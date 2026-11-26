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Brüssel – Daheim Rekordkredite, in Brüssel der Rotstift: Beim heutigen EU-Sondergipfel zum Haushalt 2028 bis 2034 verlangt Kanzler Friedrich Merz (CDU) weitere Kürzungen. Den Kompromiss von Ratspräsident António Costa über rund 1,781 Billionen Euro nennt er „einen ersten Schritt“, das Volumen sei „aber weiterhin zu hoch“. Gleichzeitig plant der Bund für 2027 rund 210 Milliarden Euro neue Kredite – Kritiker sehen darin einen Widerspruch, die Regierung nicht.

Stand: 08:28 Uhr MEZ

Worum es in Brüssel geht: Die 27 Staats- und Regierungschefs beraten am Donnerstag und Freitag über den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für die Jahre 2028 bis 2034. Die EU-Kommission hatte im Juli 2025 nach Angaben von ZDF und Tagesschau knapp 1,985 Billionen Euro in laufenden Preisen vorgeschlagen. Costas Kompromiss vom 21. November sieht rund 1,781 Billionen Euro vor, also etwa 204 Milliarden Euro weniger; zu Preisen von 2025 sind es 1,582 Billionen Euro. Gegenüber dem Oktober-Kompromiss der irischen Ratspräsidentschaft spart Costa laut ZDF nur noch 44 Milliarden Euro ein.

Merz begründet seine Linie so: Praktisch alle Mitgliedsstaaten müssten ihre Haushalte konsolidieren. „Ein EU-Haushalt, der gleichzeitig über 40 Prozent wächst, passt nicht in diese Zeit“, sagte er laut dpa. Zugleich sei er „bereit, an einem realistischen und bezahlbaren EU-Haushalt mitzuwirken“. Die Rechnung mit mehr als 40 Prozent Wachstum bezieht sich auf den laufenden Finanzrahmen von rund 1,25 Billionen Euro – allerdings einschließlich der Inflation bis 2034 und der ab 2028 fälligen Tilgung der Corona-Schulden, wie das ZDF einordnet. Eine konkrete Zielsumme nennt die Bundesregierung öffentlich nicht; die Nettozahler, darunter Deutschland, die Niederlande, Österreich, Dänemark, Schweden und Finnland, sprechen allgemein von Kürzungen um „mehrere Hundert Milliarden Euro“.

Hinzu kommen zwei Bedingungen. Erstens will Berlin wieder einen Beitragsrabatt: Das sei eine „Grundvoraussetzung für jede Einigung“, heißt es laut Politico in einem internen Papier der Bundesregierung. Deutschland erhält nach Angaben der EU-Kommission im laufenden Rahmen bereits einen jährlichen Rabatt von 3,6 Milliarden Euro, wie Reuters berichtet. Zweitens verlangt Merz eine dauerhafte Ukraine-Unterstützung „unter Beteiligung aller 27 Mitgliedstaaten“ – gemünzt auf Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Bulgarien, die sich einem geplanten gemeinsamen Ukraine-Darlehen über 45 Milliarden Euro verweigern. Neue gemeinsame EU-Schulden lehnt die Regierung ab; eine Digitalsteuer will sie laut Politico „offen“ prüfen.

Und daheim? Der Haushaltsausschuss hat den Bundesetat 2027 mit Ausgaben von 560,9 Milliarden Euro beschlossen, so hoch wie nie. Im Kernhaushalt sind knapp 123 Milliarden Euro neue Kredite vorgesehen, dazu kommen kreditfinanzierte Sondervermögen: 57,8 Milliarden Euro für Infrastruktur und 29,6 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Zusammen ergibt das rund 210 Milliarden Euro, berichten BR und Frankfurter Rundschau. Rechtlich bewegt sich das im Rahmen der Grundgesetzänderung von 2025: Die beiden Sondervermögen haben eigene Kreditermächtigungen und sind von der Schuldenregel ausgenommen, wie der Bundesrechnungshof festhält. Der Rechnungshof warnt dennoch vor einer „Schuldenfalle“ und erwartet bis 2030 einen Schuldenstand des Bundes von 3 Billionen Euro. Im Bundestag verteidigte Merz die neuen Kredite am Mittwoch mit dem Nachholbedarf bei Verteidigung und Infrastruktur.

Kritik kommt von mehreren Seiten. AfD-Co-Chef Tino Chrupalla sprach im Bundestag laut Deutscher Welle von einer „Schuldenorgie“. In Brüssel warnte EU-Haushaltskommissar Piotr Serafin laut Politico, Kürzungen am EU-Budget brächten den Staaten „nicht unbedingt Einsparungen“, weil sie Investitionen in Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit dann national bezahlen müssten. Der Parlaments-Verhandlungsführer Siegfried Mureşan spottete laut Irish Times über das Motto vieler Regierungschefs: Kürzt das Budget, aber schützt meinen nationalen Topf. EVP-Chef Manfred Weber (CSU) sagte BILD, Europa werde man „nicht mit Kürzen, Kürzen, Kürzen“ stärken. Eine Einigung wird frühestens beim regulären Gipfel im Dezember erwartet; der Haushalt muss einstimmig beschlossen werden und braucht die Zustimmung des EU-Parlaments.

KOMMENTAR / MEINUNG: Auf den ersten Blick wirkt es doppelzüngig: daheim die Kreditschleusen offen, in Brüssel der strenge Kassenwart. Doch das eine schließt das andere nicht aus. Wer zu Hause schon am Limit wirtschaftet, hat erst recht keinen Spielraum für immer höhere Überweisungen nach Brüssel.

KOMMENTAR / MEINUNG: Unbequem bleibt die Frage trotzdem: Wer die eigene Schuldenbremse mit Sondertöpfen umschifft, predigt anderen nur mit begrenzter Glaubwürdigkeit Sparsamkeit. Die Bürger zahlen am Ende beide Rechnungen – die aus Berlin und die aus Brüssel.

KOMMENTAR / MEINUNG: Richtig ist, dass Merz die Ukraine-Hilfe an eine faire Lastenteilung knüpft. Wer Milliarden aus Brüssel kassiert, sollte sich bei der Sicherheit Europas nicht wegducken. Ob diese Härte am Ende zu einem tragfähigen Kompromiss führt oder nur zu monatelanger Blockade, entscheidet sich in den nächsten Wochen.

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Quellen:

tagesschau.de: Im Streit über EU-Budget legt Costa Kompromiss vor, 21.11.2026: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/digitales/digitalsteuer-streit-eu-deutschland-100.html

Bundesrechnungshof: Analyse zur Lage der Bundesfinanzen für die Beratungen zum Bundeshaushalt 2027: https://bundesrechnungshof.de/fileadmin/import/02_Veroeffentlichungen/05_Einzelplananalysen/2027/Berichte/Gesamtplananalyse.pdf

Politico Europe: EU Commission warns budget cuts will leave governments worse off, 25.11.2026: https://www.politico.eu/article/eu-commission-warns-budget-cuts-will-leave-governments-worse-off/

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