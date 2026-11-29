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Braubach – Was in Brasilien erst seit Februar 2026 per Gesetz erlaubt ist, gibt es in Deutschland schon seit gut zehn Jahren: Seit 2015 bieten Friedhöfe gemeinsame Gräber für Menschen und die Asche ihrer Haustiere an, als erster der Mensch-Tier-Friedhof „Unser Hafen“ bei Braubach im Rhein-Lahn-Kreis. Nach Angaben der Verbraucherinitiative Aeternitas gibt es inzwischen rund 70 solcher Friedhöfe in mindestens elf Bundesländern. Ausdrücklich gesetzlich geregelt ist die Tierurne als Grabbeigabe aber bislang nur in Hamburg und Bremen.

Stand: 14:03 Uhr MEZ

Anlass ist ein BILD-Bericht mit der Überschrift „Gemeinsames Grab für Mensch und Tier – auch in Deutschland?“. Der Text ist nicht neu: Er erschien bereits am 13. Februar 2026, also vor gut neun Monaten. Aufhänger war damals ein neues Gesetz im brasilianischen Bundesstaat São Paulo. Wir haben die Angaben mit dem Gesetzestext aus São Paulo, den Landesbestattungsgesetzen von Bremen und Hamburg, Stellungnahmen der Verbraucherinitiative Aeternitas sowie Angaben von Friedhofsbetreibern abgeglichen. Im Kern beschreibt BILD die Rechtslage richtig, lässt aber Wichtiges weg und vereinfacht an mehreren Stellen.

Zunächst zu Brasilien. Gouverneur Tarcísio de Freitas unterzeichnete das Gesetz Nr. 18.397, datiert auf den 7. Februar 2026; in Kraft trat es nach Angaben von BBC und brasilianischen Medien am 10. Februar. Es erlaubt im ganzen Bundesstaat, Hunde und Katzen in Grabstätten zu beerdigen, deren Nutzungsrecht der Familie der Halter gehört. Die Einzelheiten regeln die kommunalen Bestattungsdienste, die Kosten trägt die Familie, private Friedhöfe dürfen eigene Regeln aufstellen. BILD spricht allgemein von „Haustieren“. Das Gesetz nennt aber ausdrücklich nur Hunde und Katzen. Anders als in Deutschland geht es dort zudem um eine Erdbestattung des Tieres, nicht nur um eine Urne.

Den Namen verdankt das Gesetz einem Hund. Der Mischling Bob blieb nach Angaben von Guardian und BBC rund zehn Jahre auf einem Friedhof in Taboão da Serra bei São Paulo, auf dem seine Halterin begraben lag. Friedhofsmitarbeiter versorgten ihn, er begleitete Trauerzüge und wurde als „Bob Coveiro“, Bob der Totengräber, bekannt. Als er 2021 starb, wurde er neben seiner Halterin beigesetzt. Diese Schilderung bei BILD deckt sich mit den Quellen.

In Deutschland ist das Thema älter, als die Frage in der BILD-Überschrift vermuten lässt. Nach Darstellung von Aeternitas wurden im Jahr 2015 erstmals auf zwei Friedhöfen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gemeinsame Gräber für die Asche verstorbener Menschen und Tiere eingerichtet. Schon vor der Hamburger Gesetzesänderung hatten etwa Friedhöfe in Essen und Görlitz ihre Satzungen geändert und entsprechende Grabfelder eingerichtet, wie die Stiftung Warentest im Februar 2020 schrieb.

Der Friedhof „Unser Hafen“ in Dachsenhausen bei Braubach im oberen Mittelrheintal, rund 20 Kilometer von Koblenz entfernt, wirbt damit, der erste Friedhof in Deutschland zu sein, der ausschließlich für die gemeinsame Urnenbestattung von Mensch und Tier bestimmt ist. Die Deutsche Friedhofsgesellschaft betreibt ihn als Partnerfriedhof. Dort sind Freundschaftsgräber mit bis zu sechs Urnen möglich, davon höchstens zwei für Menschen; die Grabpflege ist im Preis enthalten, und das Grab kann bei rechtzeitiger Reservierung erweitert werden. Familiengräber fassen bis zu zwölf Urnen. Eine Bestattung ist nach Angaben des Betreibers jederzeit möglich, auch für Verstorbene, die nicht vor Ort gelebt haben; ein Auswärtigenzuschlag fällt nicht an.

