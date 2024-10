Die Harris-Walz-Kampagne versucht, männliche Wähler zu gewinnen, indem sie Pornografie und Abtreibung vorantreibt

Das Harris-Walz-Ticket hat versucht, männliche Wähler zu gewinnen,

indem es sie mit Abtreibungs- und Pornografie-Anzeigen füttert und sie mit der „neuen Definition von Männlichkeit“ einer Gehirnwäsche unterzogen hat.

In einem von Jonathon Van Maren für LifeSiteNews verfassten Artikel enthüllte er, wie das demokratische Ticket verzweifelt versucht hat, seine Probleme mit männlichen Wählern zu lösen, da Umfragen in wichtigen Schlachtfeldstaaten hauchdünnen Margen erreichten.

Die Harris-Walz-Kampagne präsentierte zunächst den zweiten Gentleman Doug Emhoff als Modell für „neue Männlichkeit“, da er sich für das Recht auf Abtreibung als wesentlich für die Familienplanung von Männern einsetzte. „Dies ist eine Frage der Fairness gegenüber Frauen. Frauen sterben“, sagte Emhoff in einem exklusiven Interview mit NBC News. „Es beeinträchtigt die Fähigkeit des Menschen, sein Leben zu planen. Und es geht auch darum, was als nächstes kommt, welche anderen Freiheiten gefährdet sind. Und diese Freiheiten betreffen alle Amerikaner, nicht nur Frauen.“

Es ist kein Wunder, dass Emhoff die Abtreibung unterstützt, denn seine erste Ehe endete, nachdem er 2009 eine Affäre mit einer Lehrerin an der Schule seiner Kinder hatte, wie Berichte zeigten. Emhoff hat angeblich die Lehrerin geschwängert, aber nie geboren. Er bestätigte seine Vergangenheit kürzlich in einem Interview mit Jen Psaki, der ehemaligen Pressesprecherin von Präsident Joe Biden, aber erwähnte das ermordete Baby nie.

Abgesehen davon engagierte die Harris-Walz-Kampagne auch Prominente wie Jennifer Garner, eine Schauspielerin und Ex-Frau von Ben Affleck, um die Idee zu fördern, dass Männer, die Harris unterstützen, „sexy“ sind. Sie veröffentlichten auch eine Anzeige, die von einem ehemaligen Autor für „Jimmy Kimmel Live“ erstellt wurde und die stereotypische männliche Persönlichkeiten zeigt, die Harris und das Recht auf Abtreibung befürworten. Die Anzeige impliziert, dass „echte Männer Harris unterstützen“, aber mehrere männliche Schauspieler in der Anzeige sind tatsächlich schwul.

Und jetzt, in ihrem letzten Schritt, hat sich die Harris-Walz-Kampagne mit der „Hands Off My Porn“-Kampagne zusammengetan. Die Pornoindustrie hatte bereits 100.000 Dollar für Anzeigen ausgegeben, die sich an junge Männer auf Pornografie-Websites richten, um für Harris zu stimmen, um ihren Zugang zu Websites für Erwachsene zu schützen.

Van Maren: Harris-Walz-Kampagne sieht sich Kritik und Spott für die Einführung schrecklicher Anzeigen ausgesetzt

Die Harris-Walz-Kampagne sieht sich mit Gegenreaktionen und Spott für die Einführung solcher schrecklicher Anzeigen konfrontiert.

„Alles, was Harris Männern zu bieten hat, wenn es darauf ankommt, ist die Agenda der sexuellen Revolution“, schrieb Van Maren in seinem Artikel. „‚Wählen Sie mich, denn die Frauen, die Sie lieben, müssen möglicherweise ihre Babys von Planned Parenthood absaugen lassen. Stimmen Sie für mich, denn Ihr Sexualleben hängt davon ab. Stimmen Sie für mich, denn unsere Revolution hängt davon ab.‚Das ist alles, was ihre Werbung anbietet, wenn man die seltsame Theater-Kinderversion von Country Guy Sits On Truck Tailgate-Zeug durchschneidet.“

Van Maren schloss: „Was ist der Harris-Walz-Ticketverkäufer junger Männer? Abtreibung, Pornografie und die Gewissheit, dass Männlichkeit Sex mit wem man will, wann immer man will, wie auch immer man will – mit der Regierung, die da ist, um sicherzustellen, dass die Konsequenzen übernommen werden. Es ist ein mutiges Spiel. Die Handschuhe sind aus. Das sind auch die Masken. “ (Verwandte: Kamala Harris Strategein erklärt ihre Wirtschaftspolitik während eines Live-Interviews nicht und wirft der Gastgeberin vor, Frauen gegenüber „respektlos“ zu sein.)

Besuchen Sie Abortions.news für ähnliche Geschichten.

Sehen Sie sich das Video unten an, das erklärt, warum christliche Wähler nicht für Kamala Harris stimmen sollten.

Dieses Video stammt vom Friendly Evangelist-Kanal auf Brighteon.com.

Weitere verwandte Geschichten:

Kamala Harris prahlte offen damit, dass sie das DoJ zur Bekämpfung von Äußerungen nutzte, mit der die Regierung nicht einverstanden ist.

Kamala Harris gibt zu, dass sie NICHTS ANDERS MACHEN WIRD als Biden.

Kamala Harris unterstützte ein totales Verbot von Handfeuerwaffen, als sie Staatsanwältin von San Francisco war.

Kamala Harris behauptet, besorgt über die „existenzielle Bedrohung“ des Klimawandels zu sein, gibt aber Millionen für Privatjets aus.

Kamala Harris macht die Abtreibungsgesetze von Georgia für den Tod von zwei schwangeren Frauen verantwortlich, die Abtreibungspillen eingenommen haben.

Zu den Quellen gehören:

LifeSiteNews.com

NBCNews.com

TheBridgeHead.ca

Brighteon.com

newstarget.com