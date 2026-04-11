Massive Zweifel an Unabhängigkeit der Begutachtungen durch Prof. V. im BKH Lohr am Main!

Ausgangspunkt der aktuellen Entwicklungen ist der Gutachter-Skandal im Fall Thomas Krebs am zehnten April im BKH Lohr am Main. Nach intensiven Recherchen vor Ort verdichten sich die Hinweise auf ein mögliches strukturelles Problem innerhalb der Begutachtungspraxis der Klinik. Der Redaktion hatte nach eigenen Angaben die Namensliste vorgelegen, die zahlreiche Patienten aufführt, deren Begutachtungen durch einen extern eingesetzten Professor V. auffällig negativ ausgefallen sein sollen. Allein auf der Station F6 soll ein erheblicher Teil (11 von 19 Personen) der dort untergebrachten Patienten betroffen sein.

Die Liste befindet sich demnach bei dem Rechtsbeistand von Thomas Krebs und wird derzeit geprüft. Auch aus anderen Bereichen der Klinik sollen ähnliche sehr auffällige Muster gemeldet worden sein. Beobachter sprechen von einer auffälligen Häufung negativer Einschätzungen durch den Gutachter V., die Fragen nach der tatsächlichen Unabhängigkeit der Gutachten aufwerfen. Der Eindruck, dass es sich nicht um neutrale externe Bewertungen, sondern um systematisch gleichgerichtete Einschätzungen handeln könnte, sorgt für zunehmende Unruhe.

Im Raum steht der schwerwiegende Vorwurf, dass durch solche Begutachtungen bestehende Unterbringungssituationen stabilisiert werden könnten. Kritiker sehen darin ein mögliches Interessengeflecht, das die Objektivität der Verfahren infrage stellt. Ob sich diese Vorwürfe bestätigen lassen, bleibt Gegenstand weiterer juristischer und öffentlicher Aufarbeitung. Klar ist jedoch: Der Fall wirft ein grelles Licht auf die Kontrollmechanismen innerhalb des Systems.

Da kann man absolut nicht von unabhängigen und externen Gutachten sprechen, sondern von Haus- und Hofgutachten, ergebnisorientiert. somit bleiben alle Psychiatrie-Opfer der Klinik erhalten und die jährliche Finanzierung für die Klinik durch diese Patienten ist garantiert gesichert!

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