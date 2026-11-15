Thumbnail: YouTube-Kanal „OSUS TV“

Nürnberg – Eine Deutschlandkarte, die sich Jahr für Jahr rot färbt! Der YouTube-Kanal „OSUS TV“ zeigt in einem 30-Sekunden-Short die Asylerstanträge von Muslimen in Deutschland von 2012 bis 2025, aufaddiert bis auf 2.266.294. Am Ende steht eine Einblendung: „Muslime in Deutschland 2025: 6,6 – 7,0 Mio.“ Hochgeladen wurde der Clip am Samstag, 14. November 2026, um 17:19 Uhr MEZ. Als Quelle nennt der Kanal das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit Sitz in Nürnberg. Wir haben die Zahlen mit den BAMF-Veröffentlichungen verglichen: Die Größenordnung stimmt, einzelne Jahreswerte und die Darstellung nicht.

Zuerst zum Video. Der Short trägt den Titel „Visualisierung der Zahlen zu unserer letzten Podcast-Folge“ und die Hashtags #deutschland, #politik, #clipundklar und #osus. Er ist 30 Sekunden lang und hatte bei unserem Abruf am Sonntag rund 4.218 Aufrufe und 202 Likes. Gesprochen wird darin nicht, YouTube bietet keine Untertitel an; die Aussage steckt allein in Grafik und Zahlen. In der Beschreibung verweist der Kanal auf eine Podcast-Folge beim Kanal „rechtsvorlinkspodcast“ und schreibt: „Visualisierung der Asyl-Erstanträge in Deutschland für die Zeit von 2012 bis 2025.“ Als Quelle gibt er an: „BAMF 2012 – 2025 (Erstanträge x Anteil Islam)“ samt Link auf die Statistikseite des Bundesamts. Gesichter oder Privatpersonen zeigt das Video nicht.

So funktioniert die Animation: Eine dunkle Deutschlandkarte füllt sich mit leuchtenden Punkten, laut Legende steht jeder Punkt für 100 Personen. Unten läuft ein Zähler mit der Jahreszahl und der Überschrift „Erstanträge, Religion Islam – kumuliert“. 2012 steht dort 21.173, 2013 sind es 85.322, 2014 196.968, 2015 512.296. Das Jahr 2016 springt im Zeitraffer fast unbemerkt vorbei, 2017 zeigt der Zähler rund 1,1 Millionen. Danach geht es weiter über 1.533.173 im Jahr 2021 und 1.947.565 im Jahr 2023 bis zu 2.266.294 im Jahr 2025. Daneben teilt das Video die Summe in Männer und Frauen auf, am Ende 1.541.080 zu 725.214, mit dem Hinweis „geschätzt, Ø 68 % / 32 %“.

Was sagen die Primärquellen? Das BAMF veröffentlicht jedes Jahr die Broschüre „Das Bundesamt in Zahlen“ mit der Religionszugehörigkeit der Erstantragsteller. Für 2023 meldet das Amt 329.120 Erstanträge, davon 78,6 Prozent mit islamischer Religionszugehörigkeit, also 258.684 Personen. Der Sprung im Video von 2022 auf 2023 beträgt 258.289. Das passt fast genau. Für 2016, das Rekordjahr mit 722.370 Erstanträgen, nennt das BAMF einen Islam-Anteil von 75,9 Prozent, das sind 548.156 Personen. Hier passt die Grafik nicht: Zwischen 2015 und 2017 steigt der Zähler nur um rund 580.000, obwohl 2016 allein schon 548.156 und 2017 weitere Zehntausende muslimische Erstantragsteller hinzukamen.

