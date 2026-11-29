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Bochum – Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat dem WBC-Schwergewichtsweltmeister Agit Kabayel nach dessen Aussage nicht zum Titel gratuliert. „Nein. Und das hat mich wirklich ein bisschen traurig gemacht“, sagte der 34-Jährige im Interview mit WELT und BILD. Den vollen WM-Gürtel erhielt der Bochumer im Juni nicht durch einen Kampf im Ring, sondern weil ihn der Verband nach dem Rücktritt von Oleksandr Usyk vom Interims-Champion zum Weltmeister erhob. Am Samstag will er den Titel in Düsseldorf erstmals verteidigen.

Stand: 10:34 Uhr MEZ

Auf die Frage, ob der Kanzler gratuliert habe, antwortete Kabayel mit diesem Satz. Er verglich seine Lage mit anderen deutschen Sporthelden: Würden Fußballer Weltmeister oder Athleten bei Olympia eine Medaille holen, würden sie vom Bundespräsidenten ausgezeichnet, „oder der Bundeskanzler ruft vielleicht mal an“. Als er Weltmeister geworden sei, habe das „keinen Politiker außer den Bürgermeister in meiner Heimatstadt Bochum interessiert“. Dabei sei sein Weg „genauso hart, wenn nicht sogar härter“ gewesen. Er habe sich allein, ohne Förderung, nach oben gekämpft und Deutschland dabei immer präsentiert. Von der Politik wünsche er sich „eine Einladung nach Berlin oder einen Anruf vom Kanzler“. Weiter sagte er: „Meine Eltern sind als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, ich bin hier geboren. Unser Leben lang streben wir nach Anerkennung. Zwei nette Sätze und ein Schulterklopfer würden schon reichen.“

Wichtig für die Einordnung: Kabayel ist seit dem 27. Juni voller WBC-Weltmeister im Schwergewicht, das bestätigt der Weltverband offiziell. Zuvor war er Interims-Champion. Im Februar 2025 stoppte er Zhilei Zhang, im Januar 2026 verteidigte er den Interimstitel gegen Damian Knyba in Oberhausen – in einer BILD-Bildunterschrift steht irrtümlich „Kynba“. Die Bilanz des 34-Jährigen steht bei 27 Siegen aus 27 Kämpfen, 19 davon durch Knockout. Kabayel selbst sagt, er hätte den Gürtel lieber im Ring geholt und habe „dieses Weltmeistergefühl bisher noch nicht“ gehabt; den Titel habe er trotzdem verdient, er sei Interims-Champion und die Nummer eins hinter Usyk gewesen. Er ist damit der erste deutsche Schwergewichtsweltmeister seit Max Schmeling (1930 bis 1932), also nach 94 Jahren – das trifft zu. Er führt den Titel eines der großen Weltverbände, nicht alle WM-Gürtel zugleich.

Am Samstag, dem 28. November, will Kabayel in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf gegen den ungeschlagenen Albaner Nelson Hysa antreten. BILD und WELT nennen 50.000 Zuschauer; das ist die vom Umfeld genannte Erwartung, fest steht die Zahl erst nach dem Kampf. Es wäre die erste Titelverteidigung eines deutschen Schwergewichtsweltmeisters im eigenen Land. Auf den Tag genau elf Jahre zuvor verlor Wladimir Klitschko am selben Ort gegen Tyson Fury; Kabayel saß damals nach eigener Aussage als Zuschauer in der elften Reihe.

Im selben Gespräch sagte Kabayel, gesellschaftlich bestehe noch ein großer Unterschied zu Schmeling, dem Held einer ganzen Nation. „Ich bin ein Kind kurdischer Einwanderer. Ich weiß nicht, ob ich diese Plattform in Deutschland jemals bekommen werde.“ Und: „Vielleicht ist der Name Agit Kabayel nicht deutsch genug.“ Eine öffentliche Reaktion aus dem Kanzleramt lag bis Freitagabend nicht vor. Die BILD-Überschrift verkürzt das Zitat und lässt das „ein bisschen“ weg; im Wortlaut ist die Enttäuschung zurückhaltender formuliert.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Anruf oder eine Einladung wäre eine kleine Geste mit großer Wirkung. Anerkennung für einen deutschen Weltmeister sollte keine Frage der Parteitaktik sein – und auch keine Frage des Namens.

KOMMENTAR / MEINUNG: Kabayel selbst sagt am klarsten, was manche Schlagzeilen unterschlagen: Den vollen Gürtel hat er nicht im Ring geholt. Die erste Verteidigung ist deshalb auch die Chance, den Titel sportlich zu untermauern.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer als Kind von Flüchtlingen in Deutschland Weltmeister wird und sich trotzdem nicht als Held der Nation fühlt, spricht einen wunden Punkt an. Man muss ihm nicht in jedem Satz folgen, aber man sollte ihn ernst nehmen.

Lesen Sie die Originalaussagen im Wortlaut und urteilen Sie selbst!

Quellen:

World Boxing Council – Agit Kabayel als neuer WBC-Schwergewichtsweltmeister anerkannt, 27.06.2026: https://wbcboxing.com/en/agit-kabayel-reconocido-como-el-nuevo-campeon-mundial-de-peso-pesado-del-wbc-2/

WELT – Box-Weltmeister: „Vielleicht ist mein Name nicht deutsch genug“, 25.11.2026: https://www.welt.de/sport/boxen/article6b02a5073cd434a4d6d0ca81/box-weltmeister-vielleicht-ist-mein-name-nicht-deutsch-genug.html

BILD – Agit Kabayel enttäuscht von Bundeskanzler Merz, 27.11.2026: https://www.bild.de/sport/mehr-sport/agit-kabayel-enttaeuscht-von-bundeskanzler-merz-das-hat-mich-wirklich-traurig-gemacht-6b07e657facf637698cc971e

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