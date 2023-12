Der philippinische Vertreter gibt eine Resolution ab, in der das Land aufgefordert wird, die umstrittenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO abzulehnen

Ein Mitglied des Repräsentantenhauses der Philippinen hat eine Resolution zur Ablehnung von Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften der Weltgesundheitsorganisation herausgegeben, die die Gesundheitsfreiheit der Menschen auf der ganzen Welt bedrohen.

Der Abgeordnete Dan Fernandez, der als Vorsitzender des Ausschusses für öffentliche Ordnung und Sicherheit des Landes fungiert, legte die Entschließung vor und teilte der WHO schriftlich mit, dass das philippinische Repräsentantenhaus die Änderungsanträge ablehnt.

Die Resolution HR 1490 besagt: Das Repräsentantenhaus drängt hiermit die Regierung, die am 27. Mai 2022 angenommenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften und die vorgeschlagenen Änderungen, die derzeit heimlich ausgehandelt werden und im Mai 2024 angenommen werden, abzulehnen, da sie eine Bedrohung für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellen, gegen etablierte Gesundheitsprotokolle verstoßen und unsere grundlegenden demokratischen Prinzipien beeinträchtigen.

Der Pandemievertrag der WHO und die damit verbundenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften werden die nationale Souveränität sowie die gesundheitliche Freiheit und Körperautonomie der Menschen beschneiden. Die Änderungen legen fest, dass die WHO in der Lage sein wird, die Medikamente zu diktieren, die ihre Mitgliedstaaten verwenden müssen und welche sie während einer Pandemie nicht verwenden können.

Die WHO will auch ein Gesetz umsetzen, das die Länder verpflichtet, ihre Bürger in einer Weise zu zensieren, die sicherstellt, dass nur die Botschaften der öffentlichen Gesundheit, die mit der offiziellen Erzählung des Gremiums übereinstimmen, mit der Öffentlichkeit geteilt werden.

Obwohl die Internationalen Gesundheitsvorschriften seit 1969 bestehen, werden sie im neuen Entwurf der Änderungen zu Diktat, die befolgt werden müssen, anstatt zu Empfehlungen, die die Länder ignorieren können, wenn sie dies wünschen.

Die Änderungen werden immer noch verlangen, dass der Generaldirektor der WHO einen Notfall im Bereich der öffentlichen Gesundheit von internationaler Bedeutung ausruft, bevor er in der Lage ist, Anordnungen zu erteilen. Es gibt jedoch keine offiziellen Definitionen für das, was als Notfall im Bereich der öffentlichen Gesundheit von internationaler Bedeutung angesehen werden kann. Darüber hinaus wird der Generaldirektor auch die Befugnis haben, eine so genannte potenzielle Pandemie zu erklären, auch wenn sie nicht sehr viele Beweise für die Möglichkeit haben, dass ein Ausbruch einer Krankheit zu einer Pandemie wird.

Geheimhaltung, Zensur und absolute Macht

Einer der Punkte, mit denen er nicht einverstanden ist, sind die Änderungsanträge, die die Pharmaunternehmen und nicht die öffentliche Gesundheit unterstützen. Die Entschließung stellt fest, dass “anstatt die vielfältigen Gesundheits- und Regulierungsprobleme anzugehen, mit denen die Völker der Welt in den Pandemiejahren konfrontiert waren, die vorgeschlagenen Änderungen der IGV in erster Linie darauf abzielen, den industriellen Notfallkomplex des pharmazeutischen Krankenhauses zu unterstützen”.

Er fügte hinzu, dass die Verhandlungen über die Änderungen trotz “vieler ungelöster und belästigenden Probleme” voranschreiten, die sich nicht nur auf die Ursprünge von COVID-19 und seine Ansteckung beziehen, sondern auch auf die Wirksamkeit und Sicherheit von Impfstoffen und die “Millionen von unerklärlichen “Überschusstoten”.

Darüber hinaus weist Fernandez darauf hin, dass die WHO versucht, eine absolute Macht in allen Fragen im Zusammenhang mit der Gesundheit zu werden, und versucht, sich die Macht zu geben, Menschen auf der ganzen Welt Überwachung, Lockdowns, experimentelle Behandlungen und alle Arten von Zugangsbeschränkungen aufzuerlegen.

In der Frage der Zensur machte er darauf aufmerksam, dass die WHO versucht, sich das Recht zu geben, die soziale Kommunikation der Menschen zu zensieren und sich einzumischen, und dass es keine Bestimmungen gibt, um den Mitgliedstaaten eine Möglichkeit zu geben, die Bewertungen der WHO in Frage zu stellen.

Schließlich widersrug er die Tatsache, dass ein Großteil des Prozesses zur Annahme der Änderungen im Geheimen durchgeführt wurde, mit Verhandlungen unter verschlossenen Türen und sehr wenig Erwähnung der Änderungsanträge in den Medien.

Es ist klar, warum sie versuchen, dies schnell und leise durchzusetzen, und man kann nur hoffen, dass genügend Beamte auf der ganzen Welt eine starke Haltung gegen diese sehr beängstigend vorgeschlagenen Änderungen einnehmen und sie daran hindern werden, in Kraft zu treten.

