pop, Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbands, sagte dem RND, viele Menschen wollten privat fürs Alter sparen, der Produktdschungel des Finanzmarkts schrecke sie aber ab. Für sie sei das staatliche Standarddepot gedacht. Es zeige, „was ein gutes Produkt kosten darf und wie faire Vertragsbedingungen aussehen“. Aus der Opposition hielt der Grünen-Finanzpolitiker Stefan Schmidt laut RND einen pünktlichen Start für „sehr unwahrscheinlich“; die Linken-Rentenpolitikerin Sarah Vollath kritisierte Werbung „mehr oder weniger dubioser Anbieter“. Das sind Positionen von Verbänden und Parteien, keine amtlichen Befunde.

Bleibt die Verantwortung. Federführend für das Gesetz und die fehlende Verordnung ist das Bundesfinanzministerium unter Lars Klingbeil. Die Verordnung erlässt nach den Angaben auf der Ministeriumsseite die Bundesregierung. Eine Begründung, warum der Entwurf nach fast sechs Monaten noch fehlt, hat das Ministerium öffentlich nicht gegeben. Ein Referentenentwurf ist auf den Seiten des Ministeriums nach unserer Recherche bislang nicht veröffentlicht. Das ist der belastbare Kern der Kritik: Ein angekündigter staatlicher Maßstab fehlt zum Start. Ob das ein „Vermasseln“ ist, muss jeder selbst beurteilen.

Ein Rechenbeispiel der BaFin macht die Förderung greifbar: Wer im Jahr 1800 Euro einzahlt, erhält auf die ersten 360 Euro 180 Euro Zulage und auf die weiteren 1440 Euro noch einmal 360 Euro – zusammen 540 Euro. Wer nur den Mindestbeitrag von 120 Euro leistet, also 10 Euro im Monat, bekommt 60 Euro dazu. Einzahlen lassen sich laut BaFin bis zu 6840 Euro im Jahr, die Zulage wächst über 1800 Euro aber nicht weiter. Bisher bestimmte sich die Riester-Förderung über eine feste Grundzulage und einen einkommensabhängigen Mindesteigenbeitrag; diese Berechnung entfällt nach dem Gesetz. Gerade Geringverdiener sollen dadurch einfacher an die volle Förderquote kommen.

Was heißt das praktisch für Sparer? Wer ab Januar starten will, ist nicht auf das staatliche Depot angewiesen. Private Standarddepots unterliegen denselben Kostengrenzen und Förderregeln. Wer abwarten will, verliert nach den Förderregeln keine Zulage, solange er im jeweiligen Beitragsjahr einzahlt. Grundsätzlich lohnt es sich, die ausgewiesenen Effektivkosten zu vergleichen und keinen Vertrag unter Zeitdruck abzuschließen.

Über die Riester-Pläne der Regierung hat unsere Redaktion schon im Frühjahr berichtet, damals in einem früheren Bericht über das Aus für Riester. Die Grundzüge haben sich seitdem bestätigt: neue Produktwelt, höhere Zulagen, Standarddepot. Neu ist allein, dass die staatliche Variante den Starttermin verpassen dürfte.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Ministerium, das über Monate ein Gesetz vorbereitet, verkündet und feiert, muss auch die Verordnung liefern, die es selbst für nötig hält. Wenn der versprochene staatliche Maßstab ausgerechnet zum Start fehlt, ist das ein handwerkliches Versäumnis, das man klar benennen darf.

KOMMENTAR / MEINUNG: Trotzdem hilft Panikmache niemandem. Die Förderung kommt pünktlich, die Kostendeckelung gilt auch bei privaten Standardprodukten, und alte Verträge bleiben geschützt. Wer jetzt Leser glauben lässt, die ganze Reform sei geplatzt, treibt sie womöglich genau den teuren Anbietern in die Arme, vor denen gewarnt wird.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die eigentliche Frage ist, warum der Staat für ein simples Basisdepot so lange braucht, während private Anbieter längst Plakate kleben. Wer Bürgern Eigenverantwortung predigt, sollte selbst zuverlässig liefern. Sonst bleibt vom großen Wurf am Ende nur ein Werbejahr für die Finanzbranche.

Was meinen Sie: Warten Sie auf das staatliche Standarddepot – oder steigen Sie im Januar bei einem privaten Anbieter ein? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Bundesministerium der Finanzen: Fragen und Antworten zur Reform der geförderten privaten Altersvorsorge, Stand 09.11.2026: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/reform-der-privaten-altersvorsorge.html

Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 156 vom 29.05.2026: Altersvorsorgereformgesetz vom 26.05.2026: https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2026/156/regelungstext.pdf?__blob=publicationFile&v=1

n-tv/RND: Bundes-Depot für Zusatzrente verzögert sich um Monate, 21.11.2026: https://www.n-tv.de/politik/Bundes-Depot-fuer-Zusatzrente-verzoegert-sich-um-Monate-id31561172.html

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