Pharmaunternehmen nutzen Populationen Jahr für Jahr aus, verfeinern den Namen von Krankheiten jährlich und vermarkten neue Heilmittel, die die Menschen nur noch kränker machen. Ab diesem Herbst wird Japan im Rahmen seines Impfprogramms für die Herbst- und Wintersaison 2024-2025 einen selbstverstärkenden mRNA-COVID-19-Impfstoff einführen. Der Impfstoff Kostaive (ARCT-154) wird für 7.000 Yen (47 $) für Personen ab 65 Jahren sowie für Personen im Alter von 60 bis 64 Jahren mit schweren zugrunde liegenden gesundheitlichen Problemen erhältlich sein. Es ist Teil einer Zwei-Dosen-Serie.

In klinischen Studien wurde nach der ersten Dosis eine Rate von fast 90 Prozent unerwünschter Ereignisse registriert. Diese unerwünschten Ereignisse wurden jedoch ignoriert, als Japan die Impfung genehmigte. Auch die Vereinigten Staaten wollen diese Jabs in den kommenden Jahren genehmigen.

Der weltweit erste selbstverstärkende mRNA-Impfstoff wird in Japan veröffentlicht

ARCT-154 wurde der weltweit erste selbstverstärkende mRNA-COVID-19-Impfstoff, nachdem es im November 2023 vom japanischen Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt zugelassen wurde. Es wurde vom Biotechnologieunternehmen CSL in Zusammenarbeit mit Arcturus Therapeutics entwickelt.

Im Gegensatz zu mRNA-Impfstoffen – die nur das Spike-Protein produzieren, das für die Immunantwort erforderlich ist, solange die mRNA anhält – sind saRNA-Impfstoffe so konzipiert, dass sie Kopien von sich selbst und den von ihnen kodierten Proteinen erstellen. Diese „biologische Druckmaschine“ könnte theoretisch das Vorhandensein des Impfstoffs verstärken und seine Wirkung im Körper auf unbestimmte Zeit vervielfachen.

Laut CSL zeigte der Impfstoff in klinischen Studien eine höhere Immunogenität und ein günstiges Sicherheitsprofil im Vergleich zu den ursprünglichen mRNA-Impfstoffen. Unabhängige Impfstoffforscher äußern jedoch ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Wirksamkeit dieser nicht getesteten Technologie.

Dr. Nicolas Hulscher erklärte: „Diese Produkte sind völlig neu. Es gibt absolut keine langfristigen Sicherheitsdaten über sie.“ In Studien mit ARCT-154 stellte er nach der ersten Dosis eine Rate von fast 90 Prozent unerwünschter Ereignisse fest, wobei Kliniker signifikante systemische Reaktionen bei den Teilnehmern beobachteten. Schwerwiegende und medizinisch besuchte unerwünschte Ereignisse wurden nur von Tag 1 bis Tag 92 registriert.

Karina Acevedo Whitehouse, Professorin für Mikrobiologie, betonte den Mangel an umfassenden Studien zu den langfristigen Auswirkungen der selbstverstärkenden mRNA-Technologie. Sie wies darauf hin, dass es keine Bewertungen potenzieller Zelltransformationen gibt, einschließlich der Risiken von krebserregenden Mutationen oder Entzündungsreaktionen. „Wir wissen einfach nicht, was die Konsequenzen sein könnten“, warnte sie.

„Es wurden auch keine Studien zu generationenübergreifenden Auswirkungen – zum Beispiel Teratogenität [Geburtsfehler] – von selbstverstärkenden mRNA-Injektionen durchgeführt“, sagte sie. „Wir wissen einfach nicht, was die Konsequenzen sein könnten.“

Eine Studie der Universität Cambridge ergab weitere Bedenken, dass ursprüngliche mRNA-Impfstoffe bei einem Drittel der Empfänger unbeabsichtigte Immunantworten auslösen können, was zu möglichen Autoimmunreaktionen führt. Whitehouse brachte die Zunahme bestimmter Krebsarten, die seit 2021 beobachtet wurden, mit den Auswirkungen der mRNA-Technologie auf die Zellwege in Verbindung.

Selbstverstärkende mRNA-Impfstoffe, die ein Enzym enthalten, das die Replikation der injizierten mRNA ermöglicht, können noch größere Risiken bergen als die ursprünglichen mRNA-Impfstoffe. Experten vermuten, dass die anhaltende Antigenproduktion zu erhöhten Risiken führen könnte, was diese neuen Impfstoffe ähnlich wie „konventionelle mRNA-Injektionen auf Steroiden“ macht, wie Hulscher beschrieb.

Die USA erwägen die Verwendung von selbstverstärkenden mRNA-Impfstoffen, die wirklich außer Kontrolle geratene Biowaffen sind

Die Vereinigten Staaten planen, diese neuen Impfstoffe zu verwenden. Das Biden-Regime hat sich bereits mit mehreren Unternehmen zusammengetan, um selbstverstärkende mRNA-Impfstoffe für zukünftige Plandemien zu entwickeln. Mit anderen Worten, Unternehmen verschwören sich, um eine Reihe von selbstverstärkenden Impfstoffen zu entwickeln, damit sie von zukünftigen Viruskonstrukten und nachfolgenden Pandemie-Botschaften und Impfstoff-Marketingkampagnen profitieren können. CastleVax, Codagenix und Gritstone Bio haben bereits Verträge vom Ministerium für Gesundheit und Soziales im Rahmen des Projekts NextGen der Bundesregierung erhalten.

Das Projekt NextGen behauptet, die rasante Entwicklung der nächsten Generation von Impfstoffen und Behandlungen zu beschleunigen und zu rationalisieren, indem es öffentlich-private Kooperationen anführt. Im September 2023 schloss Gritstone Bio einen Vertrag über 433 Millionen US-Dollar ab, um einfach „eine Studie in der Mitte seines selbstverstärkenden mRNA-COVID-19-Impfstoffkandidaten durchzuführen“, so dass sich seit einiger Zeit Produkte in der Entwicklung befinden. Gritstone Bio hat zuvor Mittel von der Bill and Melinda Gates Foundation erhalten, die versucht, von ihren Impfstoffinvestitionen zu profitieren. Zu den Partnern von Gritstone Bio gehören auch BlackRock und State Street, offizielle Partner des Weltwirtschaftsforums. Diese Biowaffen-Investitionen sind zu groß, um zu scheitern, und die Gerichte machen Impfstoffhersteller nicht für die Schade von Millionen verantwortlich, so dass es wahrscheinlich ist, dass saRNA-Impfstoffe bald in die USA kommen werden.

