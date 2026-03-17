BLUTBAD IN RAUNHEIM! SCHÜTZE STÜRMT BISTRO – ZWEI MENSCHEN EISKALT ERSCHOSSEN

Raunheim steht unter Schock! In den frühen Morgenstunden verwandelt sich ein Bistro in der Frankfurter Straße in einen Tatort des Grauens. Eine bewaffnete Person betritt plötzlich das Lokal – dann fallen Schüsse! Augenzeugen berichten von Panik, Schreien und Chaos. Innerhalb weniger Momente werden zwei Menschen tödlich getroffen. Für sie kommt jede Hilfe zu spät, sie sterben noch vor Ort an ihren schweren Verletzungen.

Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot an, sperrt das Gebiet weiträumig ab und sichert Spuren. Einsatzkräfte durchkämmen die Umgebung, während Ermittler fieberhaft versuchen, die Hintergründe der Tat zu klären. Noch ist unklar, ob sich Täter und Opfer kannten oder ob es sich um eine gezielte Hinrichtung handelt. Die Tat sorgt für Angst und Verunsicherung – mitten in einer eigentlich ruhigen Stadt.

Doch der Schütze ist weiter auf der Flucht! Eine großangelegte Fahndung läuft auf Hochtouren, jede Spur wird verfolgt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise und warnt gleichzeitig davor, sich dem Täter zu nähern. Raunheim im Ausnahmezustand – und die bange Frage bleibt: Wer ist der Killer und warum musste er töten?

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