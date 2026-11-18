Symbolfoto – Bild KI-generiert

Kertsch – Die Krim-Brücke ist nicht vollständig zerstört, aber schwer getroffen: Ein Teil der Straßenbrücke ist nach Bildern, die unter anderem die BBC und Reuters ausgewertet haben, ins Meer gestürzt! Die niederländische Rüstungsfirma Destinus erklärt nun, eigene „Ruta“-Marschflugkörper hätten die Brücke getroffen. Präsident Wolodymyr Selenskyj nennt „Ruta“ ebenfalls – schreibt den entscheidenden Schlag gegen die Fahrbahn aber ukrainischen „Palianytsia“-Systemen zu. Angaben der Kriegsparteien und der Herstellerfirma sind keine gerichtsfesten Tatsachen. Fest steht bisher vor allem der Schaden an der Straßenbrücke, nicht der genaue Anteil jeder Waffe.

Die Angriffe zogen sich über zwei Nächte. In der Nacht zum Montag und erneut in der Nacht zum Dienstag wurde die Brücke über die Meerenge von Kertsch getroffen, die das russische Festland mit der 2014 von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim verbindet. Videos und Bilder, die Präsident Selenskyj veröffentlichte und die Reuters nach eigenen Angaben geprüft hat, zeigen eine große Lücke in der Straßenführung: Ein zentraler Straßenbogen und das Fahrbahnstück darunter liegen im Wasser. Die parallel verlaufende Eisenbahnbrücke steht weiter, ihr Bogen ist nach Angaben der ukrainischen Streitkräfte ebenfalls beschädigt. Eine komplette Zerstörung des gesamten Bauwerks ist das nicht.

Genau diesen Unterschied verwischt die BILD in der Überschrift, wenn sie die Firma mit dem Satz zitiert: „Unsere Raketen haben die Krim-Brücke zerstört.“ Im Fließtext ist die Zeitung genauer und schreibt, ein zentraler Teil der Straßenbrücke sei zerstört, ein Teil ins Wasser gestürzt, nur die Eisenbahnbrücke sei intakt geblieben. Auch das ist noch zu glatt. Die Eisenbahnseite wurde nach ukrainischen Angaben ebenfalls getroffen. Der russische Verkehrsbetreiber Grand Service Express teilte am Dienstag mit, der Zugverkehr über die Brücke sei wieder aufgenommen worden; der Zug „Tavria“ sei laut der Mitteilung um 13:04 Uhr vom Bahnhof Taman abgefahren. Der Autoverkehr blieb gesperrt. Eine am Mittwoch verbreitete Videoaufnahme, über die unter anderem der Kyiv Independent berichtete, zeigt den Blick aus einem fahrenden Zug auf die eingestürzte Fahrbahn.

Ob Trümmer „auf absehbare Zeit“ die Schifffahrt zwischen Schwarzem und Asowschem Meer versperren, ist ebenfalls nicht so sicher, wie es die BILD formuliert. Die BBC schreibt, Trümmer – insbesondere des großen Bogens – könnten die Fahrrinne blockiert haben. Das ist eine Möglichkeit, kein festgestellter Dauerzustand. Unabhängige Behördenbestätigungen über eine längerfristige Sperrung des Seewegs lagen uns am Mittwochnachmittag nicht vor.

Die Firma hinter der neuen Pointe sitzt nicht nur in Valkenburg, wie die BILD verkürzt schreibt. Destinus hat seinen Sitz in den Niederlanden, genannt werden die Standorte Valkenburg und Hengelo; gegründet wurde das Unternehmen 2021 in der Schweiz, der in Russland geborene Gründer Michail Kokoritsch verlegte das Geschäft später unter anderem wegen schweizerischer Exportregeln. Eine förmliche Pressemitteilung zum Angriff findet sich auf der Destinus-Website nicht. Die Firma veröffentlichte am Dienstag einen Beitrag auf LinkedIn.

In diesem Beitrag von Destinus heißt es, „Ruta“-Raketen hätten die Kertsch-Brücke an zwei aufeinanderfolgenden Tagen getroffen. Die Schläge der ersten Nacht hätten die obere Tragstruktur beschädigt. „Heute“ – also am Dienstag – hätten sieben „Ruta“-Raketen die Brücke getroffen und den Einsturz eines Brückenfelds verursacht. Außerdem seien die Systeme „Lord“ und „Da Vinci“ eingesetzt worden, um die russische Luftabwehr zu unterdrücken. Man sei stolz darauf, die ukrainischen Streitkräfte in ihrem Kampf zur Verteidigung der Ukraine und Europas zu unterstützen, und würdige deren Einsatz, Mut und Professionalität.