Noch deutlicher werden die Abweichungen am Ende der Reihe. Laut BAMF gab es 2024 insgesamt 229.751 Erstanträge, 76,4 Prozent davon von Muslimen, das sind 175.541. Im Video wächst der Zähler von 2023 auf 2024 aber um 214.988, also um rund 39.000 mehr als amtlich ausgewiesen. Für 2025 meldet das BAMF 113.236 Erstanträge mit einem Islam-Anteil von 70,3 Prozent, also 79.594. Die Grafik legt in diesem Jahr 103.741 drauf, rund 24.000 mehr. Wie diese Werte zustande kommen, erklärt der Kanal nicht. Rechnerisch entsprächen sie Islam-Anteilen von über 90 Prozent, die das BAMF für diese Jahre so nicht ausweist.

Der zweite große Punkt ist methodisch. Erstanträge sind keine Einwohnerzahl. Wer einen Asylantrag stellt, kann abgelehnt werden, ausreisen, abgeschoben werden, weiterziehen oder später die Religion wechseln. Auch Doppelzählungen über die Jahre sind bei kumulierten Antragszahlen nicht ausgeschlossen. Hinzu kommt: Ein Teil der Erstanträge betrifft gar keine Neuankömmlinge. Für 2023 weist das BAMF aus, dass 22.603 Erstanträge in Deutschland geborene Kinder unter einem Jahr betrafen. Die Karte, die sich von Jahr zu Jahr dichter mit Punkten füllt, erweckt dagegen den Eindruck, all diese Menschen lebten heute zusätzlich in Deutschland. Das sagen die Daten nicht.

Auch die räumliche Darstellung ist ein Stilmittel, keine Statistik. Die Punkte verteilen sich in der Animation über ganz Deutschland, mit hellen Ballungen, die an Großstädte erinnern. Eine Verteilung der Antragsteller auf Orte oder Bundesländer enthält die angegebene Quelle für diese Reihe nicht. Die Karte illustriert also eine Summe, sie zeigt nicht, wo diese Menschen leben. Ebenso ist die Aufteilung nach Männern und Frauen mit „Ø 68 % / 32 %“ ausdrücklich als Schätzung markiert. Sie stammt vom Kanal, nicht als Einzelwert aus der Quelle.

Bleibt die Schlusstafel: „Muslime in Deutschland 2025: 6,6 – 7,0 Mio.“, darunter „BAMF-Hochrechnung 2026 (2019: 5,3 – 5,6 Mio.)“. Diese Zahl ist korrekt. Laut einem im Juni 2026 veröffentlichten Forschungsbericht des BAMF-Forschungszentrums lebten 2025 zwischen 6,6 und 7,0 Millionen Musliminnen und Muslime mit Migrationshintergrund aus islamisch geprägten Herkunftsländern in Deutschland, das entspricht 8,0 bis 8,5 Prozent der Bevölkerung. Die größte Gruppe sind demnach mit 39,4 Prozent weiterhin Türkeistämmige, deren Zuwanderung auf das Anwerbeabkommen von 1961 zurückgeht.

Ein wichtiger Satz aus demselben Bericht fehlt im Video allerdings. Das BAMF schreibt, wie sich die absolute Zahl der Muslime zwischen den Hochrechnungen 2019 und 2025 entwickelt habe, lasse sich aus den beiden Ergebnissen „nicht bestimmen“. Grund: Nach dem Zensus 2022 sei die Bevölkerung mit Migrationshintergrund im Mikrozensus der Vorjahre überschätzt worden, auch im Mikrozensus 2019. Vergleichbar ist laut BAMF der Anteil: Er stieg um 1,6 bis 1,8 Prozentpunkte. Die Gegenüberstellung „2019: 5,3 – 5,6 Mio.“ neben „6,6 – 7,0 Mio.“ legt dagegen einen direkten Zuwachs um weit über eine Million nahe, den das Amt so ausdrücklich nicht ausweist.

Und noch etwas trennt die beiden Zahlen im Video. Die 2,27 Millionen kumulierten Erstanträge und die 6,6 bis 7,0 Millionen Muslime stehen am Ende direkt übereinander. Sie messen aber Verschiedenes: das eine Anträge über vierzehn Jahre, das andere eine Hochrechnung der muslimischen Bevölkerung mit Migrationshintergrund, zu der auch Millionen Menschen gehören, die seit Jahrzehnten hier leben, hier geboren sind oder nie Asyl beantragt haben. Ein Rückschluss, wie viele der heutigen Muslime über das Asylverfahren gekommen sind, lässt sich aus der Grafik nicht ziehen.

