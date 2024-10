Das von der CHD angekrebte wissenschaftliche Papier, in dem behauptet wird, dass „55 nicht deklarierte chemische Elemente“ in COVID-Impfstoffen gefunden wurden, ist ein HOAX … und muss zurückgezogen werden … hier ist der Grund

Die alternativen Medien / alternativen Gesundheit sind heute mit Behauptungen überschwemt, dass „55 nicht deklarierte chemische Elemente“ in COVID-Impfstoffen gefunden wurden, laut einer Pre-Print-Forschungsarbeit, die behauptet, ICP-MS-Analysen von Impfstoffen durchgeführt zu haben.

Children’s Health Defense behandelte dieses Papier in diesem Artikel auf ihrer Website.

Das Papier ist ein Scherz.

ICP-MS-Instrumente erkennen keine Chemikalien. Ich besitze zwei dieser Instrumente und betreibe sie seit über einem Jahrzehnt, wobei ich über 10.000 Lebensmittel- und Nahrungsergänzungsmittelproben auf Schwermetalle und Nährstoffe teste. ICP-MS-Instrumente erkennen Elemente (wie Pb, Zn, Cd, Hg, U, Ca, As usw.), sind aber nicht in der Lage, Chemikalien zu erkennen.

Somit ist das für das Papier verwendete Instrument nicht in der Lage, „Chemikalien“ zu erkennen, obwohl die meisten Alt-Medien, die über dieses Papier berichten, behaupten, dass „Chemikalien“ gefunden wurden. Sobald Sie den Unterschied zwischen atomaren Elementen und Chemikalien verstanden haben, werden Sie wissen, warum dieses Papier ein Scherz ist.

Wie wir alle hoffentlich im naturwissenschaftlichen Unterricht an der High School gelernt haben, bestehen Chemikalien aus atomaren Elementen. Wenn Sie atomare Elemente zu bestimmten Konfigurationen kombinieren, erzeugen Sie Moleküle. Wie H2O (Wasser) oder CO2 (Kohlendioxid). Moleküle können auch als Chemikalien bezeichnet werden. Um als „Chemikalie“ betrachtet zu werden, muss ein Molekül eine gewisse Chemie beinhalten, die notwendigerweise die Kombination von zwei oder mehr Elementen beinhaltet.

Wenn Sie Moleküle oder Chemikalien in ihre atomaren Elementbestandteile zerlegen, können Sie diese atomaren Elemente mit einem ICP-MS-Instrument zählen. Das Instrument hat eine Plasmabrenner, die Moleküle auslöscht und sie in einzelne Atomelemente zersprengt. Diese Elemente werden zu einem geladenen Ionenstrom ionisiert (und aerosolisiert), durch einen Quadrupol gefiltert und gegen eine Photomultiplikatierröhre (PMT) geschleudert, um die atomaren Elemente zu zählen.

Nirgendwo in diesem Prozess werden „Chemikalien“ gezählt oder sogar konserviert. Der Prozess der Verwendung eines ICP-MS-Instruments zerstört alle Chemikalien und Moleküle.

Dennoch berichtet fast jeder in alternativen Medien weithin, dass dieses Papier „55 nicht entdeckte Chemikalien“ in COVID-Impfstoffen gefunden hat. Es hat so etwas nicht gefunden. Es zählte lediglich Atomelemente. Noch interessanter ist die Tatsache, dass das Papier überhaupt keine toxischen Werte von Elementen fand.

Hier sind einige andere Probleme mit dem Papier:

Die Autoren der Studie implizieren stark, dass diese atomaren Elemente in den gefundenen Konzentrationen extrem giftig sind, aber das stimmt einfach nicht. Viele der Konzentrationen von Elementen wurden in niedrigen Teilen pro Billion gefunden. Bei dem Injektionsvolumen von 0,5 ml eines typischen Impfstoffs ist dies im Wesentlichen Null. Das Papier zitierte überhaupt keine Beweise, die Behauptungen über die Toxizität bei diesen Dosierungen stützen würden.

