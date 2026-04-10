Die Gutachter-Schande von Lohr am Main! Das Unzensiertes Gedächtnisprotokoll von Psychiatrie-Opfer Thomas Krebs!

Freitag, 10.04.26 , Lohr am Main

Sachverhaltsschilderung zum Gutachter-Vorfall mit Prof. V.

Heute Morgen um ca. 07:20 Uhr wurde mir von der Pflegerin

Fr. B. eröffnet, dass Prof. V. um 8:25 zu mir kommen

würde um eine Exploration (Gutachten) zu erstellen.

Ich sagte zu ihr, dass ich doch bereits 2 Teamanträge ein-

gereicht hätte, in denen ich Prof. V. als Gutachter ab-

lehne und auch gestern nochmals bei Ihnen das Schrift-

stück zur Entbindung der Klinik von der Schweigepflicht

für Prof. V. mit den Worten „schreiben Sie drauf: Unterschrift

verweigert!“ zurückgegeben habe. Sie sagte, dass sie über

alles Bescheid wisse, aber die „Anweisung“ habe.



Sie kam dann auf die Idee die Wache (Pforte) anzurufen und dort

zu sagen, dass ich nicht wünschen würde, dass Prof. V. zu mir

durchgelassen wird. Diesen Vorschlag von ihr empfand ich als gut und richtig.Fr. B. versicherte mir um ca. 8:00 Uhr, dass sie dies

auch durchgeführt hat. Als ich dann ab ca. 8:10 Uhr im Gruppenraum mit meinem BV Hr. L. telefoniert habe, um ihm dies zu schildern,

klopfte es nach wenigen Minuten 1x kurz und die Tür wurde

direkt geöffnet. Ich drehte mich etwas erschrocken um und

Prof. V. stand in der Tür, stellte sich vor und sagte,

er müsse kurz mit mir reden – „nur ein paar Minuten!“

Ich sagte trotz der Überraschung ruhig und völlig emotionslos

„entschuldigen Sie bitte, aber ich telefoniere hier – verlassen Sie bitte …“„… den Raum.“ Prof. V. blieb starr und provokativ mitten

im Türrahmen stehen und hielt sogar mit seiner rechten

Hand den Türgriff fest. Als ich dies registrierte

und er mich die Tür nicht von innen zumachen ließ,

sah ich meine einzige Chance „diese Situation“ verlassen zu

können darin, dass ich ihm das Telefon hingehalten habe

mit den Worten „dann reden Sie mit meinem Bevollmächtigten!“

Da er mit der linken Hand einen großen Koffer/Aktentasche

hielt, griff er mit seiner rechten Hand zum Telefon und ließ

den Türgriff los. Dies nutze ich sofort aus, um mich ohne

Einsatz meines Körpers an ihm vorbei zu mogeln.

Ich ging dann einige Meter weg (in die Küche) und wartete.

Nach ca. 3–4 Minuten rief er laut meinen Namen, um mir das

Telefon zurückzugeben. Ich ging wortlos an ihm vorbei, nahm

das Telefon an mich und begab ich wieder in den Gruppenraum.

Ich war völlig emotionslos während der ganzen Sache, aber

innerlich durch die Art und Weise stark angespannt.

Fr. B. versicherte mir, dass sie Prof. V. davon abhalten wollte

den Gruppenraum gleich zu Anfang überhaupt zu betreten. Sie

wies ihn darauf hin, dass ich gerade telefonieren würde.

Eine sofortige Blutdruck-Pulsmessung ergab 166/91 96 Puls, was

für mich als Sportler sehr hoch ist. Nach dem ich gleich starken Druck

sowie dunkle Schatten in meinem linken Auge, sowie ein Rauschen im linken

Ohr verspürte, entschloss sich die Stationsärztin Fr. M. mich Notfall-

mäßig zum Augenarzt zu schicken.

gez. Thomas Krebs

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