Neue wissenschaftliche Überprüfung zeigt, wie Alltagsgegenstände den menschlichen Körper mit Mikroplastik schädigen

In den letzten Jahren haben viele Menschen Plastikwasserflaschen wegen des Risikos einer Mikroplastikkontamination vermieden, aber eine neue wissenschaftliche Überprüfung zeigt, wie viele verschiedene Quellen dieser gefährlichen Fragmente in unserem täglichen Leben existieren – manchmal auf sehr überraschende Weise.

Mikroplastik sind feste Kunststoffpartikel, die weniger als 5 Millimeter groß sind und typischerweise aus größeren Kunststoffen stammen, die sich zerfallen. Wir kommen auf vielfältige Weise mit ihnen in Kontakt, von Lebensmitteln und Lebensmittelverpackungen bis hin zu Teppichen und Kleidung.

Fast Fashion, die dank ihres niedrigen Preises sehr beliebt geworden ist, ist ein Schuldiger, da sie Materialien auf Kunststoffbasis wie Polyester, Spandex und Nylon verwendet. Bettwäsche, Teppichböden und Vorhänge werfen auch Mikroplastik – ganz zu schweigen von giftigen Chemikalien – in die Luft in unseren Häusern, und wir inhalieren sie. Sie werfen auch Mikroplastik in Wasserstraßen nach dem Waschen ab. Eine Studie ergab, dass mehr als 90 % der Mikroplastik, die in Innenräumen gefunden werden, aus Polyester und künstlichen Fasern bestehen, die beide aus Kunststoffen stammen.

Wie viel davon sind wir ausgesetzt? Toxinexperte Dr. Paul Savage sagte The Epoch Times: „Eine Person könnte jede Woche das Äquivalent einer Kreditkarte in Plastik allein durch Lebensmittel konsumieren. Nach der Einnahme können diese Partikel zu Nanoplastik abgebaut werden, die so groß sind, dass sie die zelluläre DNA beeinträchtigen, was möglicherweise zu genetischen Schäden und chronischen Gesundheitsproblemen führen kann.“

Es ist ein beängstigender Gedanke, und es wird immer schwieriger, unsere Exposition zu kontrollieren, wenn jedes Jahr zwischen 10 und 40 Millionen Tonnen Mikroplastik in unsere Umwelt freigesetzt werden – eine Menge, die sich Experten bis 2040 verdoppeln wird, wenn sich die aktuellen Trends nicht ändern.

Selbst wenn wir es jetzt schaffen würden, alle Mikroplastikemissionen einzudämmen, würden die vorhandenen Plastikschutte weiterhin in kleinere Partikel zersellen und unsere Exposition erhöhen.

Was machen Mikroplastik mit uns?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Mikroplastik ihren Weg in unseren Körper finden kann, und eine der am schwierigsten zu kontrollierenden sind die Mikroplastikstoffe, die wir in der Luft einatmen. Sie können auch durch Kontakt mit unserer Haut aufgenommen werden. Eine weitere große Quelle ist die orale Einnahme, z. B. durch den Verzehr von Lebensmitteln oder Getränken, die mit Mikroplastik kontaminiert sind. Sie sind in allem enthalten, von Konserven und alkoholfreien Getränken bis hin zu Salz und Zucker; sie sind auch in Fisch und Garnelen enthalten. Wir setzen Säuglinge sogar diesen Giftstoffen in einem so heiklen Moment ihrer Entwicklung durch Muttermilch und Milchnahrung aus.

Forscher haben zahlreiche Möglichkeiten aufgezeigt, wie sie unserer Gesundheit schaden. Es wird angenommen, dass sie die Blut-Hirn-Schranke umgehen und durch unseren Nasengang in unser Gehirn eindringen können; eine Studie aus dem Jahr 2024 ergab, dass das menschliche Gehirn höhere Konzentrationen an Mikroplastik enthält als Leber- und Nierenproben.

Sie finden auch ihren Weg in unseren Blutkreislauf, wobei insbesondere Polyethylen regelmäßig in Blutproben gefunden wird. Dieser beliebte Kunststoff wird für alles von Möbeln bis hin zu Bekleidung verwendet.

Wissenschaftler fanden Mikroplastik in der Lunge von 11 von 13 untersuchten Personen, während eine andere Studie 21 verschiedene Arten von Mikroplastik in Speichelproben von Menschen mit Atemwegserkrankungen fand. Sie wurden auch in Dickdarm, Lebern, Kot und Plazenta gefunden.

Wir wissen immer noch nicht genau, was sie langfristig mit unserem Körper machen, aber wir wissen, dass wir sie nicht effektiv eliminieren können. Sie enthalten Chemikalien, die unsere Hormone und unseren Stoffwechsel stören, und sie können auch als Vektoren dienen, die Bakterien und Viren in unseren Körper transportieren. Sie können Entzündungen und oxidativen Stress verursachen, die zu Allergien, Krebs, Zelltod und DNA-Schäden führen können, und sie wurden auch mit einer Reihe anderer Krankheiten in Verbindung gebracht.

Leider können wir nicht viel gegen die bereits in unseren Häusern vorhandenen Giftstoffe tun. Wenn Sie jedoch den Kunststoff, den Sie täglich verwenden, zur Kenntnis nehmen und Ersatz finden, können Sie Ihre Exposition reduzieren. Sie können beispielsweise Polyester, Plastikspielzeug, Einwegkunststoffe und recycelte Kunststoffe vermeiden. Sobald Sie wissen, woher Ihre Plastikexposition kommt, können Sie einige Änderungen vornehmen, um sie zu begrenzen.

