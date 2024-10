Bill Clinton bestätigt, dass Amerikaner durch Migranten ersetzt werden, damit Geldmeister die US-Wirtschaft mit neuen Sklavenarbeitern weiter wachsen lassen können

Der schnitschende Präsidentschaftswahlkampf von Kamala Harris bekam diese Woche einen weiteren Kick in den Hosenanzug, nachdem der ehemalige Präsident Bill Clinton der Welt enthüllt hatte, dass Kamalas Plan für Amerika darin besteht, so viele amerikanische Bürger wie möglich durch illegale Migranten zu ersetzen.

Bei einem von Kamalas Wahlkampfstopps sagte Clinton einer kleinen Menge von Anhängern, dass die einzige Möglichkeit, Amerika, das Unternehmen, am Leben zu erhalten, darin besteht, das zu forten, was viele heute als den Großen Ersatz bezeichnen.

„Wir haben die niedrigste Geburtenrate, die wir seit weit über hundert Jahren hatten“, sagte Clinton. „Wir sind nicht auf dem Ersatzniveau, was bedeutet, dass wir jemanden hierher kommen lassen müssen, wenn wir die Wirtschaft weiter wachsen lassen wollen – es sei denn, einer von Ihnen ist eines dieser Genies der künstlichen Intelligenz und Sie können herausfinden, wie wir alle ohne Arbeit wachsen können.“

Sie werden feststellen, dass Clinton auch indirekt Kamalas Arbeit als „Grenzzarin“ unter Biden zunichte gemacht hat, indem sie all das „Chaos“ erwähnt hat, das aufgrund der weit offenen Südgrenze Amerikas ausgebrochen ist.

Es ist nicht in dem obigen Clip enthalten, aber ein anderer Teil derselben Rede von Clinton enthielt Hinweise auf den illegalen ausländischen Mord an Lakyn Riley, einer jungen Krankenpflegestudentin aus Georgia, die von einem von Kamalas Eindringlingen brutal abgeschlachtet wurde.

Geht die Kamala-Kampagne zusammen?

Clintons Worte bestätigen nur, dass die Große Ersatztheorie real ist, obwohl das Establishment behauptet, dass es sich um „Fehlinformationen“ handelt. Und Kamalas Kampagne leidet, je mehr diese hässlichen Wahrheiten ans Licht kommen – Wahrheiten, die auch Präsident Biden auslässt.

In vielerlei Hinsicht untergraben Bidens Handlungen und Worte zur Unterstützung von Kamala ihre Kampagne tatsächlich in etwa so wie Clintons Worte. Es gibt so wenig Gutes, das über Kamala gesagt werden kann, dass selbst wenn diese Jungs versuchen, sie zu loben, sie sie am Ende wie eine schwätzende Narrin aussehen lassen.

Am Tag nach Kamalas „Debatte“ mit Präsident Trump trug Biden einen Make America Great Again (MAGA)-Hut. Biden sagte dem Pressekorps des Weißen Hauses auch, dass er und Kamala „aus dem gleichen Liedblatt singen“, nachdem die Kamala-Kampagne versucht hatte, die Kandidatin von Bidens Misserfolgen in den letzten vier Jahren zu distanzieren, zu denen sie auch als Vizepräsidentin war.

„Wir befinden uns in der Anfangsphase, wenn wir ihren Zusammenbruch beobachten“, kommentierte Newt Gingrich über Kamala während eines Segments auf 2Way Tonight.

„Es ist nur meine Vermutung … dass Joe und Jill sich irgendwann in den letzten zwei Wochen angeschaut haben und dachten: ‚Weißt du, wäre es nicht ein großartiges Vermächtnis, wenn Joe der einzige ist, der Trump jemals geschlagen hat?‘ Und ich denke, das Zeug, das er in den letzten 10 Tagen getan hat, um sie zu untergraben, ist ziemlich erstaunlich.“

„Die Bidens sind der Meinung, dass Harris Joe gegenüber unloyal war“, schrieb jemand auf X / Twitter darüber, warum Kamala jetzt von ihren Demokratenkollegen unter den Bus geworfen wird.

