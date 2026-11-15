Symbolfoto – Bild KI-generiert

Bremen – Kehrtwende nach nur zehn Tagen! Innensenatorin Eva Högl (57, SPD) hat die öffentliche Kampagne des Landesamtes für Verfassungsschutz gegen den sogenannten legalistischen Islamismus vorzeitig beendet. Seit dem 4. November warnte ein Motiv mit einem Wolf im Schafspelz auf digitalen Anzeigetafeln: „Freundlich im Auftreten. Antidemokratisch im Kern. Islamistische Unterwanderung ist eine Gefahr. Schaut hinter die Fassade.“ Nach Kritik der Schura Bremen und weiterer Muslime räumte Högl am Samstag Fehler bei der Umsetzung ein. BILD-Kommentator Nikolaus Harbusch nennt das Ende der Plakate am Sonntag einen „Sieg für die Islamisten“. Das ist seine Meinung, keine amtliche Feststellung.

Die Aktion startete am 4. November. Es waren keine Papierplakate, die man einfach von einer Wand reißt, sondern digitale Screens im Bremer Stadtbild. Das Landesamt für Verfassungsschutz wollte damit nach Darstellung des Innenressorts auf eine „oft übersehene Gefahr“ hinweisen: die „schleichende Unterwanderung unserer Gesellschaft durch legalistische Islamistinnen und Islamisten“. Gemeint sind nach dieser Lesart Akteure, die innerhalb der geltenden Rechtsordnung arbeiten, rechtliche Wege nutzen und langfristig eine religiös begründete Ordnung über die Verfassung stellen wollen. Die Kampagne war eine gemeinsame Aktion mit dem niedersächsischen Verfassungsschutz. Nach übereinstimmenden Berichten von BILD, epd und Spiegel waren in Niedersachsen von Anfang an keine öffentlichen Anzeigen im Stadtbild vorgesehen.

Das Motiv selbst ist schwarzgrundig und zeigt einen Wolf im Schafspelz. Daneben steht der Warntext: „Freundlich im Auftreten. Antidemokratisch im Kern.“ Und weiter: „Islamistische Unterwanderung ist eine Gefahr. Schaut hinter die Fassade.“ So sollte nach späteren Worten der Innensenatorin unter anderem vor Netzwerken der Muslimbruderschaft gewarnt werden. Zum Start erklärte das Innenressort, solche Organisationen gäben sich nach außen offen, tolerant und dialogbereit, verträten nach innen aber antidemokratische Positionen. Langfristig wollten sie Parteien, staatliche Institutionen und zivilgesellschaftliche Organisationen unterwandern. Zugleich hieß es im Begleittext ausdrücklich: „Die große Mehrheit der Musliminnen und Muslime in Deutschland steht fest zu Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechten.“ Nur eine kleine Minderheit wolle einen islamischen Staat, in dem die Scharia Politik und Gesellschaft vollständig bestimme. Über den Weg dorthin seien sich Islamisten uneins. Manche hielten Gewalt für geeignet, andere lehnten sie ab. Diese Unterscheidung stand in der Begleitkommunikation, auf den Werbetafeln selbst fehlte sie.

Innensenatorin Högl hatte die Kampagne anfangs selbst öffentlich vertreten. Laut der Mitteilung des Innenressorts zum Start sagte sie: „Die islamistische Unterwanderung kommt freundlich und im Gewand legitimer Anliegen daher. Ihr Ziel ist es jedoch, unsere freie Gesellschaft durch einen aus ihrer Sicht ‚wahrhaften islamischen‘ Staat zu ersetzen.“ Außerdem erklärte sie, wer die Demokratie schützen wolle, müsse auch ihre „leisen, aber nicht minder gefährlichen Gegner“ kennen. Thorge Koehler, Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz, ergänzte: „Legalistischer Islamismus ist gefährlich, weil er so unauffällig ist. Er nutzt angebliche Dialogbereitschaft als Tarnung und unsere Freiheiten als Werkzeug.“ Das sind die amtlichen Sätze vom 4. November. Zehn Tage später klingt dieselbe Senatorin anders – nicht bei der Gefahr, sondern bei der Form.

