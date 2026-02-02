BLUT UND SCHWEIGEN – WIE EIN REGIME SEIN VOLK JAGT UND DIE WELT AUSSCHALTET

Was in einer deutschen Talkrunde ans Licht kam, liest sich wie ein Protokoll aus der Hölle. Die ARD-Journalistin Natalie Amiri schilderte bei Caren Miosga ein Land, das im Dunkel der Internet-Sperren versinkt, während auf den Straßen Jagd auf Menschen gemacht wird. Von gezielten Schüssen, von Hinrichtungen im öffentlichen Raum, von Krankenhäusern als Todesfallen war die Rede. Ärztinnen und Ärzte berichten von Verletzten mit zerstörten Gesichtern, von Körpern, die nicht gerettet werden durften, von Leichensäcken voller junger Leben. Die Bilder, die verborgen bleiben sollten, zeichnen ein apokalyptisches Panorama aus Angst, Gewalt und staatlich organisierter Grausamkeit, bei der jede Menschlichkeit ausgelöscht scheint.

Besonders perfide ist der Zwang, den das Regime den Hinterbliebenen auferlegt. Trauer wird zur Straftat, Wahrheit zur Gefahr. Familien müssen Erklärungen unterschreiben, die Tote zu Tätern umdeuten und Mord zu Krankheit erklären. Beerdigungen werden verbannt in abgelegene Orte, fern von Blicken und Stimmen, damit kein Aufschrei entsteht. Und doch gärt die Wut, sie bricht sich Bahn in geflüsterten Parolen, in heimlich verbreiteten Videos, in verzweifelten Hilferufen aus dem Inneren des Landes. Aktivisten, Anwälte und Mediziner leben mit gepackten Taschen, jederzeit bereit, abgeholt zu werden. Selbst Tränen gelten als Risiko, denn der Unterdrückungsapparat sucht gezielt nach jedem Rest von Widerstand.

Währenddessen wird draußen über Abschreckung und Machtspiele gesprochen. Der Politikwissenschaftler Peter Neumann analysiert eine Strategie, die auf schnelle Schläge und symbolische Demütigung setzt, nicht auf Verantwortung. Auch Donald Trump taucht in diesen Überlegungen als Akteur auf, der Stärke demonstrieren will, ohne sich zu binden. Doch hinter jeder taktischen Kalkulation stehen Menschen, die um Hilfe rufen und allein gelassen werden. Ein Regime, das seine Schwäche mit Brutalität kaschiert, trifft auf eine Welt, die zuschaut, abwägt und zögert. Das Ergebnis ist ein grausames Schweigen, in dem Gewalt weiter wütet und Hoffnung langsam erstickt.

