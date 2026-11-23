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Changchun – BILD berichtet über eine „Geisterfabrik“ von Audi in China und einen Milliardenverlust. Gemeint ist das Elektrowerk der Audi FAW NEV Company in Changchun, das Ende 2024 die Fertigung aufnahm. Die Verlustsummen stammen nicht aus einem Audi- oder VW-Konzernbericht, sondern aus einem Handelsblatt-Bericht unter Berufung auf Konzernkreise. Danach dürfte das Werk in diesem Jahr rund 500 Millionen Euro Verlust verursachen; seit dem Produktionsstart sollen sich die Verluste auf mehrere Milliarden summiert haben. Audi hat die Zahlen nicht bestätigt und weist in seinen Mitteilungen keine Werksergebnisse für Changchun aus. Amtlich belegt sind eine geplante Kapazität von mehr als 150.000 Fahrzeugen im Jahr, eine Investition in Milliardenhöhe und ein scharfer Absatzrückgang der Marke Audi in China – der laut Audi vor allem Verbrenner betrifft, während die Elektroauslieferungen dort sogar stiegen. Ob die Fabrik leer steht, ob der Verlust das ganze Chinageschäft trifft und ob es sich um eine Abschreibung handelt, ist damit nicht belegt.

Der BILD-Text ist am 23. November 2026 um 16.41 Uhr erschienen und frei zugänglich. Die Überschrift lautet: „Geisterfabrik“ von Audi in China macht Milliarden-Verlust. Autor ist Jan Schumann. Als Ortsmarke setzt BILD Changchun. Der Artikel stützt sich ausdrücklich auf „Handelsblatt“-Informationen und Insider. Das Handelsblatt hatte denselben Vorgang am Morgen unter der Zeile veröffentlicht, die Fabrik koste Hunderte Millionen Euro, nicht unter einer festgestellten Milliarden-Überschrift. Reuters und andere Medien übernahmen die Darstellung ebenfalls unter Berufung auf das Handelsblatt. Audi war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen und äußerte sich laut BILD nicht zu den Zahlen.

Um welches Werk es geht, ist amtlich klar. Die Audi FAW NEV Company, ein Kooperationsunternehmen von Audi und dem langjährigen Partner FAW, nahm nach einer Medieninformation der AUDI AG vom 17. Dezember 2024 in Changchun die Fertigung vollelektrischer Modelle auf Basis der Premium Platform Electric auf. Zuerst kamen der Audi Q6L e-tron und der Audi Q6L Sportback e-tron, später eine China-Version des A6 e-tron. Der Audi Report 2025 listet am Standort die Modelle A6L Limousine e-tron, Q6L SUV e-tron und Q6L Sportback e-tron. BILD schreibt verkürzt von Q6 Etron und A6 Etron und lässt den Eindruck entstehen, beide Baureihen seien bereits zum Start Ende 2024 vom Band gelaufen. Mit einer geplanten jährlichen Produktionskapazität von mehr als 150.000 Fahrzeugen sowie rund 3.000 vorgesehenen Arbeitsplätzen ist der Standort auf Großserie ausgelegt. Das Werk umfasst Presswerk, Karosseriebau, Lackiererei, Montage und eine eigene Batteriemontage. Es ist nicht identisch mit den älteren FAW-Volkswagen-Linien in Changchun, in denen weiter Verbrenner- und konventionelle Modelle entstehen.

Die Investition ist ebenfalls von der Verlustfrage zu trennen. Zeitgenössische Berichte über die Grundsteinlegung im Juni 2022 gaben eine Audi-Angabe von rund 2,6 Milliarden Euro für den Aufbau von Gesellschaft und Werk wieder. BILD spricht von mehr als 2,5 Milliarden Euro, die in Changchun investiert worden seien. FAW nannte damals eine Projektinvestition von 35 Milliarden Yuan. Die beiden Größenordnungen liegen weit auseinander; öffentlich ist nicht aufgeschlüsselt, welcher Umfang jeweils gemeint ist. Entscheidend ist: Es handelt sich um Investitionssummen, nicht um einen ausgewiesenen Verlust. Wer beides in einer Milliarden-Überschrift zusammenzieht, vermengt Kapitalbindung und Periodenergebnis.

