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Brüssel – Der Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs zum Haushalt 2028 bis 2034 ist in der Nacht zum Freitag ohne Einigung abgebrochen worden. Ratspräsident António Costa beendete die für zwei Tage angesetzte Runde; der zweite Verhandlungstag entfiel. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte am Donnerstagabend: „Wir wissen, dass wir heute Abend nicht zu einem Ergebnis kommen.“ Zugleich begrüßte er eine öffentliche Äußerung von US-Präsident Donald Trump zu Russland und Wladimir Putin.

Stand: 10:49 Uhr MEZ

Ursprünglich waren zwei Verhandlungstage in Brüssel vorgesehen. Doch schon am Donnerstagabend traten Merz und der französische Präsident Emmanuel Macron vor die Presse. Eine Einigung über den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) werde an diesem Abend nicht mehr gelingen, so der Kanzler; man werde das Treffen am Freitagvormittag nicht fortsetzen. Mehrere Hauptstadtmedien sprechen deshalb von einem gescheiterten oder zumindest blockierten Gipfel. Eine Einigung war bei diesem Sondertermin allerdings ohnehin nicht fest erwartet worden. Costa stellte danach fest, dass keine Verständigung zustande gekommen sei, und kündigte an, die Beratungen auf einer kommenden Tagung des Europäischen Rates wieder aufzunehmen – voraussichtlich Mitte Dezember. Merz zeigte sich dennoch zuversichtlich, dass ein Abschluss noch vor Jahresende gelingen könne; Weihnachten wolle man zu Hause sein.

Der Streit dreht sich um das Volumen. Costa hatte den Kommissionsentwurf nach Angaben der Tagesschau um rund 204 Milliarden auf 1,78 Billionen Euro gekürzt. Dem Bundeskanzler reicht das nicht. „Nach wie vor ist das Volumen zu hoch“, sagte er; das müsse von den Mitgliedstaaten auch bezahlt werden können. Er verlangt weitere Kürzungen um mehrere Hundert Milliarden Euro. Neue Schulden auf EU-Ebene schloss er aus. „Auf dem nächsten mittelfristigen Finanzrahmen werden Zinsen von über 150 Milliarden Euro in diesen sieben Jahren lasten“, warnte Merz. „Das ist sehr viel, und deswegen dürfen wir uns auch nicht weiter verschulden. Wir verlieren sonst unsere Handlungsfähigkeit.“ Bereits am Morgen hatte er vor den Beratungen erklärt, Europa brauche solide Finanzen und dürfe in der Union keine neuen Schulden machen.

Kurz vor Gipfelbeginn hatte sich Merz mit den Regierungschefs der Nettozahler-Staaten Niederlande, Österreich, Schweden, Finnland, Dänemark und Belgien getroffen. Die Gruppe nennt sich seit dem Beitritt Belgiens „Die vernünftigen Sieben“. Ihnen stehen vor allem Nettoempfänger sowie Frankreich und Italien gegenüber, die Einbußen bei Agrar- und Regionalmitteln ablehnen. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sagte, man sei noch „Lichtjahre“ von einer Einigung entfernt und nicht bereit, unter ein Budget zu unterschreiben, in das man mehr einzahle, um weniger zu bekommen. Macron zeigte beim Agrarhaushalt kein Entgegenkommen und warnte, nach dem 31. Dezember werde er die formellen Verhandlungen vor den französischen Präsidentschaftswahlen nicht mehr zu einem Abschluss bringen können.

Deutschland finanziert nach den Worten des Kanzlers rund ein Viertel des EU-Haushalts, erhalte aber nur rund acht Prozent der Mittel zurück. Die Beitragsrabatte für Nettozahler müssten erhalten bleiben. Zugleich knüpft Merz seine Zustimmung zum Finanzrahmen an eine gemeinsame Finanzierung der Ukraine-Hilfen durch alle Mitgliedstaaten. Für den laufenden 90-Milliarden-Euro-Kredit gelten Ausnahmen für die Slowakei, Tschechien und Ungarn; der tschechische Regierungschef Andrej Babis widersprach und verlangte, die Ukraine-Finanzierung getrennt zu verhandeln.

Unabhängig vom festgefahrenen Haushaltsstreit ging Merz auf eine Erklärung ein, die Trump am Donnerstag auf der Plattform Truth Social veröffentlicht hatte. Darin schreibt der US-Präsident, er habe bei seinen Gesprächen in China mit Präsident Putin ausführlich dargelegt, dass er sich wünsche, Putin ziehe „alle militärische Aggression gegen Territorien in ganz Europa“ zurück – in der Hoffnung, dass rasch eine Vereinbarung zwischen Russland und der Ukraine zustande komme. Der Krieg sei ein „komplettes Blutbad“, so Trump. Merz sagte dazu in Brüssel, er habe „mit großer Freude“ gesehen, „dass Präsident Trump sich heute an Russland gewandt hat und Putin aufgefordert hat, die Kampfhandlungen zu beenden.“ Und weiter: „Das ist gut, dass er das tut. Damit nimmt er eine klare Position ein, die wir alle teilen.“

Zwischen beiden Formulierungen liegt ein Unterschied. Trumps Text bezieht sich auf Gespräche in China in der vergangenen Woche und ist als Wunsch („I would like to see“) formuliert, nicht als förmliches Ultimatum. Die Wendung „territories throughout Europe“ nennt die Ukraine in diesem Satz nicht ausdrücklich, auch wenn Trump zugleich auf ein Abkommen zwischen Russland und der Ukraine hofft. Merz fasste das am Abend als Aufforderung zusammen, die Kampfhandlungen zu beenden, und datierte die Wendung an Russland auf „heute“ – zutreffend für die Veröffentlichung, nicht für das Gespräch selbst.

Bereits zuvor hatten wir über die deutschen Forderungen zum EU-Haushalt berichtet: Brüssel: Merz verlangt kleineren EU-Haushalt trotz Rekordschulden.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Gipfel ohne Ergebnis ist noch kein Untergang Europas, aber auch kein Beweis von Stärke. Wer den gemeinsamen Haushalt zur reinen Machtprobe macht, verspielt Zeit, die an anderer Stelle fehlt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Dass der Kanzler Trump für eine öffentliche Mahnung an Putin lobt, ist nachvollziehbar. Eine Wunschäußerung nach einem Freundestreffen ist aber noch keine verbindliche Linie. Worte zählen erst, wenn Taten folgen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Nettozahler dürfen auf einen tragfähigen Rahmen pochen. Wer daheim selbst hohe Kredite aufnimmt und in Brüssel den Rotstift hebt, muss sich den Widerspruch gefallen lassen. Solidarität mit der Ukraine und Haushaltsdisziplin gehören zusammen, nicht als Hebel gegeneinander.

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Quellen:

Bundesregierung – Doorstep des Bundeskanzlers in Brüssel, 26.11.2026: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/pressekonferenzen/doorstep-bk-bruessel-2462854

Europäischer Rat – Remarks by President António Costa after the Special European Council, 27.11.2026: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/11/27/remarks-by-president-antonio-costa-at-the-press-conference-following-the-special-european-council-meeting-of-26-november-2026/

Tagesschau – Merz verkündet vorzeitiges Ende des EU-Sondergipfels, 27.11.2026: https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-haushalt-vorzeitig-beendet-100.html

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