BLAULICHT-DRAMA IN RÜSSELSHEIM! STREIFENWAGEN KRACHT AUF EINSATZFAHRT MIT AUTO ZUSAMMEN – ZWEI KINDER VERLETZT!

Rüsselsheim – Ein schwerer Zusammenstoß auf einer viel befahrenen Kreuzung hat am Samstagnachmittag in Rüsselsheim einen größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war ein Streifenwagen auf der Bundesstraße in nördlicher Richtung unterwegs und befand sich auf einer Einsatzfahrt. Die Polizeibeamten wollten unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten den Kreuzungsbereich zur anderen Bundesstraße überqueren. Gleichzeitig näherte sich eine fünfunddreißig Jahre alte Autofahrerin aus dem Main-Taunus-Kreis, die von Rüsselsheim kommend in Richtung Bischofsheim unterwegs war. Mit ihr im Wagen befanden sich ihre beiden kleinen Töchter im Alter von zwei und sechs Jahren. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum folgenschweren Zusammenstoß zwischen dem Streifenwagen und dem Auto der Familie. Die Wucht der Kollision hinterließ an beiden Fahrzeugen erhebliche Schäden. Besonders dramatisch: Die beiden Mädchen im Wagen der Mutter wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um die Kinder und brachten sie zur weiteren medizinischen Versorgung und Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Innerhalb kurzer Zeit entwickelte sich die Kreuzung zu einem großen Einsatzort. Rettungsdienst, Feuerwehr und mehrere Polizeistreifen rückten an, während die beschädigten Fahrzeuge im Kreuzungsbereich standen und Teile der wichtigen Verkehrsverbindung blockierten. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten schließlich abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme, die Sicherung der Unfallstelle und die anschließenden Räumungsarbeiten sperrten die Einsatzkräfte Teile der Kreuzung für den laufenden Verkehr. Neben der Feuerwehr Rüsselsheim und dem Rettungsdienst waren auch Polizeikräfte aus Mörfelden-Walldorf sowie Rüsselsheim am Main vor Ort. Nun müssen die Ermittler rekonstruieren, wie es genau zu der Kollision kommen konnte. Dabei dürfte insbesondere von Bedeutung sein, wie sich beide Fahrzeuge unmittelbar vor dem Zusammenstoß bewegten und unter welchen Umständen der Streifenwagen unter Nutzung seiner Sonder- und Wegerechte in den Kreuzungsbereich einfuhr. Eine abschließende Bewertung der Verantwortlichkeit ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Die Ermittlungen zum exakten Unfallhergang dauern ausdrücklich noch an.

Jetzt setzt die Polizei auch auf mögliche Augenzeugen des Geschehens. Menschen, die den Streifenwagen, das andere Fahrzeug oder die Situation unmittelbar vor der Kollision beobachtet haben, könnten für die Rekonstruktion des Unfallhergangs wichtige Hinweise liefern. Gerade auf einer großen Kreuzung können Aussagen unabhängiger Zeugen entscheidend sein, um Fahrwege, Geschwindigkeiten, Ampelsituationen und die Wahrnehmbarkeit der Einsatzfahrt möglichst genau nachvollziehen zu können. Die Polizei bittet deshalb Personen, die den Unfall beobachtet haben oder andere sachdienliche Angaben machen können, sich bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf zu melden. Dort werden die Hinweise gesammelt und in die laufenden Ermittlungen einbezogen. Während die beschädigten Fahrzeuge inzwischen von der Kreuzung entfernt werden konnten und der Verkehr wieder seinen normalen Lauf nimmt, bleibt vor allem die erleichternde Nachricht, dass die beiden kleinen Mädchen nach den bislang vorliegenden Angaben lediglich leichte Verletzungen erlitten haben. Gleichzeitig bleibt die zentrale Frage offen: Wie konnte es trotz der besonderen Einsatzfahrt des Streifenwagens zu diesem Zusammenstoß mitten im Kreuzungsbereich kommen? Die Antwort darauf sollen nun die weiteren Ermittlungen der Polizei liefern.

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