Genau das tut die BILD-Überschrift. Im Fließtext wird vorsichtiger formuliert: Nach Handelsblatt-Informationen dürfte das Werk allein dieses Jahr einen Verlust von rund 500 Millionen Euro verursachen, seit Produktionsstart sollten sich die Verluste auf mehrere Milliarden summiert haben. Zum Anlauf vor knapp zwei Jahren soll das Gemeinschaftsunternehmen rund 100 Millionen Euro im Monat verloren haben, inzwischen noch rund 30 Millionen Euro. Diese Zahlen hat Audi nicht bestätigt. In den geprüften Konzernberichten findet sich keine bezifferte Abschreibung oder Rückstellung, die genau dieses Werk als Milliardenverlust ausweist. Der Audi Report 2025 erwähnt lediglich, das At-Equity-Ergebnis sei im Vorjahr 2024 durch die anteilig erfassten Anlaufverluste der Audi FAW NEV Co. negativ beeinflusst worden – ohne Eurobetrag. Das im Finanzergebnis enthaltene Ergebnis aus dem gesamten Chinageschäft, zu dem mehrere Gesellschaften gehören, lag 2025 sogar bei plus 504 Millionen Euro, nach plus 651 Millionen Euro im Jahr zuvor. Ein bestätigter Milliardenverlust des ganzen China-Geschäfts ergibt sich daraus nicht.

Auch bilanziell ist der Vorgang nicht dasselbe wie ein operativer Werksverlust der AUDI AG. Der Volkswagen-Konzern weist die Audi FAW NEV Co. seit Oktober 2023 als Gemeinschaftsunternehmen mit gemeinsamer Kontrolle aus und bezieht sie nach der Equity-Methode ein, nicht mehr vollkonsolidiert. Verluste erscheinen deshalb nur anteilig im Finanzergebnis, nicht automatisch eins zu eins als operativer Verlust des Werks in der Audi-Gewinnrechnung. Die Internetseite der Gesellschaft nennt als Anteile: Audi 55 Prozent, FAW 40 Prozent, Volkswagen China 5 Prozent. Dass Audi dort die Mehrheit hält, ist also korrekt und von BILD zutreffend als Besonderheit gegenüber klassischen China-Gemeinschaftsunternehmen beschrieben. Daraus folgt aber nicht, dass jede Insiderzahl zum Werk bereits als Konzernverlust feststünde.

Ob die Fabrik „leer steht“, ist ebenfalls nicht amtlich belegt. BILD und das Handelsblatt berichten unter Berufung auf Insider, es werde nur noch an zwei bis drei Tagen im Monat produziert; bei Audi kursiere der Spitzname „Geisterfabrik“ beziehungsweise „Audis Geisterfabrik“. Offiziell hat Audi das nicht so genannt. Die Fertigung ist im Dezember 2024 gestartet, das Werk ist also kein aufgegebenes Gebäude. BILD schreibt, in diesem Jahr dürften weniger als 10.000 Autos vom Band rollen, die Auslastung liege damit bei unter zehn Prozent. Rechnerisch wäre das bei einer Kapazität von mehr als 150.000 Fahrzeugen schlüssig, aber Audi veröffentlicht in den geprüften Mitteilungen keine Produktionszahl für Changchun. Die von BILD genannte Angabe, bis Ende September seien in Changchun nur 7.641 Elektroautos verkauft worden, steht ebenfalls nicht in den Audi-Medieninformationen.

Was Audi selbst zum Absatz sagt, zeichnet ein anderes Bild als die Formel, Audis Elektroautos fänden in China kaum Käufer. In der Mitteilung zu den ersten neun Monaten 2026, veröffentlicht am 30. Oktober in Ingolstadt, liefert die Marke Audi in China einschließlich Hongkong 328.042 Fahrzeuge aus, 24,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die vollelektrischen Auslieferungen in China stiegen dagegen um 84,7 Prozent auf 24.203 Fahrzeuge. Audi führt den Markteinbruch in China – vor allem bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor – sowie den Wettbewerbs- und Preisdruck als Belastung an und hat die Prognose für 2026 gesenkt. Die 24.203 Elektroautos umfassen das gesamte BEV-Geschäft der Marke in China, also auch Modelle außerhalb des PPE-Werks. Sie zeigen aber, dass ein pauschales „kaum Käufer“ für Audis Stromer in China so nicht haltbar ist. Schwache Stückzahlen gerade der Changchun-Modelle können trotzdem vorliegen; beziffert hat Audi sie nicht.

