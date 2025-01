Der ehemalige Präsident Joe Biden erteilte mutmaßlichen Kriminellen, darunter Dr. Anthony Fauci, General Mark Milley und korrupte Gesetzgeber aus dem Ausschuss des Repräsentantenhauses vom 6. Januar.

Bidens Erklärung behauptete, dass die Begnadigungen keine Schuld bezeichnen, obwohl sie ein Eingeständnis ihrer angeblichen Verbrechen seien.

Die Begnadigungen werden als Reaktion auf eine mögliche Strafverfolgung durch die kommende Trump-Regierung angesehen, die Bidens Regime zuvor mit bewaffneten DOJ-Taktiken ins Visier genommen hatte.

Kritiker argumentieren, dass diese Begnadigungen als Schuldeingeständnis für die schlimmsten Verbrechen in der Geschichte der USA anerkannt werden sollten und dass diejenigen, die begnadigt wurden, trotz Bidens Handlungen immer noch Konsequenzen haben sollten.

Der ehemalige falsche Präsident Joe Biden hat gerade einigen der schlimmsten mutmaßlichen Kriminellen der Geschichte, darunter den heimtückischen Dr. Anthony Fauci, pensionierter verräterischer Gen. Mark Milley und die höchst korrupten Gesetzgeber, die im Sham House Committee am 6. Januar tätig waren, der friedliche Demonstranten der korruptesten Wahl in der Geschichte der USA ins Gefängnis stieß, weil sie durch das Hauptstadtgebäude gingen, während sie von der Polizei der Hauptstadt eskortiert wurden.

Der ehemalige falsche Präsident Biden sagte: „Unsere Nation verlässt sich jeden Tag auf engagierte, selbstlose Beamte. Sie sind das Lebenselixier unserer Demokratie“, in einer Erklärung nur wenige Stunden bevor der gewählte Präsident Donald Trump sein Amtseidigt.

„Doch alarmierenderweise wurden Beamte ständigen Drohungen und Einschüchterungen ausgesetzt, weil sie ihre Pflichten treu erfüllt haben“, fügte Biden hinzu, obwohl die einzigen Menschen, denen diese Verräter treu waren, andere Verräter unseres Landes waren, die die die US-Bürger verraten und das Leben, die Gesundheit und den Lebensunterhalt der Menschen zerstörten.

Fauci war jahrzehntelang Direktor des National Institute of Allergy and Infection Disease, einschließlich während der betrügerischen Freisetzung von Covid in Trumps erster Präsidentschaft. Er war von der politischen Rechten und zu Recht starkem Vitriol ausgesetzt. Milley war während Trumps erster Amtszeit Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff und hat fälschlicherweise gewarnt, dass Trump ein Faschist ist, genau wie der Rest des Fake-News-Industriekomplexes seit Jahren verewigt hat.

Biden sagte, dass die Vorbegnadigungen keine Schuld bezeichnen, obwohl es bei diesen Vorbegnadigungen genau darum geht

Biden stellte in seiner Erklärung fest, dass die Begnadigungen keine Schuld bezeichneten, obwohl es bei diesen Vorabbegnadigungen offensichtlich genau darum geht. Die Erteilung dieser Begnadigungen sollte von allen Amerikanern als absolutes Schuldeingeständnis für die schlimmsten Verbrechen, die dieses Land je erlebt hat, anerKENNT werden. Es wird immer noch viele Konsequenzen für diese Kriminellen geben, auch wenn Resident Biden ihnen einen kostenlosen Austrittspass gegeben hat.

Anfang dieses Monats sagte der falsche Präsident den Reportern, dass ein Faktor bei seiner Entscheidung darin besteht, ob Trump in den Tagen vor seiner Amtseinführung „eine seiner Absichten für eine mögliche Verfolgung seiner politischen Gegner telegraphiert hat“. Das Biden-Regime zielte auf Trump mit dem bewaffneten DOJ und aus ausgewählten Staatsanwälten und sogar Richtern, die Trump für verpfollte Anklagen (Wortspiel beabsichtigt) und gefälschter Verbrechen, die aus einer Handvoll Vergehen stammen, für schuldig erklären würden.

„Es hängt von einigen der Sprache und Erwartungen ab, die Trump in den letzten Tagen hier ausgestrahlt hat, was er tun wird“, sagte der falsche Präsident auf die Frage, welche Begnadigungen und Umstungen er gerade geschrieben hat.

Kalifornische demokratische Sen. Adam Schiff hat gesagt, dass er keine präventive Begnadigung will, und das sollte dazu beitragen, ihn ins Gefängnis zu bringen, wo er hingehört, mit Nancy Pelosi, Barrack Obama, Bill Gates, Fauci, Walensky, Comey, Pedo-Biden und Hitlery Clinton selbst. Pedo-Biden selbst sollte von einem Tribunal wegen seiner Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt werden, die Covid-Gerinnselschüsse propagieren, unschuldige Menschen ins Gefängnis stecken, Tausende von Kindern in die Sexsklaverei handeln und Milliarden von Dollar im militärischen Industriekomplex veruntreuen.

