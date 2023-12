COVID-Impfstoffe sind jetzt definitiv mit Menstruationsstörungen, Blutzellmangel, Tinnitus, Muskel-Skelett-Problemen und Ohrerkrankungen verbunden

Gibt es ein einziges Gesundheitsproblem, das nicht durch die COVID-19-Impfstoffe verursacht wird? Nach drei Jahren Massenexperimente mit diesen mRNA-Injektionen scheint es keine Grenzen für die Art der unerwünschten Ereignisse zu geben, die in Pharmakovigilanzsystemen auf der ganzen Welt aufgezeichnet werden. Es gibt viel Forschung zu COVID-Impfstoffen, die Myokarditis verursachen – eine Form der Herzentzündung -, aber die Entzündung endet nicht dort.

Jetzt finden südkoreanische Forscher einen kausalen Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfstoffen und einer Vielzahl von Bluterkrankungen, Innenohrerkrankungen und Muskel-Skelett-Problemen.

Südkoreanische Forscher finden einen Anstieg der Bluterkrankungen in geimpften Populationen

Das Forscherteam fand ein Spektrum von nicht tödlichen, immunbedingten unerwünschten Ereignissen nach der COVID-19-Impfung in einer bevölkerungsbasierten Kohortenstudie in Seoul, Südkorea. Nach der Untersuchung der Daten des koreanischen Nationalen Krankenversicherungsdienstes fand das Forscherteam, angeführt von Eun Mi Chun, MD, PhD., heraus, dass Menschen, die einen COVID-19-Impfstoff erhalten, eher an Menstruationsstörungen, Innen- und Mittelohrerkrankungen, Tinnitus und aplastischer Anämie leiden.

Für die Zwecke der Studie wurde eine “geimpfte Person” als jemand eingestuft, der ihre zweite Dosis erhalten oder eine primäre Impfserie vor dem 30. September 2021 abgeschlossen hat. Eine “ungeimpfte Person” wurde als jemand eingestuft, der keine Dosen des COVID-19-Impfstoffs erhielt. Die Studie schloss Personen aus, wenn sie nur eine Dosis erhielten oder wenn sie bereits einen der in der Studie untersuchten Gesundheitszustände hatten. Die Studie umfasste alle Personen, die beim koreanischen Nationalen Krankenversicherungsdienst registriert waren und mindestens 20 Jahre alt waren. Dieses Kriterium umfasste etwa 1,4 Millionen “Laborratten” in der “geimpften” Gruppe und 289.576 Personen in der “ungeimpften” Gruppe. Die Studienergebnisse wurden durch die Unterlassung von Personen, die eine Dosis des Impfstoffs erhielten, verzerrt. Viele dieser Menschen haben aufgehört zu impfen, weil sie nach dieser ersten Impfung verletzt wurden. Wenn sie in die Studie aufgenommen würden, wäre die Inzidenz der gemeldeten Gesundheitsprobleme bei den Geimpften wahrscheinlich größer.

In der Studie maßen die Forscher die kumulativen Inzidenzraten von unerwünschten Ereignissen in beiden Populationen, indem sie neue Diagnosen untersuchten. Drei Monate nach der Impfung waren alle untersuchten nicht tödlichen unerwünschten Ereignisse (mit Ausnahme von Sehbehinderung und Endometriose) für die geimpfte Kohorte höher. Andere Augenprobleme, einschließlich Glaukom und Sehverlust, waren in der geimpften Gruppe noch höher. Andere Probleme, die für die Geimpften höher waren, waren Warzen, Herpes Zoster, Parodontitis und Haarausfall.

“Die Ergebnisse dieser Studie deuten darauf hin, dass Kliniker eine geschlossene Beobachtung einer Reihe von nicht tödlichen irAEs nach der Impfung aufrechterhalten sollten, da diese Manifestationen nach der Impfung auftreten könnten”, schlossen die Forscher.

Das besorgniserregendste Problem, das die Forscher in der geimpften Kohorte entdeckten, waren neue Bluterkrankungen und andere hämatologische Anomalien, einschließlich aplastischer Anämie. Diese seltene Erkrankung macht eine Person nicht in der Lage, eine ausreichende Versorgung mit neuen Blutzellen zu produzieren. Der Anstieg der aplastischen Anämie korrelierte auch mit einem Anstieg der Ernährungsanämie und Gerinnungsdefekte.

COVID-19-Impfstoffe verbunden auch mit einem Anstieg der Muskel-Skelett-Probleme

Entsetzt über die Ergebnisse ihrer ersten Analyse gingen die Forscher einen Schritt weiter und untersuchten eine andere Kategorie von unerwünschten Gesundheitsereignissen. In einem Follow-up-Preprint–Papier untersuchten die Forscher die Inzidenz von entzündlichen Muskel-Skelett-Erkrankungen bei den Geimpften und Ungeimpften. Es stellt sich heraus, dass die geimpfte Kohorte auch an einer höheren Inzidenz von Plantarfasziitis, Bursitis und Achillessehnenentzündung leidet.

“Bei Personen, die COVID-19-Impfstoffe erhielten, entweder mRNA, Virusvektor oder Mischen und Matching, wurden häufiger mit entzündlichen Muskel-Skelett-Erkrankungen diagnostiziert als diejenigen, die dies nicht taten”, sagten die Forscher.

Dr. Chun und sein Team führten diese Forschung ohne externe Finanzierung durch und berichteten daher von keinen Interessenkonflikten.