Weitere schwere Vorwürfe bleiben Insiderangaben. BILD schreibt, Lieferanten würden teilweise nicht mehr fristgerecht bezahlt, einige seien bereits in die Insolvenz gerutscht, FAW habe Gehälter eigener Mitarbeiter halbiert. Im VW-Konzern würden Szenarien diskutiert, von weiteren Audi-Modellen über eine Kooperation mit einem chinesischen Technologiepartner bis zur Nutzung einer für China entwickelten VW-Plattform; auch eine Schließung stehe im Raum, gelte aber als politisch heikel. Nichts davon ist in den vorliegenden Audi- oder FAW-Mitteilungen belegt. Solange die Unternehmen das nicht bestätigen, bleibt es eine ungesicherte Lagebeschreibung, keine festgestellte Werksschließung und kein nachgewiesener Zahlungsausfall.

Belastbar ist damit dieses: In Changchun betreibt die Audi FAW NEV Company seit Dezember 2024 ein neues, auf mehr als 150.000 Elektroautos im Jahr ausgelegtes PPE-Werk, an dem Audi die Mehrheit hält. Investiert wurde in Milliardenhöhe, das ist kein ausgewiesener Verlust. Offiziell ist der China-Absatz der Marke Audi in den ersten neun Monaten 2026 deutlich gesunken, die Elektroauslieferungen dort sind zugleich gestiegen. Der Audi Report 2025 nennt anteilige Anlaufverluste der Gesellschaft für 2024, ohne Summe, während das gesamte Chinageschäft 2025 im Finanzergebnis positiv blieb. Nicht belegt sind ein amtlicher Milliardenverlust des Werks oder des ganzen Chinageschäfts, eine Abschreibung in dieser Höhe, eine offizielle Auslastungszahl und die Behauptung, die Fabrik stehe leer. Die von BILD und dem Handelsblatt genannten 500 Millionen Euro für 2026 sowie die Milliarden-Summe seit Produktionsstart bleiben unbestätigte Insiderangaben.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Überschrift, die einen Milliardenverlust als Tatsache ausgibt, greift weiter als der eigene Text. Dort steht ein „dürfte“ für dieses Jahr und ein „sollen“ für die Zeit seit dem Anlauf. Das ist ein Bericht über Konzernkreise, kein testierter Abschluss. Wer aus unbestätigten Monatsverlusten schon die Katastrophe macht, spitzt zu, bevor die Gesellschaft selbst Zahlen vorlegt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Investition in Milliardenhöhe ist noch kein Verlust, und ein schwach genutztes neues Werk ist noch keine Geisterstadt. Der Spitzname klebt, weil er ein Bild liefert. Er ersetzt aber keine Auslastungsstatistik und keine Gewinn-und-Verlustrechnung. Solange Autos vom Band laufen können, bleibt die Fabrik ein teures, offenbar überdimensioniertes Risiko – nicht automatisch eine aufgegebene Ruine.

KOMMENTAR / MEINUNG: China ist für deutsche Premiummarken hart, das bestreiten auch die offiziellen Mitteilungen nicht. Gerade deshalb darf man das gesamte Chinageschäft nicht mit einem einzelnen Elektrowerk gleichsetzen. Wo die Elektroauslieferungen der Marke dort steigen und das berichtete Ergebnis mehrerer Gesellschaften zuletzt positiv war, braucht es Trennung statt einer einzigen Schreckenszahl. Ohne testierte Werkskennzahlen bleibt die größtmögliche Verlustsumme eine Behauptung.

Audi und FAW sollten die Auslastung und das Ergebnis der Audi FAW NEV Company offenlegen, statt die Debatte allein Insiderzirkeln zu überlassen. Bis dahin gilt: Die Lage in Changchun ist ernst genug, um sie nüchtern zu beschreiben – und zu ungesichert, um einen Milliardenverlust als feststehende Tatsache zu verkaufen.

Quellen:

AUDI AG, Neues Audi Werk in China startet Produktion von Elektromodellen, 17.12.2024, Changchun: https://www.audi.com/de/medieninformationen/neues-audi-werk-in-china-startet-produktion-von-elektromodellen-16427

AUDI AG, Herausfordernde erste neun Monate: Audi verschärft Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, 30.10.2026, Ingolstadt: https://www.audi.com/de/medieninformationen/herausfordernde-erste-neun-monate-audi-verschaerft-massnahmen-zur-steigerung-der-wettbewerbsfaehigkeit-18427

Handelsblatt, Audi: „Geisterfabrik“ in China kostet Hunderte Millionen Euro, 23.11.2026, 10.34 Uhr MEZ: https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/audi-geisterfabrik-in-china-kostet-hunderte-millionen-euro/100270568.html

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