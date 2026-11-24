Symbolfoto – Bild KI-generiert

New York – Eine Bundesjury hat den chinesischen Telekommunikationskonzern Huawei in zehn von zwölf Anklagepunkten schuldig gesprochen! Das Urteil erging am Dienstag vor dem US-Bezirksgericht für den östlichen Distrikt von New York in Brooklyn. Die Geschworenen sahen unter anderem Bankbetrug, Drahtbetrug und eine Verschwörung zum Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen als erwiesen an. Vom schwersten Vorwurf einer RICO-Verschwörung sowie von der Verschwörung zur Justizbehinderung wurde das Unternehmen freigesprochen. Das Strafmaß steht noch nicht fest. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Stand: 22:55 Uhr MEZ

Das Verfahren trägt das Aktenzeichen 18-cr-00457 und liegt bei Richterin Ann M. Donnelly. Angeklagt waren neben Huawei Technologies drei verbundene Gesellschaften: Huawei Device, Huawei Device USA und Futurewei Technologies. Laut der Nachrichtenagentur Reuters sprach die Jury in zehn der zwölf Punkte, die ihr vorlagen, schuldig. Freispruch gab es in zwei Punkten: der Verschwörung im Sinne des US-RICO-Gesetzes, mit der die Anklage ein Agieren als kriminelles Unternehmen behauptet hatte, und der Verschwörung zur Behinderung der Justiz. Der RICO-Vorwurf galt als der schwerste der Anklage.

Welche einzelnen der zehn Schuldsprüche genau welche Paragraphen betreffen, lag zum Zeitpunkt dieser Darstellung noch nicht als öffentliches Urteilsschema vor. Übereinstimmend berichten Reuters und NBC, die Jury habe unter anderem wegen Bankbetrugs und Drahtbetrugs, wegen einer Verschwörung zum Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen, wegen Sanktionsverstößen, Geldwäsche und einer Verschwörung zum Betrug der Vereinigten Staaten schuldig gesprochen. Eine frische Pressemitteilung des US-Justizministeriums zum Spruch war bis zum Abend nicht auffindbar. Grundlage der Vorwürfe ist die bereits 2020 ergänzte Anklage; sie umfasste ursprünglich 16 Punkte, von denen 12 zur Entscheidung der Geschworenen kamen.

Der Kern der Iran-Vorwürfe lautete nach der Anklage, Huawei habe Banken wie HSBC, Standard Chartered und BNP Paribas über seine Geschäfte im Iran und die Verbindung zur Firma Skycom getäuscht, sodass Zahlungen trotz US-Sanktionen über das Finanzsystem liefen. Bei den Technikvorwürfen präsentierte die Staatsanwaltschaft den Geschworenen unter anderem Behauptungen zu Software-Code des Netzwerkausrüsters Cisco, zu Antennentechnik von Quintel und zu einer Schaltung des Halbleiterunternehmens CNEX. Reuters zufolge sahen die Geschworenen ein Video, das nach Darstellung der Anklage einen Huawei-Mitarbeiter zeigt, der ein Teil eines Testgeräts von T-Mobile einsteckt; außerdem sei von einem heimlichen Foto an einem Fujitsu-Messestand die Rede gewesen. Das sind Vorträge der Anklage, keine eigenständig von uns geprüften Bildinhalte.

Die Verteidigung hielt dagegen. Anwalt Brian Heberlig warf der Staatsanwaltschaft laut Reuters vor, sie habe einzelne Vorfälle herausgepflückt, um daraus eine Verschwörung über zwei Jahrzehnte zu bauen. Huawei sei durch harte Arbeit, Innovation und Investitionen in Forschung und Entwicklung erfolgreich geworden. Die Staatsanwältin Meredith Arfa sagte den Geschworenen in ihrem Schlusswort, nach Medienberichten über Irangeschäfte hätten auch Huaweis Banken nachgefragt. Der Prozess dauerte mehr als zwei Monate. Die Anklage rief mehr als 60 Zeugen auf, die Verteidigung 15. Die Beratungen zogen sich über mehrere Tage; das ergibt sich aus den Sitzungsprotokollen der vergangenen Woche.