Seither haben viele Friedhöfe nachgezogen. Aeternitas zählt in einer Rechtskolumne rund 70 Friedhöfe in mindestens elf Bundesländern, die solche Grabstätten anbieten, teils nur in eigenen Grabfeldern. BILD schreibt dagegen, es gebe „nur wenige“ Friedhöfe mit diesem Angebot. Im Verhältnis zur großen Zahl der Friedhöfe in Deutschland ist das zwar richtig. Wer aber eine solche Grabstätte sucht, findet inzwischen in den meisten Regionen ein Angebot. Ob ein Friedhof das Angebot tatsächlich macht, entscheidet am Ende die örtliche Friedhofssatzung. Kommunale und kirchliche Träger können Flächen ausweisen oder die Grabbeigabe ausschließen.

Entscheidend ist eine juristische Konstruktion, die BILD richtig beschreibt: Die Asche des Tieres wird nicht bestattet im Rechtssinne, sondern dem Grab als sogenannte Grabbeigabe mitgegeben, ähnlich wie ein persönlicher Gegenstand. Aeternitas hält diese Grabbeigabe für zulässig. Voraussetzung ist, dass das Tier vorher getrennt in einem Tierkrematorium eingeäschert wurde. Eine gemeinsame Einäscherung von Mensch und Tier ist nicht erlaubt. Ein Tierkörper selbst darf dagegen nicht in ein Menschengrab; für ihn gelten die Regeln über tierische Nebenprodukte.

Ausdrücklich im Gesetz steht die Möglichkeit bislang nur in zwei Ländern. Hamburg hat sie als erstes Bundesland geregelt: Die Bürgerschaft beschloss die Änderung im Oktober 2019, in Kraft trat sie nach Angaben der Stiftung Warentest am 1. März 2020. In § 23 Absatz 6 des Hamburger Bestattungsgesetzes heißt es, die zuständige Behörde könne Flächen ausweisen, auf denen auf Wunsch der Verstorbenen eine Urne mit der Asche eines Haustieres dem Grab beigegeben werden kann. Geplant war als erstes ein durch Büsche abgetrenntes Grabfeld auf dem Friedhof Ohlsdorf; Sprecher Lutz Rehkopf berichtete damals von großem Interesse und einer Warteliste. Vorgesehen waren Wahlgräber für höchstens einen Sarg und bis zu acht Urnen – mit der Asche von Menschen oder Tieren. Bremen hat eine fast wortgleiche Regel in sein Friedhofs- und Bestattungsgesetz aufgenommen; der Senat hatte den Entwurf im April 2025 vorgelegt. Sachsen plant laut Aeternitas eine ähnliche Regelung. BILD erwähnt keine dieser Regelungen.

Wie das in der Praxis aussieht, zeigt Bremen. Der Umweltbetrieb Bremen bietet Mensch-Haustier-Bestattungen auf den Friedhöfen Aumund, Huckelriede, Osterholz, Riensberg und Walle auf eigens ausgewiesenen Flächen an. Die Tierurne kann zeitgleich mit dem Menschen oder nach dessen Bestattung ins Grab kommen. Ein Urnenwahlgrab kostet dort 1.735 Euro, eine Erdwahlgrabstätte 2.253 Euro. Auf zwei der Friedhöfe sind ausschließlich Urnenbestattungen möglich.

Dass es nicht überall so einfach ist, verschweigt BILD weitgehend. Das hessische Innenministerium erklärte im Jahr 2016, die Mitbestattung eines Haustiers stehe einem pietätvollen Umgang mit dem Verstorbenen entgegen und sei nach damaliger Rechtslage in Hessen nicht zulässig. Die Gesetzeslage dort hat sich laut Aeternitas seither nicht geändert. Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium hielt die Grabbeigabe dagegen schon 2015 grundsätzlich für möglich. Die Formulierung bei BILD, die gemeinsame Bestattung sei „nicht ausdrücklich verboten“, trifft deshalb nicht für jedes Bundesland gleichermaßen zu.

