Terror im Problem-Hochhaus – Gehwegplatte zertrümmert Streifenwagen und verletzt Beamtin schwer

Ein ohrenbetäubender Knall zerschneidet die nächtliche Stille der berüchtigten Betonwüste, als ein brutaler Hinterhalt die Einsatzkräfte mitten im vermeintlichen Routineeinsatz trifft. Eigentlich rücken die Beamten nur wegen einer herkömmlichen Ruhestörung zu dem gigantischen, unter dem Namen Weißer Riese bekannten Wohnkomplex an, doch die Situation eskaliert in wenigen Sekunden zu einem blanken Albtraum. Aus den finsteren, oberen Etagen des riesigen Gebäudes fliegt plötzlich eine massiv schwere Gehwegplatte wie ein tödliches Geschoss in die Tiefe und schlägt mit voller Wucht direkt in die Frontscheibe des geparkten Streifenwagens ein, wobei eine junge Polizistin durch die berstenden Splitter und die Wucht des Aufpralls erhebliche Verletzungen erleidet. Die geschockten Ermittler zögern keine Sekunde und stufen diesen hinterhältigen Angriff aus dem Nichts unmissverständlich als versuchtes Tötungsdelikt ein, während eine Welle der Entrüstung durch die Dienststellen rollt.

Vor Ort zeichnen die Menschen, die in diesem Betonkoloss leben und arbeiten müssen, ein erschütterndes Bild von grenzenloser Gesetzlosigkeit und tief sitzendem Hass auf den Rechtsstaat. Ein mutiger Kiosk-Besitzer berichtet mit angstvollem Blick von einer Parallelwelt, in der die Staatsgewalt systematisch als erklärter Erzfeind betrachtet und bei jeder Gelegenheit attackiert wird. Auch die völlig frustrierten Reinigungskräfte, die tagtäglich den Müll und die Spuren der Verwüstung aus den völlig verlebten Fluren beseitigen, schildern den extrem gefährlichen Alltag in den unübersichtlichen Etagen als permanenten Spießrutenlauf, bei dem Aggressionen und rohe Gewalt an der Tagesordnung stehen. Die Stimmung im Viertel ist derart aufgeheizt, dass selbst der kleinste Funke genügt, um einen wütenden Mob zu mobilisieren, der die Polizei mit gezielten Würfen und wüsten Beschimpfungen aus dem Revier zu vertreiben versucht.

Trotz der allgegenwärtigen Bedrohung und des permanenten Schreckens gibt es jedoch auch Bewohner, die sich weigern, ihre Heimat einfach aufzugeben und das Feld den skrupellosen Kriminellen zu überlassen. Einige langjährige Mieter erklären mit einer Mischung aus Trotz und bitterer Resignation, warum sie trotz der unhaltbaren Zustände und der ständigen Gefahr für Leib und Leben in ihren Wohnungen verharren. Für viele ist es schlicht der Mangel an bezahlbaren Alternativen auf dem völlig überlasteten Wohnungsmarkt, während andere hier tief verwurzelte soziale Kontakte pflegen und die Hoffnung nicht verlieren wollen, dass der Weiße Riese irgendwann wieder zu einem sicheren Ort für Familien wird. Solange jedoch der blanke Hass in den oberen Stockwerken regiert, bleibt der riesige Komplex eine tickende Zeitbombe für jeden, der es wagt, dort für Recht und Ordnung zu sorgen.

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