Bill Gates plant eine weitere Pandemie, während Trump sich auf sein Amtsantritt vorbereitet

Die Linke hat fast unheimlich geschwiegen, wenn es darum geht, die Wahl zu verlieren, und das hat viele Amerikaner besorgt darüber gemacht, was sie planen könnten, um die Kontrolle zurückzugewinnen oder das Leben im Weißen Haus für Trump miserabel zu machen. Es gibt viele Wege, die sie angesichts des geopolitischen Dramas, das sich auf der ganzen Welt entfaltet, einschlagen könnten, aber die Kommentare von Bill Gates lassen einige fragen sich, ob eine zweite Pandemie in Arbeit sein könnte, die vor Trumps Amtseinführung zu großen Umwälzungen führen könnte – ganz zu schweigen davon, dass sie Gates helfen, eine schöne Geldsumme zu verdienen.

Bei einem kürzlichen COP28-Treffen sprach Gates viel über das, was er „Pandemie 2“ nannte, und bezog sich auf ein COVID-ähnliches Ereignis, das dieses Jahr stattfinden könnte. Tatsächlich hat er sich darauf vorbereitet, und er wird Milliarden von Dollar verdienen, sollten seine „Impfstoffe“ dafür den Massen aufgezwungen werden.

Er hat dies schon einmal erwähnt und über die für COVID-19 freigegebenen Impfstoffe der Operation Warp Speed gesprochen und wie sie verbessert werden können. Er sagte, dass wir für die nächste Pandemie „sie länger dauern und mehr Abdeckung haben müssen“.

„Und wir werden wechseln, anstatt eine Nadel zu verwenden, um ein kleines Pflaster zu verwenden“, fügte er hinzu, als ob die Art der Lieferung die Idee, sich selbst mit Gift zu injizieren, irgendwie schmackhafter machen würde.

Gates hat eine große Sache darüber gemacht, wie die Welt besser auf die nächste Pandemie vorbereitet sein muss, und hat sogar ein Buch über das Thema mit dem Titel How to Prevent the Next Pandemic im Jahr 2022 geschrieben. In seinem Buch beklagte er sich über Amerikas mangelnde Vorbereitung auf die vorherige Pandemie und listete seine Empfehlungen auf, wie die Welt beim nächsten Mal besser damit umgehen kann.

Es überrascht nicht, dass seine Vorschläge die Förderung der Impfstoffforschung und -entwicklung umfassen, etwas, das für ihn sehr profitabel war, sowie Investitionen in die Überwachung von Krankheiten und die Umsetzung strengerer Quarantänerichtlinien.

Es wäre daher sehr bequem für ihn, wenn in den nächsten Monaten eine Pandemie ausbrechen würde.

Gates‘ Investitionen könnten einen Schlag bekommen, wenn RFK, Jr. versucht, HHS zu säubern

Gates kann sich unmöglich über Trumps Kandidaten für die US-Chef freuen. Ministerium für Gesundheit und menschliche Dienste, Robert F. Kennedy, Jr., der seit vielen Jahren daran arbeitet, sicherzustellen, dass die Menschen sich der Gefahren von Impfstoffen bewusst sind, damit sie fundiertere Entscheidungen über ihre Gesundheit treffen können. Kennedy hat die COVID-19-Impfstoffe als den „tödlichsten Impfstoff bezeichnet, der je hergestellt wurde“ und oft von seinem Wunsch gesprochen, die Interessen der Industrie in der Regierung loszuwerden.

Viele befürchten, dass er seine Position nutzen wird, wenn sie bestätigt wird, um die Amerikaner davon abzuhalten, Impfstoffe zu bekommen, obwohl er NPR ausdrücklich gesagt hat, dass er „die Impfstoffe nicht wegnehmen wird“.

Stattdessen sagte er, dass seine Priorität darin bestehen wird, „sicherzustellen, dass die Amerikaner jetzt gute Informationen haben. Insbesondere die Wissenschaft zur Impfstoffsicherheit hat große Defizite, und wir werden sicherstellen, dass diese wissenschaftlichen Studien durchgeführt werden und dass die Menschen fundierte Entscheidungen über ihre Impfungen und die Impfungen ihrer Kinder treffen können.“

Gates könnte nicht nur den Einfluss der Industrie auf die Pharma- und Lebensmittelaufsichtsbehörden nehmen, sondern auch befürchten, dass Kennedy versuchen könnte, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die gefährliche Impfstoffe unterstützt haben. Letzten Monat entschied ein Richter in den Niederlanden, dass Gates zusammen mit dem CEO von Pfizer, Albert Bourla, vor Gericht eine Gruppe von Personen, die durch COVID-19-Impfstoffe verletzt wurden, vor Gericht stellen muss. Die Kläger behaupteten, Gates habe sie absichtlich über die Sicherheit der Impfstoffe durch seine Vertreter in die Irre geführt, obwohl sie wussten, dass sie weder sicher noch wirksam waren.

Es ist nicht klar, ob jemand wie Kennedy in der Lage sein wird, Menschen für die absichtliche Irreführung der Öffentlichkeit über Impfstoffe verantwortlich zu machen, aber hoffentlich kann er etwas tun, um eine Wiederholung dessen zu verhindern, was beim letzten Mal passiert ist, falls eine weitere Pandemie ausbricht.

