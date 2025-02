In einer schockierenden Enthüllung zeigen neue Studien, dass US-Fachärzte und Ärzte zwischen 2020 und 2023 über 8 Milliarden US-Dollar an Nicht-Forschungszahlungen von Pharma- und Medizinprodukteunternehmen eingesteckt haben. Diese Zahlungen, die von verschwenderischen Beratungsgebühren bis hin zu kostenlosen Mahlzeiten und Reisevergünstigungen reichen, sind nicht nur harmlose Gesten – sie sind eine kalkulierte Strategie, um die medizinische Entscheidungsfindung zu manipulieren, die Gesundheitskosten aufzublähen und die Gewinne über die Patientenversorgung zu priorisieren. Da die Zahl der Ärzte, die diese Zahlungen annehmen, in nur drei Jahren um 28 % in die Höhe geschossen ist, hat die Korruption des amerikanischen Gesundheitssystems durch Big Pharma einen Krisenpunkt erreicht.

Die systemische Fäulnis des Einflusses von Big Pharma

Der Physician Payments Sunshine Act, der 2010 verabschiedet wurde, sollte die finanziellen Beziehungen zwischen Gesundheitsdienstleistern und der pharmazeutischen Industrie transparent machen. Trotz der Anforderung, Zahlungen von 10 oder mehr zu melden, ist das System nach wie vor von Missbrauch bestreitet. Von 2020 bis 2023 zeigt die Open Payments-Datenbank, dass allgemeine (nicht? Forschung) Zahlungen an Ärzte überstiegen 8 Milliarden, ohne Bundesgesetze, die begrenzen, was einzelne Anbieter akzeptieren können.

Lisa Cosgrove, Ph.D., eine Forscherin an der University of Massachusetts-Boston, warnt: „Das Geld ist so verlockend, dass ich in gewisser Weise nicht überrascht bin, und es gibt keinen Wachhund. Wir haben ein systemisches Problem.“ Bei diesem systemischen Problem geht es nicht nur um Gier, es geht um die Erosion des Vertrauens in ein medizinisches System, das zu einer Marionette der Unternehmensinteressen geworden ist.

Wie kostenlose Mahlzeiten und Geschenke medizinische Entscheidungen prägen

Selbst scheinbar harmlose Geschenke, wie eine Mahlzeit für 17 Dollar, haben nachweislich die Verschreibungsgewohnheiten beeinflusst. Eine in der BMJ-Zeitschrift Heart veröffentlichte Studie ergab, dass Ärzte, die von der Industrie gesponserte Mahlzeiten akzeptierten, mehr als doppelt so häufig ein neues Medikament gegen Herzinsuffizienz an Medicare-Empfänger verschreiben. Das Ergebnis? Höhere Kosten für Patienten und ein Gesundheitssystem, das den Gewinn über die Gesundheit stellt.

Dr. Adriane Fugh-Berman, Direktorin von PharmedOut an der Georgetown University, erklärt: „Kommerziell bereitgestellte Informationen sind immer darauf ausgerichtet, kommerzielle Ziele zu erreichen. Es ist nicht objektiv, und die beste Chance, die Ärzte haben, voreingenommene kommerzielle Informationen zu vermeiden, besteht darin, den Kontakt mit der Industrie und den von der Industrie bereitgestellten Informationen zu vermeiden.“ Ihre Forschung bestätigt, dass selbst kleine Geschenke zu teureren Rezepten, mehr Markenmedikamenten und einem höheren Risiko von Nebenwirkungen für Patienten führen. Um mehr darüber zu erfahren, wie das Open Payments Program funktioniert, finden Sie hier:

Spezialitäten unter dem Mikroskop

Die Korruption ist allgegenwärtig und berührt fast jedes medizinische Fachgebiet:

• Neurologie: Fast 8.000 Neurochirurgen erhielten zwischen 2019 und 2023 479 Millionen allgemeine Zahlungen, wobei 45 Zahlungen jeweils 1 Million überstiegen. Lizenzgebühren, Lizenzgebühren und Beratungsgebühren stehen auf der Liste.

• Medizinische Onkologie: Über 19.500 Onkologen erhielten von 2017 bis 2023 mehr als 600 Millionen US-Dollar, wobei die Hämatologie-Onkologie führend ist. Von der Industrie gesponserte Konferenzen und Aktienzahlungen waren wichtige Treiber.

• Anästhesiologie: Drei Viertel der US-Anästhesisten erhielten von 2014 bis 2023 fast 300 Millionen Dollar, wobei Schmerzmediziner am meisten einkamen.

• Orthopädische Chirurgie: Von 600 Direktoren von Stipendienprogrammen erhielten 99 % zwischen 2015 und 2021 über 340 Millionen US-Dollar, hauptsächlich für Lizenzgebühren und Lizenzen.

• Radiologie: Neuroradiologen erhielten mehr als 100 Millionen Dollar an Lizenzgebühren und Eigentumsgebühren, wobei die besten 5 % der Verdiener 84 % des Gesamtwerts ausmachten.

Diese Zahlungen sind nicht nur Zahlen auf einer Tabelle – sie stellen einen Verrat am hippokratischen Eid dar. Ärzte sind keine Heiler mehr; sie sind Verkäufer für Big Pharma, die Medikamente und Geräte drängen, die ihre Taschen füllen, während Patienten unter den Folgen leiden.

Ein Aufruf zur Demontage des Systems

Es ist an der Zeit, dieses korrupte System zu demontieren. Von den Hallen des Kongresses bis zu den Klassenzimmern der medizinischen Fakultäten muss der Einfluss von Big Pharma ausgerottet werden. Es bedarf einer bewussten Führung, um die Art und Weise, wie Zuschüsse genehmigt werden, wie die medizinische Ausbildung finanziert wird und wie Gesundheitsdienstleister zur Rechenschaft gezogen werden, zu überarbeiten.

Als Dr. Fugh-Berman sagt es treffend: „Sie sollten keine Geschenke jeglicher Art annehmen, egal ob es sich um Mahlzeiten oder Geld von diesen Unternehmen handelt.“ Die Integrität der Medizin hängt davon ab.

Die 8-Milliarden-Dollar-Frage lautet: Wird Amerika weiterhin zulassen, dass sein Gesundheitssystem von der Gier der Unternehmen entführt wird, oder wird es sich erheben und ein System fordern, das Gesundheit über Profite stellt? Die Antwort wird die Zukunft der Medizin bestimmen – und das Leben von Millionen von Patienten.

Am Ende ist die Korruption von Big Pharma nicht nur ein Finanzskandal; es ist ein moralisches Versagen. Es ist ein Verrat an dem Vertrauen in Ärzte, ein Verrat an das Versprechen der Heilung und ein Verrat an der Essenz der Medizin. Die Zeit für Reformen ist jetzt – bevor das System unter der Last seiner eigenen Gier zusammenbricht.

