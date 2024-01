Big Pharma stellt Medikamente her, um Verletzungen zu “heilen”, die durch die COVID-19-Impfstoffe verursacht wurden, die sie 2021 hastig eingeführt haben

Am 12. Januar hielt die Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene im Namen des Unterausschusses des Repräsentantenhauses für die Coronavirus-Pandemie eine Anhörung zu unerwünschten Ereignissen ab, einschließlich der steigenden Raten von Myokarditis, Perikarditis und Blutgerinnseln nach der Impfung durch das Wuhan-Coronavirus (COVID-19).

Drs. Peter McCullough, Ryan Cole und Kirk Milhoan, die die offensten medizinischen Fachleute über die Unwirksamkeit und Unsicherheit der mRNA-Impfung waren, präsentierten an diesem Tag ihre Zeugnisse. In den letzten Jahren wurden sie von Versicherungsgesellschaften abgesagt, von ihren Arbeitsplätzen gefeuert und standen vor einer massiven öffentlichen Kontrolle und der Gefahr, ihre Lizenzen zu verlieren.

An einem Punkt in den Zeugnissen äußerte Greene eine Besorgnis, abgesehen von der gegebenen und nachgewiesenen Tatsache, dass die “Schuss” fremde Spike-Proteine enthielten, die das Körpersystem schädigen und Blutgerinnsel erzeugen. Die drei Ärzte haben mehrere Studien zitiert, die beweisen, dass diese wahr sind, beklagten aber, wie die Regierungsbehörden von Präsident Joe Biden sie ignoriert haben. Ein weiterer Punkt ist, dass die Big-Pharma-Unternehmen anscheinend Medikamente und Impfstoffe hergestellt haben, die die durch den SARS-CoV-2-Impfstoff verursachten Nebenwirkungen “heilen” würden.

Green zitierte sogar die Pharmaunternehmen, um “die Krankheit zu verkaufen und dann das Heilmittel zu verkaufen. Und ihre Freunde im Kongress zwingen wiederum die Amerikaner, dafür zu bezahlen. So funktioniert Washington in vielen Fällen”. “Ist es dann fair zu sagen, dass diese Impfstoffhersteller diese Impfstoffe mit synthetischer mRNA entwickelt haben, die Herzerkrankungen, Schlaganfälle, neurologische Probleme und alles, worüber Sie gesprochen haben, verursacht hat, verkaufen dieselben Hersteller die Heilmittel für die Krankheiten, die sie verursachen?” fragte sie.

Cole, ein zertifizierter anatomischer und klinischer Pathologe, antwortete nicht direkt, sagte aber, er finde es ironisch, dass der große Arzneimittelhersteller Pfizer gerade 40 Milliarden Dollar für ein Krebsbehandlungsunternehmen ausgegeben hat. Berichten zufolge gab es seit Beginn der COVID-19-Impfstoffe einen beispiellosen Anstieg der Todesfälle junger Menschen zwischen 2021 und 2022 durch schnell metastasierende und terminale Krebserkrankungen, so die Daten des Büros für nationale Statistik des UK. Außerdem wurde festgestellt, dass der mRNA-Impfstoff von Pfizer mit krebserregenden DNA-Fragmenten kontaminiert ist. (Verwandte: Dr. Robert Malone warnt davor, dass der COVID-19-Impfstoff von Moderna KREBS verursachen kann.)

McCollough, ein Internist und Kardiologe, sagte, dass ich nach der Einführung der mRNA-Impfstoffe “in meiner Karriere noch nie so viele Blutverdünner verschrieben habe. Das ist außergewöhnlich. Den ganzen Tag über bin ich mit Blutgerinnseln aus verschiedenen Szenarien konfrontiert”, sagte er. An anderer Stelle in der Sitzung enthüllte der frühe Behandlungsbefürworter für das Coronavirus auch, wie die Preise für medizinische Verfahren in die Höhe schnellen. In letzter Zeit hat er immer mehr Herz-Magnetresonanzbilder (MRIs) und Elektrokardiogramme (EKG oder EKG) bestellt und wiederkehrende Besuche in der Notaufnahme gesehen, insbesondere diejenigen, die Militärangehörige sind.

Medizinische Waffen der Regierung, die von Big Pharma verdient wurden

Auf halbem Weg nach der zweistündigen Anhörung wurde das Wort dem Kongressabgeordneten Andy Biggs übergeben, der einige der 1246 einzigartigen medizinischen Bedingungen nannte, die seit der Beauftragung der Impfungsaktionen entstanden sind. Er erinnerte alle Teilnehmer daran, dass das Pharmaunternehmen, bevor Prizer durch einen Antrag auf die Veröffentlichung der Ergebnisse ihrer klinischen Studien beauftragt wurde, diese Nebenwirkungen 75 Jahre lang geheim zu halten, bevor Prizer durch einen Antrag auf das Freedom of Information Act (FOIA) beauftragt wurde.

Er fragte die Ärzte, was die Einrichtung dazu veranlasste, diese im Grunde zu ignorieren. “Ist das wegen des Geldes? Gibt es Schmiergelder für Regierungsbeamte?” Biggs fragte.

Cole antwortete dies zuerst mit den Worten: “Wenn wir historisch zurückgehen, leider haben viele Gesetze, die im Laufe der Zeit verabschiedet wurden, diese Maschine aufgebaut, die fast unaufhaltsam ist”, sagte er unter Berufung auf den Public Readiness and Emergency Preparedness Act (Prep Act) und den Bayh-Dole Act, früher bekannt als Patent and Trademark Act Amendments, die es Universitäten ermöglichten, Milliarden von Dollar aus ihren Patenten zu verdienen. “Arbeitet die Regierung für das Volk oder arbeitet die Regierung für die Industrie? Das ist die große Frage, und Sie wissen, dass es so viel Lobbygeld gibt”, betonte er. “Die [Food and Drug Administration] FDA wird von Pharmaunternehmen in Bezug darauf erfasst, welchen Prozentsatz ihres Budgets sie von Pharma für die Arzneimittelzulassung und das Fast-Tracking erhalten.”

Er erwähnte auch die CDC-Stiftung, die auch Milliarden von Dollar mit Impfstoffpatenten verdient. Es hält jetzt die Patente für bis zu 58 Impfstoffe. Eine andere Regierungsbehörde ist die National Institutes of Health (NIH), die Beamte hat, die für den Rest ihres Lebens 150.000 Dollar pro Jahr verdienen, wenn sie ein Patent auf ein Medikament haben, das auf den Markt kommt.

“Es gibt sicherlich eine Verflachtung von korrupten und finanziellen Interessen. Wenn wir als Nation Geld über unsere Freiheit schätzen und wenn wir unser eigenes Eigeninteresse schätzen, eine Verfassung zu haben, die für jeden von uns wichtig ist, dann sind wir auf dem falschen Weg”, betonte Cole.

Sehen Sie sich unten die vollständige unbearbeitete Berichterstattung über die Anhörung des Kongresses zu den Verletzungen an, die durch COVID-19-Impfstoffe verursacht wurden.

