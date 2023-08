Berlin: Vater wegen mutmaßlicher Kindstötung festgenommen!

Polizeimeldung vom 12.08.2023

bezirksübergreifend

Nr. 1410

Ein 37-jähriger Mann wurde gestern wegen des Verdachts, seinen drei Monate alten Sohn in einer Wohnung in Neu-Hohenschönhausen getötet zu haben, festgenommen. Er wird im Laufe des heutigen Tages einer Ermittlungsrichterin zum Erlass eines Haftbefehls wegen des Vorwurfs eines Tötungsdelikts vorgeführt werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen – auch einer noch in der vergangenen Nacht unmittelbar durchgeführten Sofortobduktion – besteht der Verdacht, dass der Mann seinen Sohn ertränkt habe. Er soll dann das tote Kind im Kofferraum seines Autos gemeinsam mit seinen Eltern ins Unfallkrankenhaus Marzahn gefahren haben.

Dortige Versuche der Reanimation blieben erfolglos. Der Beschuldigte wurde von der Polizei festgenommen.

Die Ermittlungen, auch zu den Tatmotiven, dauern an.

Polizei Berlin