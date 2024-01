Das Big Pharma-Unternehmen AstraZeneca steht jetzt vor Ansprüchen in Höhe von zig Millionen Pfund von 35 Opfern seines Wuhan-Coronavirus-Impfstoffs (COVID-19). Anwälte haben die Ansprüche vor dem Obersten Gerichtshof über Komplikationen geltend gemacht, die sich aus dem COVID-19-Impfstoff von AstraZeneca ergeben.

Es wird erwartet, dass mindestens 40 weitere Ansprüche gegen das Unternehmen geltend gemacht werden. Wenn AstraZeneca verliert, würde sich die Gesamtentschädigungsrechnung auf etwa 80 Millionen Pfund (102 Millionen Dollar) belaufen.

Die Regierung des Vereinigten Königreichs hat alle rechtlichen Schritte gegen AstraZeneca im Rahmen ihres Abkommens zur Einführung des COVID-19-Impfstoffprogramms unterzeichnet, das bis Ende Dezember 2021 eine behördliche Genehmigung erhalten hat. Die Hersteller der anderen Coronavirus-Impfstoffe erhielten auch eine staatliche Entschädigung.

Den Opfern und den Familien derjenigen, die durch den Impfstoff geschädigt wurden, wurde eine mirige einmalige Zahlung im Rahmen des Impfschadenszahlungsprogramms der UK-Regierung angeboten.

Im Rahmen des Programms der britischen Regierung haben nur Opfer, die Nebenwirkungen erlitten haben, die zum Tod oder zu einer 60-prozentigen Behinderung geführt haben, Anspruch auf eine steuerfreie einmalige Zahlung von 120.000 Pfund (152.500 $). Anwälte argumentieren jedoch, dass die Summe in vielen Fällen unzureichend ist, insbesondere in denen Opfer gestorben sind oder gezwungen wurden, ihre lukrative Karriere aufzugeben.

Das Programm hat sich in etwa 150 Fällen ausgezahlt, von denen fast alle nach Erhalt des AstraZeneca-Impfstoffs aufgetreten sind. Sir Jeremy Wright, ehemaliger Generalstaatsanwalt, sagte, in Fällen, in denen die UK-Regierung bereits Schäden gezahlt habe, sei die Ursache effektiv bewiesen worden.

Darüber hinaus fordert Wright Premierminister Rishi Sunak auf, einzugreifen und die Fälle zu regeln, bevor sie vor Gericht kommen.

Wright sagte auch, dass die angebotene Zahlung “vinallig unzureichend” sei, insbesondere wenn die Regierung möchte, dass die Öffentlichkeit zuversichtlich ist, dass “sie in der winzigen, winzigen Minderheit von Fällen, in denen der Impfstoff schief gelaufen ist, betreut wird”. Er warnte davor, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit geschädigt wird, wenn die UK-Regierung nicht einschritt und diese Fälle beilegt. (Bezogen: Amerika gab 11 Billionen Dollar für COVID-19 aus, aber fast NICHTS für die Entschädigung der durch die Impfstoffe Verletzten.)

Opfer und ihre Familien, die die Klage anführen

Im November 2023 verklagte Jamie Scott AstraZeneca vor dem High Court in einem Testfall, nachdem er eine erhebliche dauerhafte Hirnverletzung erlitten hatte.

Scotts Verletzung war auf ein Blutgerinnsel zurückzuführen, das sich nach der Impfung im April 2021 bildete. Scott, der ein Bestandteil von Wright war, konnte wegen seiner Verletzung nicht arbeiten.

Seine Frau Kate wurde dreimal vom Krankenhaus gerufen, damit sie sich von ihrem Mann verabschieden konnte. Das Paar hat zwei kleine Kinder, wobei das jüngste zu der Zeit noch ein Baby hat.

Aber Scott war ein Kämpfer und er überlebte die “katastrophale” Blutung in seinem Gehirn. Er war jedoch nach seiner Verletzung nicht mehr derselbe Mann. Er war fit und gesund, bevor er geimpft wurde. Aber danach konnte er keine komplexen Gespräche mehr führen und verlor seinen Job. Sogar sein Sehvermögen war beeinträchtigt.

Er beklagte, dass er nur den AstraZeneca COVID-19-Impfstoff erhalten habe, weil die Regierung sagte, es sei das Richtige zu tun, und so könnten er und seine Kinder seinen älteren Vater inmitten der Pandemie besuchen.

Kerry Williams’ Ehemann Ben Hollobone starb, nachdem er den AstraZeneca-Impfstoff erhalten hatte.

Zuerst waren seine Symptome ähnlich wie eine schlimme Erkältung, die ihn kalt und zitternd ließ. Dann erlebte er Symptome wie extreme Kopfschmerzen, einen Ausschlag am Bein und ein Hinken. Im März 2021 wurde Williams zunehmend besorgt. Hollobone, der als Ingenieur arbeitete, schwitzte und hatte starke Bauchschmerzen und sah extrem unwohl aus.

Schließlich wurde Hollobone ins Krankenhaus gebracht und fälschlicherweise mit einer Blinddarmentzündung diagnostiziert.

Als nächstes wurde Hollobone zur weiteren Behandlung in ein anderes lokales Krankenhaus verlegt, was kompliziert war, weil er auch niedrige Blutplättchen hatte und ein Blutungsrisiko hatte. Williams küsste ihn zum Abschied und sagte, sie würde ihm direkt folgen.

Aber wegen der Lockdown-Regeln zu der Zeit war es das letzte Mal, dass sie ihren Mann sah. Hollobone starb am 17. März 2021.

Ein Jahr nach dem Tod von Hollobone kam der Gerichtsmediziner zu dem Schluss, dass sein Tod “durch die Impfung verursacht wurde”. Seine Sterbeurkunde listete den blockierten Blutfluss zu seinem Darm, Blutgerinnsel und impfstoffinduzierte Thrombozytopenie und Thrombose als Todesursachen auf.

Impfstoffinduzierte Thrombozytopenie und Thrombose (VITT) ist ein Gesundheitszustand, der Blutgerinnsel verursacht und der Impfstoff damit in Verbindung gebracht wurde. Berichte deuten darauf hin, dass einer von fünf Fällen von Patienten, die sich mit VITT infiziert haben, gestorben ist.

Ein weiterer neuer Fall gegen AstraZeneca wurde vom Witwer von Nicola Weideling, einem Mitarbeiter der Universität Oxford, eingereicht, der im Mai 2021 im Alter von 45 Jahren starb, nachdem er den AstraZeneca-Impfstoff erhalten hatte.

Ein Gerichtsmediziner hat bereits entschieden, dass die Todesursache VITT war. Ihr Mann Kurt hat AstraZeneca aufgefordert, den Anspruch zu begleichen. AstraZeneca wird nach dem Verbraucherschutzgesetz wegen Behauptungen verklagt, dass der Impfstoff nicht so sicher war, wie die Empfänger glauben.

Es besteht kein Zweifel, dass es andere gibt, die sich nach der Impfung krank fühlen oder Krankheiten diagnostiziert haben, aber nicht erkannt haben, dass sie sich wegen des AstraZeneca-Impfstoffs krank fühlten.