Gegenüber Reuters ging Destinus-Präsident Oleksandr Danyliuk noch weiter ins Detail. Demnach feuerte die Ukraine neun „Ruta Block 1“-Marschflugkörper ab, sieben trafen die Brücke. Zusätzlich seien „Da Vinci“-Langstreckendrohnen eingesetzt worden, die auch unter dem Namen „Lord“ laufen. Danyliuk nannte die Destinus-Systeme als die einzigen ausländischen Waffen in der Operation. Das ist die Darstellung der Firma, keine unabhängige Trefferauswertung. Reuters selbst hat die Zahl der Einschläge nicht als eigene Feststellung vorgelegt, sondern die Angaben des Firmenpräsidenten wiedergegeben.

Der niederländische Sender NOS bestätigt den Kern der Selbstdarstellung und fügt eine wichtige Einordnung hinzu. Ein Destinus-Sprecher sagte dem Sender, es sei das erste Mal, dass das Unternehmen sich zu einem einzelnen Angriff öffentlich äußere. Ein Grund: Präsident Selenskyj habe auf der Plattform X bereits von „Ruta“-Marschflugkörpern und „Da Vinci“-Drohnen aus dem Haus Destinus gesprochen. Zweitens wolle man zeigen, dass in Europa entwickelte Technik gemeinsam mit ukrainischen Waffen einen konkreten Beitrag zur Verteidigung Europas leisten könne. Genau so zitiert auch die BILD den Sprecher über NOS. Die Beteiligung selbst bleibt damit eine übereinstimmende Behauptung von Firma und – soweit die Systemnamen – ukrainischer Führung, nicht das Ergebnis einer unabhängigen forensischen Untersuchung.

Hier liegt der schwerste Widerspruch in der Geschichte. Präsident Selenskyj schilderte die Aktion als siebte Stufe einer über mehrere Wochen laufenden Operation, geplant und koordiniert vom ukrainischen Sicherheitsdienst SBU und dem Generalstab. Er nannte elf Systeme: Dovbush, Vendetta, Da Vinci, Sichen, MICH 2000, Ruta, Palianytsia, An-197, FP-1, FP-5 Flamingo und R-360 Neptune. Am entscheidenden Punkt, so Selenskyj, hätten „Palianytsia“-Drohnen die Straßenbrücke getroffen, während Neptune-Raketen sowie „Ruta“ und FP-5 die Eisenbahnseite angegriffen hätten. Mit „Flamingo“ sei ein präzise geführter Schlag erfolgt. Der SBU erklärte nach übereinstimmenden Agenturberichten, Spezialeinheiten der Einheit „Alpha“ hätten den Fahrbahnteil mit „Palianytsia“-Drohnenraketen getroffen und so den Einsturz ins Wasser verursacht.

Wenn das stimmt, haben „Ruta“-Waffen nach ukrainischer Darstellung die Eisenbahnseite getroffen – also genau den Teil, der nicht zusammengebrochen ist. Destinus schreibt dagegen, sieben „Ruta“ hätten den Einsturz eines Feldes verursacht. Beides kann man nicht einfach zu einer einzigen Erfolgsgeschichte zusammenziehen. Die BILD zählt die elf Systeme auf, lässt aber die Aufteilung aus, die Selenskyj selbst vorgenommen hat. Genau diese Aufteilung ist der Grund, warum man den Firmenanspruch nicht als feststehende Ursache des Fahrbahn-Einsturzes übernehmen darf.

Russische Stellen bestreiten den Angriff als solchen nicht, rahmen ihn aber anders. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, die Brücke werde wiederhergestellt und „sogar besser als zuvor“. Der Untersuchungsausschuss Russlands bestätigte strukturelle Schäden und sprach von einem Strafverfahren wegen Terrorismus – das ist die Sprache der Kriegspartei, kein unabhängiges Urteil. Das Verkehrsministerium sprach nach ersten Angaben von keinen Opfern im Zusammenhang mit der Verkehrssperre; andere Meldungen nannten später Tote bei Angriffen auf der Halbinsel. Solche Zahlen sind vorläufig und widersprüchlich, wir übernehmen sie nicht als festgestellte Opferbilanz. Fest steht aus russischen Verkehrsmitteilungen vor allem: Die Straße blieb gesperrt, die Bahn kam nach vorübergehendem Halt wieder in Gang.