Huawei weist die Schuldsprüche zurück. In einer schriftlichen Stellungnahme, die unter anderem Reuters und NBC vorliegt, heißt es, die verbliebenen Vorwürfe entbehrten ebenso der rechtlichen und tatsächlichen Grundlage. Das Unternehmen begrüße den Freispruch im RICO-Punkt, werde die Sprüche gründlich prüfen und „alle notwendigen rechtlichen Schritte“ ergreifen, um seine Rechte und Interessen zu verteidigen. Eine förmliche Berufung ist damit angekündigt, aber noch nicht als eingelegtes Rechtsmittel dokumentiert. In US-Strafverfahren wird typischerweise erst nach der Strafzumessung und dem schriftlichen Urteil ein Rechtsmittel fällig. Ein Termin für die Festsetzung des Strafmaßes war in der öffentlichen Gerichtsakte zunächst nicht verzeichnet. Einem Unternehmen drohen in einem solchen Verfahren vor allem Geldstrafen und Einziehungen; die Höhe ist offen.

Der Fall reicht zurück bis 2018. 2019 wurde die Anklage in Brooklyn öffentlich, 2020 kamen unter anderem die Vorwürfe zum Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen hinzu. Im selben Jahr 2019 setzte Washington Huawei auf eine Handelsliste, die den Zugang zu US-Technik beschränkte. Finanzchefin Meng Wanzhou, Tochter des Firmengründers, war 2018 in Kanada festgenommen worden. Sie schloss später ein Abkommen über die aufgeschobene Strafverfolgung, die Vorwürfe gegen sie wurden danach fallengelassen. Sie war in diesem Jury-Verfahren nicht Angeklagte. Bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung gilt: Der Spruch der Geschworenen ist ein erstinstanzliches Jury-Urteil, kein letzter richterlicher Schlussstrich.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein gemischtes Urteil ist kein Totalerfolg für die Anklage und kein Freibrief für den Konzern. Der Freispruch vom schwersten Vorwurf wiegt schwer – die übrigen Schuldsprüche tun das ebenfalls. Wer nur eine der beiden Seiten herausschreit, macht aus einem differenzierten Spruch eine Kampfparole.

KOMMENTAR / MEINUNG: Natürlich steckt in diesem Verfahren auch der Konflikt zwischen Washington und Peking. Das ändert nichts daran, dass eine Jury über konkrete Vorwürfe zu entscheiden hatte. Ebenso wenig darf die politische Kulisse dazu dienen, unbequeme Beweise beiseitezuwischen oder umgekehrt jeden Zweifel als Landesverrat darzustellen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Für Europa folgt daraus vor allem eins: erst die Akten lesen, dann urteilen. Das Strafmaß steht aus, Rechtsmittel sind angekündigt. Wer jetzt so tut, als sei die Sache beendet, oder umgekehrt so, als sei gar nichts geschehen, der redet der jeweiligen Propaganda das Wort – nicht der Rechtsstaatlichkeit.

Was meinen Sie: Ist der Schuldspruch gegen Huawei ein juristischer oder ein politischer Schlag? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

United States v. Huawei Technologies Co., Ltd., US-Bezirksgericht EDNY, Aktenzeichen 18-cr-00457 (Verfahrensakte): https://www.courtlistener.com/docket/14648499/united-states-v-huawei-technologies-co-ltd/

Reuters: China’s Huawei convicted of deceiving banks about business in Iran and stealing US trade secrets, 24.11.2026: https://www.theguardian.com/technology/2026/nov/24/huawei-china-convicted-deceiving-banks-stealing-us-trade-secrets

NBC News: Chinese tech company Huawei convicted on federal charges, 24.11.2026: https://www.nbcnews.com/news/us-news/chinese-tech-company-huawei-convicted-federal-charges-rcna611189

Bitte Telegram-Kanal folgen https://t.me/pressecop24