Die schärfste öffentliche Kritik kam am 13. November von der Schura Bremen, dem Dachverband muslimischer Gemeinden. In einer Mitteilung erklärte der Verband, er sei „fassungslos und bestürzt“. Die Bildsprache bediene sich einer „Form der Entmenschlichung“, indem muslimische Akteure sinnbildlich als Wölfe im Schafspelz dargestellt würden. Eine solche Botschaft sei „höchstgefährlich und unverantwortlich“, weil sie Misstrauen schüre, Vorurteile verstärke und die Gefahr berge, Musliminnen und Muslime pauschal unter Verdacht zu stellen. Beim Publikum bleibe die fatale Botschaft zurück: „Traut Muslimen nicht! Hinter einem freundlichen Gesicht könnte sich eine gefährliche Agenda verbergen.“ Die Schura verwies auf die vielen Muslime in Bremen und Bremerhaven, die sich ehrenamtlich engagierten, Verantwortung in Vereinen übernähmen und Nachbarschaft lebten. Sie forderte einen sofortigen Stopp, eine öffentliche Entschuldigung, Dialog mit den betroffenen Religionsgemeinschaften und Maßnahmen, den entstandenen Schaden zu beheben. Das ist die Position des Verbands, keine gerichtliche Feststellung.

Der Verfassungsschutz verteidigte die Kampagne zunächst. Der Weser-Kurier zitiert Behördenchef Koehler so: Das Motiv sei gewählt worden, um die Strategie legalistisch-islamistischer Akteure bildhaft darzustellen. Mit der Bildauswahl habe man vor allem Aufmerksamkeit auf das Thema und die begleitende Öffentlichkeitsarbeit lenken wollen. Keinesfalls sei beabsichtigt gewesen, Menschen muslimischen Glaubens zu stigmatisieren. Koehler verwies erneut auf den Begleittext zur Mehrheit der Muslime. Nach seinen Angaben stützte sich die Kampagne auf Erkenntnisse zu unterschiedlichen Strömungen, darunter die Muslimbruderschaft, die türkische Saadet Partisi und Hizb ut-Tahrir. Auch in Bremen gebe es demnach Funktionäre beziehungsweise Anhänger, die für die Ziele solcher Organisationen einträten oder mit ihnen sympathisierten. Das ist die Darstellung des Behördenleiters. Ob und in welchem Umfang einzelne Gemeinden oder Personen betroffen sind, ist damit nicht im Einzelnen belegt; eine pauschale Aussage über Muslime folgt daraus nicht.

Am Samstag, dem 14. November, zog Högl die Reißleine. Laut der Pressestelle des Senats sagte sie: „Mir ist in den vergangenen Tagen bewusst geworden, dass die jüngste Kampagne des Verfassungsschutzes viele Musliminnen und Muslime im Land tief getroffen hat. Das bedauere ich zutiefst.“ Das Ziel sei gewesen, vor dem legalistischen Islamismus zu warnen, etwa vor Netzwerken der Muslimbruderschaft. Diese Gruppen wollten ohne Gewalt und mit legalen Mitteln eine religiös begründete Ordnung über die Verfassung stellen. Sie gefährdeten die freiheitliche Demokratie, den sozialen Frieden und gerade auch Musliminnen und Muslime, die selbst Ziel von Vereinnahmung und Instrumentalisierung seien. Dann der Schlüsselsatz: „Das Ziel war richtig. Die Umsetzung nicht.“ Eine Kampagne, die freundliches Auftreten verdächtig mache, treffe „nicht die wenigen, die gemeint sind, sondern unglücklicherweise sehr Viele, die nicht gemeint sind“. Viele Muslime hätten sich unter Generalverdacht gestellt gesehen. „Das liegt nicht an ihnen, sondern an der Kampagne.“

