Der neueste Untersuchungsbericht aus den USA Der Senatsausschuss für Gesundheit, Bildung, Arbeit und Rente (HELP) findet strukturelle Designfehler im Wuhan Institute of Virology (WIV), die leicht Laborlecks von Aerosolviren ermöglichen. Der Bericht des HELP-Ausschusses fand ein “Übergewicht von Indizien”, dass SARS-CoV-2 durch mehr als ein Laborleck am WIV entstanden ist. Der Bericht fand auch Beweise für die Impfstoffentwicklung, die lange vor der offiziellen Identifizierung von SARS-CoV-2 stattfand.

Neue Beweise am Wuhan Institute of Virology beschämen Collins und Faucis Vertuschung

Diese Beweise für die Ursprünge des SARS-CoV-2-Labors wurden dank der aggressiven Steinmauern der dort opern chinesischen Wissenschaftler verdeckt. Eine vollständige Untersuchung war dank Dr. praktisch unmöglich. Francis Collins und Dr. Anthony Fauci; sie haben beide über die Finanzierung der Entwicklung von Biowaffen gelogen. Im Februar 2020 orchestrierten sie eine Vertuschung und “veröffentlichte Takedown” aller Wissenschaftler, die es taten, die US-Coronavirus-Gain-of-Funktionsforschung zu erwähnen, die das NIH durch Dr. Peter Daszak bei der EcoHealth Alliance und an der University of North Carolina in Chapel Hill. Ihre völlige Leugnung des plausibelsten Szenarios in Wuhan, China, lähmte die objektive Untersuchung des WIV. Darüber hinaus haben die Forscher immer noch Angst zu untersuchen, ob die SARS-CoV-2-Erfindung beabsichtigt war und ob ihre Veröffentlichung zufällig oder geplant war.

Der neueste Bericht der Republikaner im Senat liefert “eine erhebliche Menge an Beweisen, um die Theorie zu widerlegen”, dass COVID-19 aus dem Huanan-Meeresfrüchtemarkt hervorgegangen ist – eine Theorie, die zuerst von Fauci und anderen Mitverschwörern in einem Papier mit dem Titel The Proximal Origins of SARS-CoV-2 aufgestellt wurde. Bis heute wurde kein natürliches Tierreservoir als Quelle von SARS-CoV-2 identifiziert. Im Gegenteil, es gab erhebliche Investitionen in die Entwicklung von Diagnostika und Impfstoffen für ein neuartiges Coronavirus, lange bevor ein Erreger identifiziert werden konnte, lange bevor eine Pandemie quantifiziert werden konnte.

Die Untersuchung des Senats zeigt, dass die Impfstoffentwicklung für SARS-CoV-2 viel früher im Jahr 2019 begann, bevor das Virus identifiziert wurde

Der Senator von Kansas, Roger Marshall, sagte Reportern, dass der neueste Untersuchungsbericht betont, dass ein versehentliches Leck durch unsichere Laborbedingungen verursacht wurde. Der Bericht hebt auch die umfangreiche und systematische Vertuschung hervor, die von Beamten der Kommunistischen Partei Chinas durchgeführt wurde, die die globale Reaktion auf SARS-CoV-2 um Monate verzögerten.

“Das Virus zirkuliert im November. Sie schließen die Schulen im November und Dezember”, bemerkte Marshall. “Die Theorie besagt, dass es ein anfängliches Laborleck gibt. Sie sind in der Lage, es einzudämmen, aber sie beginnen, den Impfstoff zu entwickeln”.

“Die Zeitleiste verschiebt sich etwas früher. Ich denke, das ist das Thema hier aus diesem Bericht. Es verschiebt sich früher. Ich denke, die Theorie der beiden Laborlecks ist die beste Schlussfolgerung, die wir hier bekommen können”, fuhr er fort.

Chinesische Beamte behaupten, dass sie am 8. Dezember 2019 zum ersten Mal ein neues neuartiges Atemwegsvirus – SARS-CoV-2 – entdeckt haben. Eine Untersuchung des Außenministeriums im Jahr 2021 ergab Beweise dafür, dass WIV-Virologen im Herbst 2019 erkrankten und “Symptome zeigten, die sowohl mit COVID-19 als auch mit häufigen saisonalen Krankheiten vereinbar sind”.

Professor Zhou Yusen, ein Arzt der Volksbefreiungsarmee, arbeitete lange vor dem 8. Dezember 2019 an einem Impfstoff gegen SARS-CoV-2. Er verschwand auf mysteriöse Weise und starb 2020, kurz nachdem er im Februar 2020 die erste Person war, die einen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 patentierte. Es gibt also Hinweise darauf, dass SARS-CoV-2 entweder vor dem 8. Dezember 2019 durchgesickert war, weil Wissenschaftler bereits an “Impfstoffen” arbeiteten. Da Lockdowns verwendet wurden, um Populationen zu zwingen, mit diesen experimentellen Produkten injiziert zu werden, kann man mit Sicherheit sagen, dass diese Labor-“Lecks” absichtlich hätten sein können, Teil eines räuberischen Impfstoffrennens.

Schließlich sind dies genau die Gründe, warum Wissenschaftler die Übertragbarkeit und Letalität von Coronaviren im WIV überhaupt verbessert haben – um Diagnosen und Impfstoffe für “Pathogene des Pandemiepotenzials” zu entwickeln und zu vermarkten.

Wenn überhaupt, liefert der neueste Senatsbericht mehr Beweise dafür, dass die “Laborleck”-Theorie nur ein Teil der Geschichte ist. Die eigentliche Untersuchung sollte die Funktionsgewinnprogramme untersuchen und feststellen, ob die bösen Absichten hinter der Entwicklung von Biowaffen verwendet wurden, um Menschen mit experimentellen Technologien zu unterwerfen, zu manipulieren und auszubeuten, die das menschliche Immunsystem weiter schädigen und Biowaffen in ihrem Körper replizieren könnten, die verletzen und töten.

