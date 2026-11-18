Symbolfoto – Bild KI-generiert

Billingham – Im Nordosten Englands sind die Mutter eines 2 Jahre alten Mädchens und deren Lebensgefährte zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden! Das Kind starb im April 2024, nachdem es Milch mit einer tödlichen Menge Kokain zu sich genommen hatte. Das Gericht konnte nicht feststellen, ob die Droge absichtlich in das Getränk gemischt oder die Milch durch Drogen in der Wohnung verunreinigt worden war. Verurteilt wurden die beiden nicht wegen eines Tötungsdelikts, sondern wegen Kindesmisshandlung und Drogendelikten.

Die amtliche Grundlage steht in einer Mitteilung der Cleveland Police. Am 10. April 2024 wurden Rettungskräfte zu einer Anschrift in Billingham gerufen, weil das 2 Jahre alte Mädchen nicht mehr atmete. Trotz der Bemühungen der Ärzte starb das Kind im North Tees Hospital. Anschließend nahm die für Tötungsdelikte zuständige Ermittlungsgruppe der Cleveland Police die Mutter und deren Freund fest und verhörte sie. Die genaue Adresse nennen wir nicht.

Bei der Durchsuchung der Wohnung, in der das Kind gefunden wurde, stellten die Beamten demnach größere Mengen Cannabis und Kokain sicher – und zwar in Reichweite eines Kleinkindes. Bei der Durchsuchung einer weiteren Anschrift des Partners wurden laut Polizei weitere illegale Drogen gefunden. Eine toxikologische Untersuchung zur Todesursache ergab nach der Mitteilung eine tödliche Menge Kokain in der Milchflasche des Kindes. Kokain wurde demnach auch im Blut, im Mageninhalt und in Haarproben nachgewiesen.

Genau an dieser Stelle muss der erste Bericht korrigiert werden. Die BILD überschreibt den Fall mit einem „Kokainfläschchen“, schreibt von „Spuren“ in der Milchflasche und bezeichnet den Lebensgefährten der Mutter als Vater des Kindes. Die Cleveland Police nennt den Mann ausdrücklich den Freund der Mutter, nicht den Vater. In der Flasche – so die Polizei – lag keine bloße Spur, sondern eine tödliche Menge. Und „Fläschchen“ klingt nach einem Drogenbehältnis. Gemeint ist das Trinkgefäß des Kindes, in dem sich Milch befand.

Vor dem Teesside Crown Court wurden die beiden am Montag, dem 16. November, verurteilt. Dort war die Bezeichnung des Trinkgefäßes noch genauer. Der Gerichtsbericht des Northern Echo zitiert den Vorsitzenden Richter Francis Laird KC, den Recorder of Middlesbrough, mit den Worten, das Mädchen sei gestorben, nachdem es eine erhebliche Menge Kokain aufgenommen habe, die die Milch in seinem Kinderbecher verunreinigt habe. Der Ankläger Richard Wright KC sagte dem Gericht, es sei nicht möglich gewesen festzustellen, wie das Kokain in den Becher gelangt sei. Die Staatsanwaltschaft könne nicht sagen, ob es absichtlich unter die Milch gemischt oder durch eine erhebliche Menge Drogen in der Wohnung verunreinigt worden sei.

Zwischen Polizei und Gericht besteht also ein begrifflicher, aber wichtiger Unterschied: Die Mitteilung der Cleveland Police spricht von einer Milchflasche, das Gericht von einem Kinderbecher. Beides beschreibt ein Trinkgefäß mit Milch, nicht ein Kokainfläschchen im Sinne einer Ampulle oder eines Dealervorrats. Wir halten beide Wortlaute fest und erfinden daraus keine dritte Version. Ebenso wenig machen wir aus der ungeklärten Herkunft der Droge eine feststehende Tathandlung.

Zum unmittelbaren Geschehen am 10. April 2024 schilderte der Ankläger dem Gericht weitere Einzelheiten, die in der Polizeimitteilung so nicht stehen. Das Mädchen sei regungslos im Bett aufgefunden worden, in der Wohnung des Partners in Billingham. Die Mutter habe den Sanitätern gesagt, das Kind sei an seinem Erbrochenen erstickt. Wright widersprach dieser Darstellung vor Gericht klar: Der Tod im Krankenhaus sei weder ein versehentliches Ersticken noch ein unvermeidbarer Tod gewesen. Das Mädchen sei gestorben, weil es eine erhebliche Menge Kokain aufgenommen habe, die seine Milch verunreinigt habe. Eine Obduktion habe Kokainwerte im Körper ergeben, die selbst für einen Erwachsenen tödlich hätten sein können.

