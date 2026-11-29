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Hamburg – Die Betreiberfirma des Hamburger Sauna- und Erotikclubs „Babylon“ hat die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das eigene Vermögen beantragt. Das Amtsgericht Eutin ordnete am 26. November um 11:00 Uhr eine vorläufige Insolvenzverwaltung an und bestellte den Lübecker Rechtsanwalt Reinhold Schmid-Sperber zum vorläufigen Verwalter. Ein Insolvenzverfahren ist damit noch nicht eröffnet, eine Schließung des Clubs ist in dem Beschluss nicht angeordnet. Ob der Betrieb ohne Einschränkungen weitergeht, ist bislang nicht bestätigt.

Stand: 19:33 Uhr MEZ

Laut der amtlichen Bekanntmachung im Portal der Insolvenzgerichte wird das Verfahren unter dem Aktenzeichen 51 IN 188/26 geführt. Schuldnerin ist die ABC Nightclub GmbH mit Sitz in Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein, Registergericht Amtsgericht Lübeck, HRB 28221 HL, vertreten durch den Geschäftsführer Carsten Marek. Die Bekanntmachung wurde am 27. November veröffentlicht. Zweck der Anordnung ist die Sicherung des Vermögens vor nachteiligen Veränderungen. Verfügungen der Gesellschaft sind nur noch mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam, das gilt ausdrücklich auch für das Einziehen von Außenständen. Verfahrensbevollmächtigter der Gesellschaft ist der Hamburger Rechtsanwalt Christian Abel. Gegen den Beschluss ist die sofortige Beschwerde möglich. Beim Amtsgericht Hamburg findet sich zu dieser Firma keine entsprechende Bekanntmachung; zuständig ist das Amtsgericht Eutin, weil die Gesellschaft ihren Sitz in Timmendorfer Strand hat.

Der Club „Babylon“ liegt nach eigenen Angaben in der Süderstraße in Hamburg-Hamm und wirbt mit erotischer Entspannung auf 2800 Quadratmetern, mit Sauna, Bar und Sex-Kino. Die Internetseite des Clubs nennt im Impressum noch die Frank Singer GmbH mit Registergericht Hamburg. Nach dem Handelsregister wurde der Sitz dieser Gesellschaft am 26. Oktober nach Timmendorfer Strand verlegt und die Firma in ABC Nightclub GmbH geändert. Die vorläufige Verwaltung bedeutet nicht automatisch das Ende des Betriebs. Weder der Gerichtsbeschluss noch die bislang vorliegenden Presseberichte belegen eine Schließung. BILD und weitere Berichte schreiben ausdrücklich, unklar sei, ob der Club ohne Einschränkungen weiterlaufen könne und wie viele fest angestellte Mitarbeiter betroffen seien; die Prostituierten arbeiteten danach meist selbstständig. Offene Verlustzahlen oder eine geprüfte Überschuldungssumme sind nicht veröffentlicht. Die BILD-Formulierung von „roten Zahlen“ geht über die amtliche Bekanntmachung hinaus.

Als Erste berichtete die sh:z, den Text übernahm auch die MOPO. Ein Sprecher des vorläufigen Verwalters stellte gegenüber der sh:z klar: „Die ‚Ritze‘ hat mit dem Verfahren nichts zu tun. Es geht hierbei ausschließlich um den Sauna-Club ‚Babylon‘.“ Marek betreibt auf der Reeperbahn außerdem die 1974 eröffnete Kultkneipe „Zur Ritze“; BILD datiert die Übernahme auf 2014, die MOPO auf 2015. Mit dem Insolvenzverfahren der ABC Nightclub GmbH hat diese Kneipe nach den vorliegenden Angaben nichts zu tun. Für eine Stellungnahme war Marek gegenüber BILD nicht erreichbar. Das Hamburger Abendblatt und der NDR hatten den Vorgang zum Zeitpunkt dieser Recherche nicht aufgegriffen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Insolvenzantrag ist kein Türschloss. Eine vorläufige Verwaltung soll Vermögen sichern und lässt den Betrieb oft unter Aufsicht weiterlaufen. Wer aus einem Sicherungsbeschluss schon die Schließung eines ganzen Etablissements macht, eilt dem Gericht voraus.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Schlagzeile mit der Ritze verkauft eine größere Geschichte, als in der Gerichtsakte steht. Der vorläufige Verwalter hat die Kneipe ausdrücklich aus dem Verfahren herausgehalten. Wer beides vermengt, verunsichert Gäste und Gläubiger ohne Beleg.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Firmensitzwechsel und eine Umbenennung sind legal. Aber ein veraltetes Impressum und ein Eigenantrag kurz darauf werfen Fragen auf, die nur das Gericht und der Verwalter beantworten können, nicht der Klatsch auf dem Kiez.

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Quellen:

Amtsgericht Eutin – Bekanntmachung Sicherungsmaßnahme, Az. 51 IN 188/26, Beschluss 26.11.2026, veröffentlicht 27.11.2026, insolvenzbekanntmachungen.de: https://neu.insolvenzbekanntmachungen.de/ap/

MOPO (SHZ) – Ärger für Kiezgröße Carsten Marek: FKK-Club „Babylon“ insolvent, 28.11.2026: https://www.mopo.de/hamburg/aerger-fuer-hamburger-kiez-groesse-riesiger-fkk-club-insolvent/5109652

BILD – „Ritze“-Betreiber meldet Sauna-Club insolvent, 28.11.2026: https://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-ritze-betreiber-meldet-sauna-club-insolvent-6b0ac243af2fc70dadfffe09

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