Das Papier beschreibt einen Probenvorbereitungsprozess, der mit offensichtlichen Fehlern durchdrungen ist. Zum Beispiel behauptet es, dass „Samples mit einer 5 ? L Hamilton-Spritze („Gastight“) wurde in jedem Gummiseptum eine Punktion vorgenommen, bei der ein Probenvolumen in ein zuvor tariertes Polypropylenrohr extrahiert wurde, wobei die Masse der extrahierten Probe auf einer analytischen Waage (zwischen 0,22 und 0,33 g) aufgezeichnet wurde.“ Doch jeder, der Erfahrung mit Flüssigkeitsmengen in einem Labor hat, würde sofort wissen, dass 5 Mikroliter einer Flüssigkeit unmöglich zwischen 0,22 und 0,33 Gramm wiegen können. Es ist absurd, es sei denn, Sie stehen auf einem Planeten mit etwa sechzigmal so schwer wie die Erde. Auf der Erde wiegen 5 Mikroliter Wasser 0,005 Gramm.

Die in der Arbeit gezeigten Verdünnungsfaktor-Berechnungen sind eindeutig falsch. Das Papier beschreibt die Entnahme von 5 Mikroliter einer Probe, die zu 1 ml Salpetersäure hinzugefügt und dann aus irgendeinem Grund 6 Tage lang Wirbelwirbelt. Das ist wirklich bizarr, wenn man bedenkt, dass man nur einen heißen Block braucht, um die Probe für weniger als zwei Stunden zu „kochen“, und Sie sind fertig. Aber noch bizarrer ist die Tatsache, dass diese Wissenschaftler dann 9 ml zusätzliche Salpetersäure + Wasser in die Probenröhre geben, wodurch das Gesamtvolumen auf 10 ml erhöht wird. Und hier machen sie einen großen Fehler und behaupten, dass sie jetzt eine Verwässerung von „1 bis 10“ erreicht haben. Tatsächlich haben sie eine Verdünnung von 1 bis 2000 erreicht, da sie jetzt 5 Mikroliter der ursprünglichen Probe in 10 ml Flüssigkeit (Salpersäure + Wasser) haben. Das ist leicht selbst zu bestätigen, denn wenn Sie, sagen wir, 5 ml Probe in 10 ml Wasser hätten, wären das 1 bis 2, richtig? Nun, ein Mikroliter ist 1.000 Mal weniger als ein Milliliter. Da also 5 Mikroliter Wasser in ein Gesamtvolumen von 10 Milliliter Wasser eingebracht wurden, haben Sie einen Verdünnungsfaktor von 1 bis 2.000. Wenn sie den falschen Verdünnungsfaktor in die von ihnen verwendete Agilent-Software eingeben, sind alle ihre gemeldeten Konzentrationszahlen falsch. Diese Nummer wird manuell in die ChemStation- oder MassHunter-Software eingegeben. Wenn Sie es vermasseln, rauben Sie alle Ihre Ergebnisse.

Niemand, den ich je in der Welt der ICP-MS-Laborwissenschaft gesehen habe, würde einen so einfachen Fehler machen. Niemand bereitet Proben auf diese Weise vor. Niemand würde 5 Mikroliter einer Probe verwenden und sie auf 10 ml in einem Probenfläschchen verdünnen und dann versuchen, dies in einem ICP-MS-Instrument zu betreiben, weil Sie die Grenzen dessen, was das Instrument erkennen kann, überspannen. Später in demselben Papier behaupten sie, dass Stichprobenvolumina von bis zu 100 Mikrolitern manchmal verwendet wurden, aber das immer noch unter dem gleichen Problem leidet, und die Verdünnungsberechnungen wären immer noch falsch.

