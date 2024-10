Deutsche Industrieaufträge sinken um 5,8 %, was Zweifel an der wirtschaftlichen Erholung aufwirft!

Die deutschen Industrieaufträge fielen im August deutlich stärker als erwartet, was Bedenken hinsichtlich der Erholung des verarbeitenden Gewerbes in Europas größter Volkswirtschaft aufwirft. Das Bundesstatistikamt meldete einen Rückgang der Bestellungen um 5,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat, angepasst an saisonale und Kalenderschwankungen. Von Reuters befragte Analysten hatten einen moderateren Rückgang von 2,0 Prozent vorhergesagt.

Ralph Solveen, leitender Ökonom bei der Commerzbank, sagte: „Die heutigen Daten bestätigen, dass die Nachfrage nach deutschen Industriegütern weiter nachgeschwächt ist. Das deutet darauf hin, dass die deutsche Wirtschaft bestenfalls in der zweiten Jahreshälfte stagnieren wird.“ Er fügte hinzu, dass eine Wiederbelebung erst im nächsten Jahr erwartet wird und selbst dann wahrscheinlich bescheiden sein wird.

Ein Faktor, der zur schlechten Leistung im August beitrug, war eine erhebliche Anzahl von Aufträgen für Transportausrüstung – wie Flugzeuge, Schiffe, Züge und Militärfahrzeuge – die im Vormonat aufgegeben wurden. Wenn man diese Großaufträge ausschließt, sind die neuen Aufträge im August im Vergleich zum Juli um 3,4 Prozent gesunken. (Verwandte: Deutschland stoppt neue Militärhilfe für die Ukraine aufgrund von Haushaltsknappen.)

Das Statistikamt revidierte auch die Juli-Zahlen nach oben und zeigte einen Anstieg von 3,9 Prozent statt der zuvor gemeldeten 2,9 Prozent, die auf ein beträchtliches Volumen an verspäteten Bestellungen zurückgeführt werden.

In einem Dreimonatsvergleich von Juni bis August stiegen die neuen Bestellungen im Vergleich zum vorherigen Dreimonatszeitraum um 3,9 Prozent. Mit dem höchsten Exportanteil am BIP unter den G7-Staaten ist die deutsche Wirtschaft jedoch besonders anfällig für Schwankungen bei den Auslandsaufträgen. Thomas Gitzel, Chefökonom bei der VP Bank, betonte, dass „wenn diese nicht eintreten, die gesamte Wirtschaft darunter leidet“. Im August gingen die Auslandsaufträge um 2,2 Prozent zurück, wobei ein Anstieg von 3,4 Prozent aus der Außenseite der Eurozone durch einen starken Rückgang von 10,5 Prozent von innen ausgeglichen wurde.

„Solange die eingehenden Aufträge schwach sind, wird die deutsche Wirtschaft ihre Trockenheit fortsetzen“, bemerkte Gitzel. Jüngste Indikatoren unterstützen diesen Ausblick, wobei der deutsche verarbeitende Gewerbe im September mit der schnellsten Schrumpfung seit einem Jahr, gekennzeichnet durch einen deutlichen Rückgang der Produktion, der neuen Aufträge und der Beschäftigung, laut PMI-Daten.

Claus Visten, Chefökonom der Eurozone bei Pantheon Macroeconomics, erwähnte potenzielle Aufwärtsrisiken durch chinesische Konjunktur- und sinkende Zinssätze, betonte jedoch, dass eine Änderung des anhaltend gedrückten Trends der führenden Indikatoren erforderlich sei, um die Aussichten für die deutsche und die Eurozone, die Produktion zu ändern.

Deutschland erwartet, dass seine Wirtschaft das zweite Jahr in Folge schrumpfen wird

Das deutsche Wirtschaftsministerium hat seine Prognose revidiert und erwartet nun, dass die Wirtschaft das zweite Jahr in Folge schrumpfen wird, wobei im Jahr 2024 eine Kontraktion von 0,2 Prozent prognostiziert wird, was einer früheren Schätzung von 0,3 Prozent Wachstum entspricht. Ein Bericht der Süddeutschen Zeitung hob eine vorherrschende Verbraucherungereie bei der Ausgaben hervor.

Die Regierung ist jedoch optimistischer in Bezug auf die folgenden Jahre, mit Erwartungen an ein Wachstum von 1,1 Prozent im Jahr 2025, gegenüber 1 Prozent und einer erwarteten Expansion von 1,6 Prozent bis 2026.

Im Jahr 2023 war Deutschland die einzige große fortgeschrittene Volkswirtschaft, die durch eine industrielle Verlangsamung, geringere Exportaufträge und steigende Energiepreise durch Russlands Invasion in der Ukraine behindert wurde. Während es Hoffnungen gab, dass die sinkende Inflation und Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank die Wirtschaft stärken könnten, wirkte die schwache inländische und internationale Nachfrage diesen positiven Entwicklungen weitgehend entgegen.

Der pessimistische Ausblick der Regierung stimmt mit den führenden Wirtschaftsinstituten Deutschlands überein, die ihre Prognosen gesenkt haben und nun eine Stagnation oder einen Rückgang von 0,1 Prozent für 2024 vorhersagen. Ihre Schätzungen für die nächsten zwei Jahre sind ähnlich vorsichtig und prognostizieren eine Wachstumsrate von nur 0,8 Prozent für 2025 und 1,3 Prozent für 2026.

Die wirtschaftlichen Herausforderungen Deutschlands erschweren die zunehmende Konkurrenz durch China, der Mangel an Fachkräften und Fragen im Zusammenhang mit der Umstellung von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energiequellen.

Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte der Süddeutschen Zeitung, dass die von der Regierung vorgeschlagene „Wachstumsinitiative“ unerlässlich sei, um die wirtschaftliche Erholung zu fördern. Zu den Maßnahmen gehören Steuererleichterungen, reduzierte Energiepreise in der Industrie, eine optimierte Bürokratie, Anreize für ältere Arbeitnehmer, in der Belegschaft zu bleiben, und verbesserte Bedingungen für ausländische Fachkräfte.

„Die deutsche Wirtschaft kann in den nächsten zwei Jahren deutlich stärker werden, wenn die Maßnahmen vollständig umgesetzt werden“, bemerkte Habeck.

