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Spaichingen – Die Carl Sauter Pianofortemanufaktur GmbH & Co. KG hat beim Amtsgericht Rottweil die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Das Gericht ordnete am 24. November vorläufige Sicherungsmaßnahmen an und bestellte Rechtsanwalt Alexander Lutz zum vorläufigen Insolvenzverwalter; eröffnet ist das Verfahren damit noch nicht. Die 1819 gegründete Manufaktur bezeichnet sich selbst als älteste noch produzierende Pianomanufaktur der Welt – diese Zuspitzung ist umstritten. Geschäftsführer Christian Hott will Marke, Produkte und Standort erhalten.

Stand: 13:39 Uhr MEZ

Der Antrag ging den Angaben nach am 20. November ein. Laut einer Bekanntmachung des Amtsgerichts Rottweil vom 24. November (Aktenzeichen 5 IN 277/26) wurden am selben Tag um 14.15 Uhr vorläufige Sicherungsmaßnahmen angeordnet. Die Geschäftsführung bleibt im Amt, Verfügungen über das Vermögen sind aber nur noch mit Zustimmung des vorläufigen Verwalters Lutz (Kanzlei Ziefle Unger) wirksam; er verwaltet Konten und Außenstände. Lutz soll als Sachverständiger prüfen, ob ein Insolvenzgrund vorliegt, ob das Vermögen die Verfahrenskosten deckt und welche Aussichten die Fortführung hat. Erst danach entscheidet das Gericht über die Eröffnung. „Stark gestiegene Kosten und eine anhaltend schwache Nachfrage haben diesen Schritt unausweichlich gemacht“, teilte Lutz mit.

Gegründet wurde der Betrieb 1819 in Spaichingen von Johann Grimm, der das Handwerk in Wien gelernt hatte; seit 1846, als der Neffe Carl Sauter die Werkstatt übernahm, trägt die Firma dessen Namen. Sauter bezeichnet sich als älteste noch produzierende Pianomanufaktur der Welt. Das ist die Selbstdarstellung des Hauses, keine unabhängig festgestellte Rangliste. Das britische Unternehmen John Broadwood & Sons führt seine Geschichte auf das Jahr 1728 zurück, besteht weiter und fertigt nach eigenen Angaben gelegentlich auch neue Instrumente. Unter den heute noch in Deutschland produzierenden Klavierbauern gilt Sauter mit dem Standort Spaichingen als eines der ältesten Häuser; ältere deutsche Namen wie Ibach oder Schiedmayer stellen keine neuen Klaviere mehr her. Die BILD-Überschrift vom „ältesten Klavier-Hersteller der Welt“ und die Formulierung „vor dem Aus“ gehen über den Verfahrensstand hinaus: Eine Standortschließung ist nicht beschlossen.

Hott schrieb, nun gelte es, „die Möglichkeiten des Insolvenzverfahrens zu nutzen, um das Unternehmen neu und zukunftsfähig aufzustellen“. Ziel sei, „die Marke, die Produkte und den Standort zu erhalten und die Voraussetzungen für eine langfristig erfolgreiche Fortführung zu schaffen“. Bereits 1993 stand Sauter am Rand der Zahlungsunfähigkeit und stellte den Betrieb danach auf teurere Instrumente um; Otto Hott, heute ebenfalls Geschäftsführer, war damals eingestiegen. Eine aktuelle Beschäftigtenzahl nannte das Unternehmen nach dem Antrag nicht. In der Blütezeit Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre bauten rund 120 Beschäftigte jährlich etwa 2400 Klaviere. 2024 sprach die Firma von rund 400 Klavieren und 40 Flügeln im Jahr sowie einem Umsatz von etwas mehr als 5 Millionen Euro.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Insolvenzantrag ist ein ernstes Warnsignal, aber noch kein Abschied. Wer aus vorläufigen Sicherungsmaßnahmen schon das Ende einer Manufaktur macht, greift vor – und nimmt der Belegschaft die Luft zum Atmen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Superlative verkaufen sich gut, ersetzen aber keine Prüfung. Ob ein Haus das älteste der Welt ist, ändert nichts an Kosten und Aufträgen. Es ändert aber, wie viel Vertrauen eine Schlagzeile verdient.

KOMMENTAR / MEINUNG: Handwerklich gebaute Flügel stehen unter Druck durch günstige Importe und digitale Tasten. Wenn dieser Betrieb fällt, geht mehr verloren als ein Markenname. Erhalten kann ihn am Ende nur ein tragfähiges Geschäft, nicht die Nostalgie allein.

Ein Antrag ist noch kein Schlussakkord – behalten Sie den Verfahrensstand im Blick!

Quellen:

NRWZ – 207 Jahre Klavierbau: Traditionsfirma Sauter meldet Insolvenz an, 25.11.2026: https://www.nrwz.de/wirtschaft/207-jahre-klavierbau-traditionsfirma-sauter-meldet-insolvenz-an-599238.html

Der Spiegel – Sauter: Klavierbauer stellt Insolvenzantrag, 27.11.2026: https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/sauter-klavierbauer-stellt-insolvenzantrag-a-a3df64ca-76e0-4225-8baf-a40c22fb35f0

BILD – Nach über 200 Jahren: Ältester Klavier-Hersteller der Welt vor dem Aus, 27.11.2026: https://www.bild.de/regional/baden-wuerttemberg/nach-ueber-200-jahren-aeltester-klavier-hersteller-der-welt-vor-dem-aus-6b09a86d6a4ea151d91c2d17

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