Wer steckt hinter dem Kanal? „OSUS TV“ veröffentlicht regelmäßig kurze Clips mit Hashtags wie #deutschland und #politik sowie Interviews, etwa mit dem Publizisten Daniele Ganser. Der Short ist ausdrücklich als Begleitmaterial zu einer Podcast-Folge gedacht. Was dort zu den Zahlen gesagt wurde, ist nicht Teil des Videos und war nicht Gegenstand dieser Prüfung. Das Video selbst enthält keine gesprochenen Aussagen, keine Aufrufe und keine gewaltnahen Formulierungen. Die Wirkung entsteht allein durch die Bildsprache: eine Karte, die sich im Takt der Jahre immer stärker in glühendes Rot verwandelt.

Fazit des Faktenchecks: Die Schlusszahl von 6,6 bis 7,0 Millionen Muslimen stammt tatsächlich vom BAMF. Mehrere Jahreswerte der Animation stimmen mit den BAMF-Broschüren überein, etwa 2023. Für 2024 und 2025 liegen die Zuwächse im Video jedoch deutlich über den amtlichen Werten, für die Jahre 2016 und 2017 deutlich darunter. Kumulierte Erstanträge sind zudem keine Bevölkerungszahl, und der Vergleich der Hochrechnungen 2019 und 2025 in absoluten Zahlen ist laut BAMF selbst nicht möglich. Die Daten zeigen eine starke Zuwanderung aus islamisch geprägten Ländern. Die Grafik spitzt sie zu. Wer mitreden will, sollte deshalb nicht beim Zähler stehen bleiben, sondern die Broschüren des Bundesamts selbst lesen; sie sind frei im Netz abrufbar.

KOMMENTAR / MEINUNG: Über Zuwanderung muss offen gesprochen werden, und die Zahlen des Bundesamts liefern dafür eine nüchterne Grundlage. Gerade deshalb ist Sorgfalt Pflicht. Wer amtliche Zahlen hochrechnet, sollte seine Rechnung offenlegen und nicht still über die Werte der Quelle hinausgehen. Sonst verspielt man genau die Glaubwürdigkeit, die eine harte Debatte braucht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Karte, die sich langsam rot färbt, erzeugt ein Gefühl, keine Erkenntnis. Anträge sind keine Menschen, die dauerhaft bleiben, und eine Religionszugehörigkeit sagt nichts über Haltung, Integration oder Gefährlichkeit. Muslime in Deutschland sind keine einheitliche Masse. Wer sie als glühenden Fleck darstellt, macht aus Statistik Stimmung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Das Video hat einen Punkt: Die muslimische Bevölkerung ist gewachsen, auch durch Asylzuwanderung, und das darf man zeigen. Doch die stärkste Aussage einer Grafik ist das, was sie weglässt. Ehrlich wäre, Abschiebungen, Ausreisen und in Deutschland geborene Kinder zu erwähnen und den Hinweis des Bundesamts zur fehlenden Vergleichbarkeit mitzuliefern.

Was meinen Sie: Zeigt das Video ehrlich, was in Deutschland passiert – oder macht es aus Zahlen Stimmung? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

BAMF-Forschungszentrum: Zahl der Musliminnen und Muslime in Deutschland 2025 (Forschungsbericht 55, 2026): https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Forschung/Forschungsberichte/fb55-zahl-muslime-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=6

BAMF: Das Bundesamt in Zahlen 2025 – Modul Asyl: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/BundesamtinZahlen/bundesamt-in-zahlen-2025-asyl.pdf?__blob=publicationFile&v=16

BAMF: Das Bundesamt in Zahlen 2024: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/BundesamtinZahlen/bundesamt-in-zahlen-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=5

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