Jetzt, mit einer Verdünnung von 1 bis 2000, benötigt Ihr Instrument also 2000 Mal mehr Signal, um beispielsweise zu einer berechneten Konzentration von ppb für den Analyten zu gelangen. Wichtig ist, dass das in dieser Studie verwendete Agilent ICP-MS-Instrument nicht in der Lage ist, die in den Ergebnissen des Papiers behaupteten Empfindlichkeiten zu erreichen. Ich weiß das, weil ich, wie gesagt, zwei solcher Instrumente besitze, die tatsächlich neuer sind als das in dieser Studie verwendete. Und ich weiß auch, dass Ihr Signal-Rausch-Verhältnis bei diesen niedrigen Konzentrationen scheiße wird, wenn Sie Ihre Probe um den Faktor 2.000 verdünnen. Es ist unmöglich, dass dieses Instrument die von der Zeitung behaupteten Anteile pro Billion Konzentrationen für viele der nachgewiesenen Elemente erreicht hat.

Darüber hinaus zitiert das Papier keine Beweise dafür, dass eines der Elemente, die in niedrigen Teilen pro Billion Konzentrationen gefunden werden, auf diesen Ebenen sogar gefährlich sind. Zum Beispiel behauptet das Papier, Ruthenium bei 1 Teil pro Billion gefunden zu haben. Bei einer typischen 0,5-ml-Impfstoffinjektionsdosis würde das etwa eine halbe Billionstel Gramm Ruthenium in jemanden injizieren. Sie erhalten wahrscheinlich mindestens tausendmal eine höhere Dosis als diese, wenn Sie Meersalz in Ihrem Abendessen essen. Nur weil ein schwer auszusprechendes Element in trivialen Dosen in den Körper injiziert wird, heißt das nicht, dass es hochgiftig und erschreckend ist.

Eines der Elemente, die in der Arbeit „gefunden“ werden, ist Terbium (Tb), das mit 0,0002 Teilen pro Milliarde gelistet ist. Das sind 0,2 Teile pro Billion oder 200 Teile pro Billiarde. Jetzt kommen wir also zu Pikogrammen von Elementarmassen, die in Impfstoffen gefunden werden, was nicht nur weit über die Fähigkeiten des ICP-MS-Instruments hinausgeht, sondern auch für die menschliche Gesundheit unrexequent ist. Es gibt kein Gesundheitsrisiko, das mit solch unvorstellbar niedrigen Konzentrationen von Elementen verbunden ist, selbst „Schwermetalle“ wie Blei. Sogar Quecksilber, bei dieser extrem niedrigen Konzentration. Wenn Pikogramme seltener Elemente tödlich wären, wären wir alle schon lange tot.

Die bekannten toxischen Elemente wie Blei, Cadmium und Quecksilber wurden in den Impfstoffen kaum gefunden. Also das ganze Gerede über „Schwermetalle!“ stellt sich als Unsinn heraus. In zwei der drei getesteten Moderna-Fläschchen fehlte Quecksilber. In der dritten Durchstechflasche waren es 13 Teile pro Milliarde. Bei einer Injektionsdosis von 0,5 ml entspricht die Gesamtexposition von 6,5 Nanogramm Quecksilber. Würde ich es vorziehen, wenn dies Null wäre? Ja. Wird es jemandem mit 6,5 Milliardstel Gramm schaden? Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Bei einer millionenfach höheren Dosis, ja, das wäre giftig, aber nicht bei niedrigen einstelligen Nanogrammen.

Die Studie verwendet eine Sprache, die besagt, dass Proben „Quecksilber enthalten“, aber ohne die Berücksichtigung der Konzentration im Zusammenhang damit, ob es sich um eine schädliche Dosis handelt, ist eine solche Sprache bedeutungslos. Jeder Tropfen Meerwasser „enthält Quecksilber“ auf einem gewissen Niveau, wenn Ihr Instrument empfindlich genug ist. Sie können Pikogramme, Femtogramme oder sogar kleinere Massen von fast jedem Element in fast allem finden, wenn Sie danach suchen. „Positiv auf Quecksilber getestet“ ist eine bedeutungslose Behauptung. „Enthält Quecksilber“ ist ebenfalls bedeutungslos. Es ist die Konzentration, die zählt, nicht die Tatsache, dass dies nur ein atomares Element von Hg in etwas ist. Haben Sie in letzter Zeit Bäume getestet? Bäume enthalten auch Quecksilber. Wenn sie bei Waldbränden brennen, setzen sie Quecksilber frei. Es bedeutet nicht, dass Bäume schlecht sind.