Der Ankläger ging noch weiter in die Vorgeschichte. Weiteren Untersuchungen zufolge sei das Kind wiederholt mit Kokain, Cannabis und Ecstasy in Kontakt gekommen. Wenige Tage vor seinem Tod habe es ein Cannabis-Gummibonbon gegessen, das es für 17 Stunden bewusstlos gemacht habe. Auf einem nach dem Tod sichergestellten Mobiltelefon soll sich ein Video befunden haben, das das Kind „stoned“, also im Rausch, zeigt. In der Wohnung habe es nach den Worten des Anklägers eindeutig nach Cannabis gestunken. Der Partner sei durchgängig Drogenhändler gewesen, habe Cannabis-Süßigkeiten, Cannabis und Amphetamin verkauft und anderen erlaubt, Kokain in der Wohnung zu lagern. Die Drogen seien nicht gesichert, sondern offen und zugänglich gewesen. Nach dem Tod des Kindes seien zudem Versuche unternommen worden, Spuren zu beseitigen. All das ist die Darstellung der Anklage, wie sie der Northern Echo aus der Verhandlung wiedergibt – nicht unsere eigene Schlussfolgerung.

Die Vorwürfe, zu denen sich die beiden am Ende bekannten, sind von einem Tötungsdelikt zu trennen. Nach der Mitteilung der Cleveland Police bestritten Mutter und Partner zunächst jeweils 2 Anklagen der Kindesmisshandlung, die das verstorbene Mädchen und ein zweites Kind betrafen. Am 3. Verhandlungstag änderten sie ihre Einlassung und bekannten sich schuldig. Der Gerichtsbericht konkretisiert den Zeitraum: jeweils 2 Anklagen der Kindesvernachlässigung zwischen September 2023 und April 2024. Zusätzlich räumte der Partner dem Bericht zufolge den Besitz von Kokain, Amphetamin und Cannabis mit der Absicht der Weitergabe ein. Die Mutter bekannte sich demnach zur Beteiligung am Handel mit Cannabis. Die Cleveland Police formuliert hier weiter und schreibt, beide hätten sich auch des Besitzes einer Klasse-A-Droge mit Weitergabeabsicht schuldig bekannt; die Mutter zusätzlich der Beteiligung am Handel mit einer Klasse-B-Droge. Wir geben beide Fassungen wieder. Im Zweifel folgen wir der detaillierteren Aufzählung aus der Gerichtsberichterstattung.

Ein Tötungsdelikt, ein Mord oder ein Totschlag war nach den vorliegenden Berichten nicht Gegenstand des Schuldspruchs. Die Angeklagten bekannten sich zu Kindesmisshandlung beziehungsweise -vernachlässigung und zu Drogendelikten. Dass das Mädchen an mit Kokain verunreinigter Milch starb, hat das Gericht als Geschehen festgehalten. Dass einer der beiden die Droge gezielt in das Getränk gegeben hat, hat die Anklage nach den Worten des Richters gerade nicht nachweisen können. Wer schreibt, die Eltern seien „für den Tod ihrer Tochter“ verantwortlich gewesen und hätten das am dritten Prozesstag eingeräumt, vermengt das Zulassen eines lebensgefährlichen Umfelds mit einer nicht bewiesenen Tötungshandlung. Auch das Wort „Eltern“ ist hier ungenau: Verurteilt wurden die Mutter und deren Partner, nicht ein von den Behörden so bezeichneter Vater.

Die Strafen verkündete das Gericht am Teesside Crown Court am 16. November. Gegen die Mutter verhängte es 5 Jahre und 4 Monate Haft. Gegen den Partner erkannte es nach dem Gerichtsbericht auf 13 Jahre und 9 Monate. Die Cleveland Police und die BBC nennen für ihn nur 13 Jahre. Wir folgen der genaueren Zahl aus der Verhandlung. In diese Strafe floss ein weiteres Verfahren ein: Der Partner wurde zugleich wegen schwerer Körperverletzung verurteilt. Die Cleveland Police spricht von schwerer Körperverletzung mit Verletzungsabsicht nach einem Angriff in Billingham am 15. September des Vorjahres. Der Northern Echo berichtet, der Mann habe zwei Anklagen der schweren Körperverletzung zum Nachteil zweier Jugendlicher an diesem Tag eingeräumt; ein Opfer sei mit ernsten Verletzungen an Bein, Gesicht und Kopf ins Krankenhaus gekommen, das zweite habe tiefe Schnittwunden erlitten. Die genaue Straße nennen wir nicht.

Zur Person der Mutter weichen die Zahlen leicht voneinander ab. Die Cleveland Police bezeichnet sie als 22 Jahre alt, der Gerichtsbericht des Northern Echo als 21 Jahre. Ihr Verteidiger Peter Makepeace KC sagte dem Gericht, sie sei zur Tatzeit etwa 18 und 19 Jahre alt gewesen. Der Partner ist nach übereinstimmenden Angaben 30 Jahre alt. Sein Verteidiger John Elvidge KC erklärte, sein Mandant halte daran fest, niemals vor Kindern Drogen genommen zu haben. Die Drogen- und Gewaltdelikte, so der Verteidiger, sprächen für sich. Staatsangehörigkeiten hat keine der Behörden öffentlich genannt; wir erfinden sie nicht. Namen, Fotos und Wohnanschriften der Familie veröffentlichen wir ebenfalls nicht – auch dann nicht, wenn britische Medien und die BILD sie zeigen.