Die Brücke ist rund 19 Kilometer lang und wurde 2018 von Präsident Wladimir Putin persönlich eröffnet; sie gilt in Moskau als Prestigeprojekt und in Kiew als Symbol der Annexion. Militärische Lieferungen nach Süden laufen nach Agenturberichten längst auch über den Landkorridor durch besetzte Gebiete. Ein schwerer Schaden an der Straßenbrücke trifft trotzdem Logistik, Symbolik und den Schiffsraum darunter, wenn Trümmer im Wasser liegen. Wie lange die Reparatur dauert, ist offen. Peskow verspricht Wiederaufbau, ukrainische Stimmen rechnen mit langer Sperrzeit – beides sind Erwartungen, keine Termine.

Ungewöhnlich bleibt, dass ein westlicher Hersteller den eigenen Anteil so offen bewirbt. Raketenexperte Fabian Hoffmann sagte der NOS, Destinus spiele sich damit in den Vordergrund; das könne Kunden bringen, erhöhe aber das Risiko russischer Sabotage oder Cyberangriffe. Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew hatte Destinus nach Angaben niederländischer Medien bereits früher als mögliches „legitimes“ Ziel bezeichnet. Das ist eine Drohung, kein Rechtstitel. Am Mittwoch fragte die russische Botschaft in den Niederlanden öffentlich, ob sich Den Haag offen in den Konflikt einmische – eine politische Reaktion auf die Firmenmeldung, kein Beweis über den konkreten Raketeneinsatz.

Unbestreitbar bleibt damit ein enger Kern: Die Straßenbrücke von Kertsch ist nach geprüften Bildern schwer beschädigt, ein Abschnitt liegt im Wasser, Autos kommen dort nicht über die Meerenge. Die Eisenbahnbrücke steht und wurde nach russischen Angaben wieder befahren. Destinus und Selenskyj nennen beide „Ruta“ und „Da Vinci“ als eingesetzte Systeme. Wer den Einsturz der Fahrbahn allein den niederländischen Raketen zuschreibt oder die ganze Brücke für zerstört erklärt, geht weiter als die Belege. Der genaue Anteil jeder Waffe ist vorerst eine Behauptung im Krieg – und Behauptungen muss man kennzeichnen.

Stand: 16:40 Uhr MEZ.

KOMMENTAR / MEINUNG: In einem Krieg sind Videos, Firmenmeldungen und Siegesbotschaften Waffen aus Worten. Sie können wahr sein, sie können übertrieben sein, und sie können beides zugleich enthalten. Wer daraus schon eine fertige Heldengeschichte einer einzelnen Rakete baut, nimmt der Öffentlichkeit die Möglichkeit, den Unterschied zu sehen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Brücke, von der ein Straßenteil im Meer liegt, ist ein schwerer Schlag – und trotzdem nicht dasselbe wie ein vollständig vernichtetes Bauwerk. Genauigkeit ist hier keine Spitzfindigkeit. Sie entscheidet darüber, ob Leser den Schaden und die noch offenen Wege realistisch einschätzen können.

KOMMENTAR / MEINUNG: Dass ein europäischer Hersteller seinen Anteil öffentlich macht, ist ein Politikum, kein Freibrief. Transparenz kann zur Abschreckung beitragen, sie kann das Unternehmen aber auch zur Zielscheibe von Gegenangriffen machen. Beides gehört in die Einordnung, ohne dass man Drohungen schon als Recht oder als Vorhersage behandelt.

Was meinen Sie: Sollen westliche Rüstungsfirmen ihren Einsatz in der Ukraine offen benennen – oder bleibt Zurückhaltung der klügere Weg? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Destinus: Beitrag auf LinkedIn zum behaupteten Einsatz von Ruta-Raketen an der Kertsch-Brücke: https://www.linkedin.com/posts/destinusdefence_destinus-ruta-missiles-struck-the-kerch-activity-7528392710471405568-TCKz

Ukrinform: Angaben von Präsident Selenskyj zu den eingesetzten Systemen und zur Aufteilung der Schläge: https://www.ukrinform.net/rubric-ato/4185493–palianytsia-struck-road-section-of-crimean-bridge-neptune-ruta-and-fp5-hit-rail-section-zelensky.html

BBC: Berichterstattung über den Schaden an der Krim-Brücke, den Bahnverkehr und mögliche Auswirkungen auf die Schifffahrt: https://www.bbc.com/news/articles/cw772jk4rvmxo

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