Die Studie sagt, dass die 55 „chemischen Elemente“ „undeklariert“ sind, was darauf hindeutet, dass es eine gesetzliche oder regulatorische Anforderung gibt, dass Impfstoffe ihre elementare Zusammensetzung deklarieren. Es gibt keine solche Anforderung, weil das absurd wäre. Es möchte von Frühstücksflockenunternehmen verlangen, dass sie eine elementare Aufschlüsselung auf ihren Nährwertangaben drucken, in der aufgeführt ist, wie viel Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff usw. in ihrem Produkt auf atomarer Ebene enthalten sind. Das ist absolut absurd, vor allem, wenn man bedenkt, dass 99 % der Öffentlichkeit den Unterschied zwischen Elementen und Molekülen nicht kennen, wie jetzt durch die Tatsache belegt wird, dass so viele Menschen diese Analyse als „55 Chemikalien“ in Impfstoffen enthalten bezeichnen. Die Autoren der Studie wissen sehr wohl, dass die Verwendung des Begriffs „nicht deklariert“ klickbaisch ist und überhaupt keine wissenschaftliche oder regulatorische Grundlage hat. Die Verwendung dieses Begriffs soll die Analyse eindeutig beängstigend und alarmierend klingen lassen und implizieren, dass die Impfstoffhersteller etwas über atomare Elemente verbergen. Und doch fand die ICP-MS-Analyse selbst nahezu Nullwerte von fast allen Elementen, die auch nur im Entferntesten als giftig angesehen werden könnten. Die Elemente mit sehr hohen Konzentrationen — Natrium, Kalium, Magnesium usw. — sind alles Dinge, die man in Kochsalzlösung erwarten würde. Und daher auch im menschlichen Blut.

Leider hat ein Großteil der Alt-Media- / Gesundheitsfreiheitsgemeinschaft diese Studie in Anspruch gesetzt, weil nur wenige Menschen den Unterschied zwischen Elementen und Chemikalien verstehen und behauptet: „55 nicht deklarierte Chemikalien!“ als ob ein großer Durchbruch entdeckt worden wäre. Damit tragen sie nur zur Erkenntnis bei, dass der wissenschaftliche Analphabetist schockierend weit verbreitet ist, selbst in der Gesundheitsfreiheitsbewegung. Ich kann Ihnen versichern, dass wissenschaftlich ausgebildete Personen wie Tom Luongo (jetzt ein Finanzexperte, aber mit einem Hintergrund in Laborchemie) und Dr. Shiva lacht gnadenlos über diese Studie. Das sind auch qualifizierte Laborwissenschaftler der FDA, CDC, NIH und Big Pharma. Für sie beweist die Tatsache, dass diese „Studie“ von der Bewegung für Gesundheitsfreiheit weithin angepriesen wird, ihrer Meinung nach nur, wie die Bewegung von Junk-Wissenschaft durchdrungen ist. Das ist bedauerlich, weshalb ich öffentlich darauf hinweise. Wir müssen unsere eigene Bewegung überwachen und die offensichtliche Junk-Wissenschaft herausrufen, wenn wir sie sehen.

Es gibt übrigens auch eine ganze Menge Junk-Wissenschaft in dem, was die Leute behaupten, unter ihren Mikroskopen zu sehen, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Ich habe einen beunruhigenden Trend bemerkt, bei dem alles, was wie ein Kristall aussieht, jetzt als „Mikrochip“ bezeichnet wird. Ich werde wahrscheinlich ein Video mit meinem Labormikroskop machen, um zu versuchen, dies ein anderes Mal zu erklären.

