Während die Deutschen weiterhin mit Inflation und hohen Energiepreisen zu tun haben, geben Politiker Russland die Schuld für die Situation, während sie die Rolle der USA bei der Sprengung der Nord Stream-Pipeline und ihre Auswirkungen auf ihre Gasversorgung nicht anerkennen.

In einem Interview letzte Woche versuchte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, die Schuld von seiner eigenen Regierung abzulenken, und sagte, dass die Deutschen eher nach Moskau als nach Berlin schauen sollten, wenn sie nach der Ursache für hohe Inflation und Energiepreise suchen. Er fügte hinzu, dass das Embargo gegen Russland notwendig sei, um Europa vor dem Imperialismus zu verteidigen.

Er verteidigte auch die unerschütterliche Unterstützung der deutschen Regierung für die Ukraine im Interview mit der Tageszeitung.

“Es geht darum, Europas Friedensordnung zu verteidigen. Russland führt einen imperialistischen Krieg und darf nicht gewinnen. Zweitens: Russland hat seine Gaslieferungen gestoppt, nicht wir”, erklärte er.

Russlands Gazprom hatte Erdgas über die Ukraine nach Deutschland geliefert, und sie nutzten auch die Nord Stream-Pipeline, die unter der Ostsee zwischen Russland und Deutschland lief, um Erdgas nach Westeuropa zu liefern. Vor dem Krieg hatte Deutschland die Hälfte seines Gases aus Russland erhalten.

Deutschland blockierte die Zertifizierung des Nord Stream 2-Projekts, das den russischen Gasfluss nach Deutschland verdoppeln würde, kurz bevor der Ukraine-Konflikt eskalierte, und ihre Haltung änderte sich nicht, nachdem Nord Stream 1 im September 2022 durch Explosionen zerstört wurde.

Niemand wurde offiziell für die Zerstörung der Pipeline zur Verantwortung gezogen, aber einige Berichte wiesen später darauf hin, dass die USA Das Verteidigungsministerium war verdeckt verantwortlich und führte den Angriff unter der Leitung von Präsident Biden in Zusammenarbeit mit der CIA und mit Hilfe Norwegens durch. Der Verlust der Pipeline war für einen Großteil des Schadens für die deutsche und europäische Wirtschaft verantwortlich.

Nach dem Verlust der Pipeline war Deutschland gezwungen, zu teureren Energiequellen zu wechseln. Der russische Präsident Wladimir Putin hat darauf hingewiesen, dass die USA von dem Angriff viel zu gewinnen hatten, weil sie die Nachfrage nach amerikanischem Flüssigerdgas in Europa gestärkt haben, so dass viele das Gefühl haben, dass Scholzs Fokus auf Russland als Ursache ihrer Probleme fehlgeleitet ist.

Deutschland und andere europäische Länder genossen in der Vergangenheit relativ billige russische Energie, aber seit der Kürzung der Gasimporte aus Russland hat Deutschland seinen internationalen Status als industrielle Supermacht angesichts der höheren Energiepreise verblassen. Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck gab zu, dass das Land im Januar “seinen Wettbewerbsvorteil verloren” hatte.

Die deutsche Wirtschaft leidet, da die Inflation und die Energiepreise hoch bleiben

Scholz behauptete auch, dass die Deutschen sich keine Sorgen um die Inflation und die Wirtschaft machen müssen, weil grüne Energie und die Pharmaindustrie ihr Vermögen bald umdrehen werden. Kurz nach der Veröffentlichung seiner Kommentare kündigte Deutschlands größter Stahlhersteller, Thyssenkrupp, jedoch an, dass er in seinem Werk in Duisburg, das angesichts der “hohen Energiekosten und der strengen Vorschriften zur Emissionsreduktion” eine “erhen erheblichen Produktionsreduzierung” vornehmen würde, zu der 13.000 Mitarbeiter entlassen werden.

Das Land ist derzeit bereit, nach einem Rückgang seiner Wirtschaft um 0,3% im vergangenen Jahr in eine technische Rezession zu stürzen. Die diesjährigen Aussichten sind besorgniserregend, da die Regierung ihr prognostiziertes BIP-Wachstum für 2024 von 1,3% auf 0,2% senkt.