Högl betonte, es sei keinesfalls die Absicht gewesen, antimuslimische Ressentiments zu schüren, Misstrauen zu säen oder eine Religion zu verunglimpfen. Entscheidend sei nicht, wie eine Botschaft gemeint sei, sondern wie sie ankomme. Deshalb würden Konsequenzen gezogen: „Die Veröffentlichung des Motivs wird vorzeitig beendet.“ In der Senatsmitteilung steht nicht das Wort „sofort“; der Weser-Kurier schreibt gleichwohl von einem Stopp „mit sofortiger Wirkung“. Die Innensenatorin fügte hinzu: „Muslimisches Leben gehört zu Bremen und Bremerhaven.“ Religiöse Vielfalt sei selbstverständlicher Teil der offenen Gesellschaft. Muslime engagierten sich in Stadtteilen, Vereinen und sozialen Einrichtungen und verdienten Anerkennung, Respekt und Wertschätzung. Die Gefahr durch Islamisten bleibe real, ihr werde weiter entschlossen begegnet. „Am wirksamsten gelingt das mit den Musliminnen und Muslimen in Bremen und Bremerhaven. Denn die sind am meisten von diesen Einflüssen betroffen.“ Eine von der Schura geforderte Entschuldigung enthält diese Erklärung nach Feststellung des Weser-Kuriers nicht.

Politisch bekam Högl Rückendeckung aus der eigenen Fraktion. SPD-Bürgerschaftsfraktionschef Mustafa Güngör nannte die Kampagne „leider völlig danebengegangen“. Er könne nachvollziehen, dass sich viele Bremer Muslime „pauschal unter Generalverdacht gestellt“ gefühlt hätten; ihn hätten in der vergangenen Woche zahlreiche solcher Stimmen erreicht, auch von Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften. Grundsätzlich habe er nichts gegen Kampagnen, die zu mehr Wachsamkeit mahnten. „Aber dabei braucht es Sensibilität und Empathie – und kein einfaches Schubladendenken, das gesellschaftliche Ausgrenzung befördert.“ Was die Gesellschaft vor allem brauche, sei sozialer Zusammenhalt. Auf der Website des Bremer Verfassungsschutzes waren weiterführende Informationen zum Thema am Sonntag nach Berichten von Spiegel, Süddeutscher Zeitung und buten un binnen weiter einsehbar, jedoch ohne das beanstandete Motiv. Ob zu diesem Zeitpunkt bereits alle digitalen Flächen im Stadtbild dunkel waren, ist öffentlich nicht Lage für Lage dokumentiert.

Genau in diese Lage platzt am Sonntag, 15. November, um 16:26 Uhr der BILD-Kommentar von Nikolaus Harbusch unter der Überschrift „Warnung vor Islamismus: Plakate abhängen war falsch“. Die Meinungsschlagzeile im Blatt lautet noch schärfer: „Warnplakate abgehängt: Das ist ein Sieg für Islamisten!“ Harbusch schreibt, der wehrhafte Rechtsstaat dürfe dem Unrecht nicht weichen, schon gar nicht, wenn den Behörden der Wind ins Gesicht blase. Der Islamismus sei eine „todbringende Ideologie“. Als Beleg nennt er den Global Terrorism Index 2026: Allein die vier tödlichsten islamistischen Terrororganisationen hätten im Jahr 2025 weltweit 3869 Menschen ermordet. Die Zahl selbst ist im Bericht des Institute for Economics and Peace nachprüfbar. Dort heißen die vier Gruppen mit den meisten Todesopfern 2025 Islamischer Staat, JNIM, Tehrik-e-Taliban Pakistan und al-Shabaab; zusammen werden ihnen 3869 Todesopfer zugerechnet, rund 70 Prozent aller erfassten Terroropfer. BILD setzt das Etikett „islamistisch“ davor; der Index selbst spricht von den vier tödlichsten Terrororganisationen.