Fazit

Die Studie ist ein Scherz. Das ICP-MS-Instrument kann „Chemikalien“ überhaupt nicht erkennen. Die gemeldeten Zahlen für viele Elemente gehen weit über die Empfindlichkeitsfähigkeiten des Instruments hinaus. Das Verfahren zur Probenvorbereitung ist bizarr. Die Verdünnungsberechnungen sind falsch. Die erschreckend klingende Sprache der „nicht deklarierten“ Elemente ist überhaupt nicht wissenschaftlich oder in regulatorischen Anforderungen verwurzelt.

Children’s Health Defense wurde leider getrochen, und die Studie dankt tatsächlich vielen Menschen, die mit CHD in Verbindung stehen, die ansonsten sehr gut informierte wissenschaftlich denkende Menschen sind, aber eindeutig nicht genug über die ICP-MS-Analyse wussten, um zu erkennen, dass die Studie ein Scherz war.

CHD sollte diese Papiere tatsächlich lesen und verstehen, bevor sie Geschichten über sie schreibt. Ich helfe gerne in Zukunft, aber niemand scheint sich um echte ICP-MS-Wissenschaft von einem veröffentlichten, erfahrenen Experten zu kümmern, der weiß, wovon er spricht.

Fürs Protokoll: Ich verteidige nicht die allgemeine Sicherheit dieser Impfstoffe. Ich habe öffentlich erklärt, dass ich glaube, dass COVID-Jabs „Biowaffen zur Entvölkerung“ sind. Aber ein ICP-MS-Instrument kann das nicht feststellen, und die elementare Zusammensetzung der Impfstoffe wird seine Geheimnisse nicht enthüllen. Die richtige Analyse würde eine Proteinanalyse beinhalten, die sehr komplex ist und sehr unterschiedliche Instrumente erfordert. Proteine sind im Vergleich zu atomaren Elementen massiv, vielleicht wie die Größe des Planeten Erde im Vergleich zu einem Tischtennisball. Und die mRNA-Nutzlast kann aus der ICP-MS-Analyse nicht verstanden werden.

Ich werde niemals selbst einen dieser Stimpfungen nehmen, und ich empfehle anderen dringend, sie zu meiden. Aber ich werde nicht herumlaufen und schlechte wissenschaftliche Arbeiten zitieren, um zu versuchen, das zu rechtfertigen, und wenn ich einen ICP-MS-Hoax sehe, der als „55 nicht deklarierte Chemikalien!“ herumläuft. Ich muss das als Blödsinn reden. Weil es reiner Blödsinn ist, und CHD sollte es besser wissen, als es zu verhadeln.

###

Folgen Sie meinen Podcasts, Interviews, Artikeln und Social-Media-Posts auf:

Twitter: https://twitter.com/HealthRanger

Brighteon.social: Brighteon.social/@HealthRanger

Brighteon.io: Brighteon.io/healthranger

Telegramm: t.me/RealHealthRanger

Brighteon.com: Brighteon.com/channels/HRreport

Rumpeln: Rumble.com/c/HealthRangerReport

Substack: HealthRanger.substack.com

Verboten.Video: Verboten.Video/Kanal/mike-adams

Wahrheit Social: https://truthsocial.com/@healthranger

Bastyon: https://bastyon.com/healthranger

Gettr: GETTR.com/user/healthranger

BitChute: Bitchute.com/channel/9EB8glubb0Ns/

Clouthub: app.clouthub.com/#/users/u/naturalnews/posts

Abonnieren Sie den kostenlosen E-Mail-Newsletter von NaturalNews.com, um jeden Tag über aktuelle Nachrichten informiert zu werden.

Laden Sie meine aktuellen Hörbücher herunter – darunter Ghost World, Survival Nutrition, The Global Reset Survival Guide und The Contagious Mind – unter:

https://Hörbücher.NaturalNews.com/

newstarget.com

Laden Sie mein neues Hörbuch „Resilient Prepping“ auf ResilientPrepping.com herunter – es zeigt Ihnen, wie Sie den totalen Zusammenbruch der Zivilisation und den Verlust sowohl des Stromnetzes als auch der Verbrennungsmotoren überleben können.