Auch bei der Reihenfolge ist die Lage strenger, als BILD sie darstellt. Nach der NRW-Stellungnahme von 2015 setzt eine Grabbeigabe voraus, dass zeitgleich oder vorher ein Mensch beziehungsweise dessen Asche in dem Grab beigesetzt wird. Ein vorausgehendes „Begräbnis“ des Tieres sei ausgeschlossen. Viele Friedhofssatzungen sehen das ebenso vor, einige untersagen zudem, den Namen des Tieres auf den Grabstein zu schreiben. Stirbt das Tier zuerst, muss seine Urne in der Regel also bis zum Tod des Halters aufbewahrt werden. Aeternitas hält das für unnötig streng und fordert, ein solches Grab schon zu Lebzeiten erwerben und die Tierasche vorab beisetzen zu dürfen.

Eine weitere Vereinfachung betrifft die Aussage, Haustiere „müssen eingeäschert oder auf einem Tierfriedhof beigesetzt werden“. Tatsächlich ist es unter bestimmten Voraussetzungen auch erlaubt, ein verstorbenes Haustier auf dem eigenen Grundstück zu begraben; die Bedingungen regeln Länder und Kommunen. Und beim Menschen gilt der Friedhofszwang zwar grundsätzlich, Bremen lässt aber seit einigen Jahren in engen Grenzen auch das Verstreuen von Totenasche außerhalb von Friedhöfen zu.

Gesellschaftlich ist das Thema umstritten. In einer von Aeternitas in Auftrag gegebenen repräsentativen Emnid-Umfrage aus dem Jahr 2016 befürworteten 49 Prozent der Befragten gemeinsame Gräber für Mensch und Tier, 48 Prozent lehnten sie ab. Jüngere waren mehrheitlich dafür, Ältere ab 60 Jahren eher dagegen. Aeternitas empfiehlt deshalb, Mensch-Tier-Gräber auf eigenen, räumlich getrennten Friedhofsbereichen anzulegen, damit niemand unvorbereitet neben einem Tiergrab liegt. Für Friedhöfe mit sinkenden Einnahmen und leeren Flächen sieht der Verein darin zugleich eine Chance.

Wer sich mit seinem Tier bestatten lassen möchte, sollte also früh vorsorgen: in der Friedhofssatzung am Wohnort nachlesen oder beim Friedhofsträger nachfragen, ob es ausgewiesene Flächen gibt, den Wunsch schriftlich festhalten und mit den Angehörigen besprechen. Hier liegt BILD richtig. Eine neue Rechtslage zum Stichtag gibt es in Deutschland aber nicht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer ein Leben lang mit Hund oder Katze geteilt hat, darf sich wünschen, auch im Tod nicht getrennt zu sein. Dass ein Friedhof dafür eine eigene Fläche anbietet, nimmt niemandem etwas weg und schützt alle, die das nicht wollen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die eigentliche Nachricht ist nicht Brasilien, sondern der deutsche Flickenteppich. Was in Hamburg und Bremen klar geregelt ist, hängt anderswo von der Laune einer Satzung oder eines Ministeriums ab. Eine klare Regel im Gesetz wäre ehrlicher.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Pflicht, die Tierurne bis zum eigenen Tod im Schrank aufzubewahren, ist lebensfremd. Wer ein gemeinsames Grab schon zu Lebzeiten kauft, sollte sein Tier dort auch gleich zur Ruhe betten dürfen.

Wunsch rechtzeitig festhalten – und bei Ihrem Friedhof nachfragen, was erlaubt ist!

Quellen:

Aeternitas e.V. – Rechtskolumne: Materialvorgaben Särge, Urnen und Grabbeigaben: https://www.aeternitas.de/fuer-fachleute/aeternitas-rechtskolumne/materialvorgaben-saerge-urnen-und-grabbeigaben

Umweltbetrieb Bremen – Mensch-Haustier-Bestattungen: https://www.umweltbetrieb-bremen.de/friedhoefe/grabarten-und-bestattungsformen/mensch-haustier-bestattungen-20700

Assembleia Legislativa São Paulo – Lei Nº 18.397 vom 7.2.2026: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2026/lei-18397-07.02.2026.html

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