Weiter bezieht sich Harbusch auf den Anschlag am Rande des Berliner Christopher Street Day im Juli 2026. Er schreibt von „einer Toten und 31 Schwerverletzten“ und nennt die Tat islamistisch motiviert. Die Motivlage ist von Behörden und der Politik als islamistisch eingestuft worden. Bei den Opferzahlen spitzt der Kommentar zu: Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sprach offiziell von einer Toten und 31 Verletzten. Zuvor hatten Behörden von 29 Verletzten gesprochen, darunter mehreren Schwerverletzten. Aus 31 Verletzten, darunter Schwerverletzten, werden bei Harbusch 31 Schwerverletzte. Das ist eine Steigerung, die die amtliche Formulierung nicht trägt. Den legalistischen Islamismus beschreibt der Kommentator als Strategie, die statt auf Terror auf politische Einflussnahme und Lobbyarbeit setze, aber dasselbe Ziel einer Gesellschaft nach islamistischen Vorstellungen verfolge. Dann folgen Sätze, die so nicht in der Bremer Kampagne stehen: Auch dessen Anhänger sperrten Frauen und Mädchen hinter Schleiern ein und riefen zu Hass gegen Homosexuelle und Juden auf. Das ist eine pauschale Zuschreibung des Kommentators, kein wörtlich belegter Satz der Innensenatorin oder des Landesamtes in dieser Kampagne.

Im BILD-Kommentar ist das Ende der Veröffentlichung deshalb „ein Sieg für die Islamisten“ und eine „Delegitimierung“ der Sicherheitsbehörden, deren Mitarbeiter die Menschen „teilweise unter Lebensgefahr“ vor islamistischem Extremismus schützten. Die öffentliche Kritik, auf die Högl reagierte, kam jedoch nicht als Bekennerschreiben einer Terrorgruppe, sondern von der Schura Bremen und von Muslimen, die sich unter Generalverdacht gestellt sahen. Högl selbst unterscheidet weiter zwischen Islamisten und der muslimischen Bevölkerung und nennt Letztere sogar als besonders Betroffene und als Partner im Kampf gegen die Gefahr. Die Gleichsetzung der Kritik mit einem Sieg der Islamisten ist also eine politische Wertung Harbuschs, keine festgestellte Tatsache. Auch das Wort „abhängen“ ist Boulevardkürzel: Amtlich beendet wurde die Veröffentlichung eines digitalen Motivs, nicht nachweisbar das Abreißen klassischer Papierplakate.

Zum umstrittenen Bild greift der Kommentator tief in die Kulturgeschichte. An der Darstellung des Wolfs im Schafspelz sei nichts auszusetzen. Das Bild stamme aus einer Predigt Jesu: „Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe.“ Auch die Brüder Grimm hätten das Warnmotiv im Märchen „Der Wolf und die sieben Geißlein“ aufgegriffen. Ausgerechnet dieses Sinnbild für Täuschung und Gefahr solle nun unzumutbar sein? Harbusch meint, die Entscheidung Högls gleiche der eines „naiven Schafes“, das vor dem Wolf zurückweiche, und nicht der einer Verantwortlichen für die Eindämmung der islamistischen Ideologie. Das ist eine scharfe persönliche Zuspitzung. Die Schura hatte nicht das biblische Bild an sich verboten, sondern dessen Verwendung auf staatlichen Tafeln kritisiert, weil dabei der Eindruck entstehen könne, freundliche Muslime seien grundsätzlich verdächtig. Högl hat genau diesen Ankommensfehler eingeräumt, ohne das Ziel der Warnung aufzugeben.

