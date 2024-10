Weltweit erste von Experten begutachtete Studie über die Vorteile von Ivermectin, Mebendazol und Fenbendazol gegen Krebs, wurde in einer seriösen Zeitschrift veröffentlicht

Das internationale Journal of Orthomolecular Medicine veröffentlichte am 19. September 2024 eine Studie, die zum ersten Mal in einem von Experten begutachteten Format zeigt, dass drei generische Entwurmungsmedikamente – Ivermectin, Mebendazol und Fenbendazol – ein wirksames Behandlungsprotokoll für Krebs sind.

Drs. William Makis, Paul Marik, Ilyes Baghli und zahlreiche andere Wissenschaftler und Ärzte der Frontline COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) haben eine phänomenale Forschungsstudie zusammengestellt, die das Potenzial hat, das Leben vieler Krebspatienten zu retten, die sich sonst konventionellen Behandlungen wie Chemotherapie und Strahlung unterziehen würden, die sie zu töten drohen, nicht zu heilen.

In einem Tweet über die neue Studie, Dr. Makis dankte den Hauptautoren Baghli und Pierrick Martinez für das, was er als „unglaubliche inspirierte Arbeit“ zu diesen mächtigen umfunktionierten Medikamenten bezeichnete, die infolge der „Pandemie des Wuhan-Coronavirus (COVID-19)“ in den Vordergrund der alternativen Medizin rückten.

„Ich hoffe, dass dieses von Experten begutachtete Papier den Grundstein für eine brandneue Zukunft für die Krebsbehandlung legt“, sagte Dr. Makis schrieb in dem Tweet.

„Viele von Ihnen wissen, dass ich Tausenden von Krebspatienten mit hochdosiertem Ivermectin, Mebendazol und Fenbendazol geholfen habe. Wir beginnen bereits unglaubliche Erfolge mit diesen umfunktionierten Medikamenten zu sehen.“

(Verwandt: Schauen Sie sich auch diesen Bericht an, den wir letztes Jahr über die synergistischen Wirkungen der Kombination von Ivermectin mit Fenbendazol als Prophylaktisches und Behandlungsschema für Krebs veröffentlicht haben.)

mRNA-COVID-Injektionen „kollabierten“ Mainstream-Onkologie, Dr. Makis sagt

Nach der Einführung von Operation Warp Speed begannen Turbokrebsarten so weit zu steigen, dass das medizinische System und insbesondere der Bereich der Onkologie nicht mehr in der Lage waren, die große Anzahl kranker und sterbender Krebspatienten zu bewältigen, die die Krankheit entwickelten, nachdem sie wegen COVID geprist worden waren.

Dr. Makis beschreibt dieses Phänomen als den „Kollaps“ der Mainstream-Onkologie, den er direkt auf die Einführung von „kontaminierten COVID-19-mRNA-Impfstoffen“ verantwortlich macht.

„Die meisten Onkologen gaben ihren hippokratischen Eid auf, gaben allen ihren Krebspatienten kontaminierte mRNA-Impfstoffe und nahmen die mRNA-Impfungen selbst“, sagte Dr. Makis schreibt.

„Einige Onkologen haben jetzt mRNA-induzierte Herzstillstande, Blutgerinnsel und Turbokrebs entwickelt. Andere sind bereits plötzlich gestorben. Diese Onkologen vergruben ihren Kopf in den Sand und gaben alles auf, was es braucht, um ein guter, kompetenter Arzt zu sein.“

Um dies zu beheben und gleichzeitig die Ausbreitung von Turbokrebs zu stoppen, wird den Menschen empfohlen, alle COVID-„Impfstoffe“ einzustellen. Wenn eine Person bereits Krebs hat, empfiehlt das neue Papier von Makis et al. Folgendes:

Ivermectin

Krebsarten mit niedrigem Grad:

Dosis von 0,5 mg / kg Körpergewicht 3x pro Woche

Krebsarten mittleren Grades:

Dosis von 1 mg / kg Körpergewicht 3x pro Woche

Hochgradige Krebserkrankungen:

Dosis von 1 mg / kg Körpergewicht bis 2 mg / kg Körpergewicht täglich

Mebendazole / Fenbendazol

Krebsarten mit niedrigem Grad:

Dosis 200 mg / Tag Mebendazol

Krebsarten mittleren Grades:

Dosis 400 mg / Tag Mebendazol

Hochgradige Krebserkrankungen:

Dosis 1.500 mg/Tag Mebendazol

Dosis 1.000 mg / dreimal wöchentlich Fenbendazol

Auf X / Twitter erzählte jemand namens „GinaH“ (@ginahens1) eine Geschichte darüber, wie sie für diese Medikamente bar bezahlte und sie zusammen mit Chemotherapie, Immuntherapie, Operation und Bestrahlung einnahm, weil ihre Diagnose unheilbar war – „aber es funktionierte“, sagt sie.

„Bedeutet das, dass Krebs eine parasitäre Krankheit ist?“ fragte ein anderer und stellte fest, dass Ivermectin, Mebendazol und Fenbendazol alle zur Behandlung von Parasiten verwendet werden.

„Endlich ein Durchbruch ins Wichtigste“, schrieb ein anderer und feierte die Tatsache, dass eine Studie wie diese endlich in einer seriösen, von Experten begutachteten Zeitschrift veröffentlicht wurde. „Warten Sie, bis sie herausfinden, dass HCQ (Hydroxychloroquin) Lungenkarzinome zerstört.“

„Unglaublich, dass diese Medikamente arbeiten und so viele Leben hätten retten können, aber die Leute wurden dafür abgestoßen, das zu sagen!“ drückte einen anderen aus.

Weitere Informationen darüber, wie Sie Ihren Körper krebsfrei halten können, finden Sie unter CancerSolutions.news.