Leitender Ermittler war Detective Chief Inspector Chris Pringle. In der Mitteilung der Cleveland Police sagt er, es sei eine äußerst erschütternde und emotionale Untersuchung gewesen, die ein 2 Jahre altes Mädchen betroffen habe, dem eigentlich das ganze Leben noch bevorstand. Jedes Kind müsse in seinem eigenen Zuhause sicher sein. Die im Körper des Mädchens festgestellten Kokainwerte hätten für einen Erwachsenen tödlich sein können, erst recht für ein kleines Kind. In der Wohnung sei eine erhebliche Menge illegaler Drogen gefunden worden, die für Kleinkinder leicht erreichbar gewesen seien; das habe ein äußerst gefährliches Umfeld geschaffen. Kein Urteil könne das Kind zurückbringen, hoffentlich bringe der Strafausspruch der Familie aber ein Stück Abschluss. Die Gedanken der Ermittler seien weiter bei den Angehörigen.

Die BBC bestätigt den Kern dieser Darstellung: eine tödliche Menge Kokain im Trinkgefäß, Kokain in Blut, Mageninhalt und Haarproben, Schuldbekenntnisse wegen Kindesmisshandlung mit Bezug auf das Mädchen und ein zweites Kind, dazu die Drogendelikte und die Verurteilung am Montag. In einem Punkt ist der britische Sender ungenauer als die Polizei: Er bezeichnet die zusätzliche Tat des Partners als „violent disorder“, also als gewalttätige Unruhe. Die Cleveland Police und der Gerichtsbericht sprechen von schwerer Körperverletzung. Wir bleiben bei der schwereren, von Polizei und Gericht genannten Qualifikation und werten die abweichende BBC-Formel als Verwechslung, nicht als zweiten Tatbestand.

Was nach dem Urteil offen bleibt, darf nicht mit Spekulation gefüllt werden. Offen ist, wie genau das Kokain in die Milch gelangte. Offen ist, welche konkrete Rolle jeder der beiden Erwachsenen in der Nacht und an den Tagen zuvor gespielt hat. Offen bleibt auch das Schicksal des zweiten Kindes, das in den Anklagen auftaucht; dazu haben Polizei und Gericht öffentlich keine weiteren Angaben gemacht, und wir stellen keine an. Sicher ist nach amtlicher und gerichtlicher Lage nur das: Ein 2 Jahre altes Mädchen ist im April 2024 an mit Kokain verunreinigter Milch gestorben, in einem Haushalt, in dem Drogen offen zugänglich waren. Mehr als 2 Jahre später sind Mutter und Partner nach einem späten Schuldbekenntnis zu Haftstrafen verurteilt worden – nicht als überführte Mörder, sondern wegen der Taten, die sie eingeräumt haben und die das Gericht feststellen konnte.

Stand: 16:42 Uhr MEZ.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Kind muss in den eigenen vier Wänden sicher sein. Das ist kein frommer Satz, sondern die Mindestpflicht von Erwachsenen. Wenn in einer Wohnung Drogen offen herumliegen, verkauft und konsumiert werden, ist das kein privates Pech, sondern eine Gefahr für die Schwächsten. Das Gericht hat genau dieses Versagen als erwiesen behandelt. Mehr an Zuspitzung braucht es nicht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Umso wichtiger ist, was das Gericht nicht festgestellt hat. Eine Schlagzeile, die aus verunreinigter Milch schon eine gezielte Tötung mit einem Kokainfläschchen macht, überschreitet die Grenze zwischen Urteil und Behauptung. Die Richter selbst haben offengelassen, ob die Droge absichtlich in das Getränk gemischt wurde. Wer das unterschlägt, macht aus einem furchtbaren Versagen eine fertige Mordgeschichte. Das hilft weder der Wahrheit noch den Angehörigen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Der Tod eines kleinen Kindes verkauft sich mit Namen und Fotos besonders gut. Genau deshalb darf eine Redaktion hier nicht mitgehen. Ein totes Mädchen, seine Mutter und deren Partner sind private Personen. Ihre Gesichter und Klarnamen gehören nicht ins Wohnzimmer fremder Leser. Würde ist keine Formalität, und sie gilt auch dann, wenn das, was vor Gericht eingeräumt wurde, schwer erträglich ist.

Was meinen Sie: Muss die Berichterstattung über den Tod eines Kindes die Grenzen eines Gerichtsurteils respektieren – oder zählt nur die schärfste Schlagzeile? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Cleveland Police: Mutter und Partner nach dem Tod eines 2 Jahre alten Mädchens zu Haftstrafen verurteilt

The Northern Echo: Gerichtsbericht zur Verhandlung vor dem Teesside Crown Court

BBC News: Tödliche Menge Kokain in der Milchflasche eines Kleinkindes

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