Offen bleibt, wer das Motiv entworfen und freigegeben hat, ob es vorab auf seine Wirkung in der Stadtgesellschaft geprüft wurde und ob das Landesamt seine übrige Öffentlichkeitsarbeit zum legalistischen Islamismus ändert. Eine interne Untersuchung oder personelle Konsequenzen sind bisher nicht bekanntgemacht worden. Unbestritten ist nach den eigenen Worten der Innensenatorin, dass sie die Gefahr weiter als real betrachtet. Unbestritten ist auch, dass der Verfassungsschutz den legalistischen Islamismus als Beobachtungsfeld führt und dabei Organisationen wie die Muslimbruderschaft nennt. Der Streit der vergangenen Tage dreht sich nicht um die Frage, ob es Islamismus gibt, sondern darum, wie der Staat davor warnt, ohne eine ganze Religionsgemeinschaft unter Verdacht zu stellen. Genau diese Grenze hat Högl am Samstag neu gezogen. Harbusch hält den Schritt für falsch. Das eine ist eine amtliche Entscheidung, das andere eine Zeitungskolumne.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Sicherheitsbehörde darf und soll vor Islamismus warnen. Sie darf das nicht so tun, dass freundliches Auftreten an sich schon als Tarnung gilt und viele Menschen getroffen werden, die gar nicht gemeint sind. Die Unterscheidung zwischen Islamisten und Muslimen ist kein Höflichkeitsritual, sie ist die Voraussetzung dafür, dass eine Warnung überhaupt trifft. Wer diese Grenze verwischt, schwächt die Aufklärung, die er leisten will. Wer sie scharf hält, schützt beides: die Demokratie und die Bürger, die zu ihr stehen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Formel vom Sieg für die Islamisten ist eine Meinung, keine Tatsache. Kritik an einem staatlichen Motiv ist nicht dasselbe wie das Durchsetzen einer extremistischen Agenda. Eine Senatorin kann ein Bild zurückziehen und gleichzeitig an der Gefahr festhalten; genau das hat sie getan. Ob das klug, ängstlich oder überfällig war, dürfen Leser streiten. Sie sollten dafür nicht eine ganze Religionsgemeinschaft mit jenen verwechseln, vor denen der Verfassungsschutz ausdrücklich warnt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein altes Sinnbild aus Predigt und Märchen ist noch kein automatischer Freibrief für eine Werbetafel im Stadtbild. Zuständig ist, wie die Botschaft ankommt, nicht nur, wie sie gemeint war. Ebenso wenig ist das Ende eines Motivs schon das Ende der Gefahr. Der Streit sollte bei den Organisationen bleiben, die die Behörde namentlich genannt hat, und bei der Frage, wie der Rechtsstaat wachsam bleibt, ohne pauschal zu verdächtigen. Alles andere macht aus einer notwendigen Warnung ein Gesellschaftsduell, das den Falschen nützt.

Was meinen Sie: War der Stopp der Kampagne nötig – oder ein falsches Signal an Islamisten? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Pressestelle des Senats der Freien Hansestadt Bremen: Innensenatorin Högl äußert sich zur aktuellen Kampagne des Verfassungsschutzes (14.11.2026): https://www.senatspressestelle.bremen.de/pressemitteilungen/innensenatorin-hoegl-aeussert-sich-zur-aktuellen-kampagne-des-verfassungsschutzes-493577

Weser-Kurier: Nach Kritik – Bremer Innensenatorin stoppt Verfassungsschutz-Kampagne (14.11.2026, 15:39 Uhr): https://www.weser-kurier.de/bremen/politik/nach-kritik-bremer-innensenatorin-stoppt-kampagne-gegen-islamismus-doc88gg56vob8g1b7k55bkv

BILD: Nikolaus Harbusch, Kommentar „Warnung vor Islamismus: Plakate abhängen war falsch“ (15.11.2026, 16:26 Uhr): https://www.bild.de/politik/meinung-kommentare-kolumnen/warnung-vor-islamismus-plakate-abhaengen-war-falsch-kommentar-6af985639849eea0701e371c

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