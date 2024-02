Deutschlands umstrittener Innenminister möchte sicherstellen, dass die Regierung weiß, wer an die rivalisierende politische Partei spendet. Innenministerin Nancy Faeser hat ein neues Gesetz gefördert, das es der Regierung ermöglichen würde, die Bankkonten der Spender der rechtsreinigen politischen Partei ins Visier zu nehmen – genau so weit ist die derzeitige deutsche Regierung bereit, ihre Hauptopposition auszumerzen.

“Niemand, der an eine rechtsextreme Partei spendet, sollte unentdeckt bleiben”, warnte die 53-jährige Beamtin, als sie das neue Durchgreifen auf Bankkonten und die Finanzierung politischer Gruppen ankündigte, von denen insbesondere angenommen wird, dass sie die Opposition Alternative für Deutschland (AfD) umfasst. “Diejenigen, die den Staat verspotten, müssen sich mit einem starken Staat auseinandersetzen”, fügte sie hinzu.

Die SPD-Politikerin erklärte, dass ihr Plan in Zusammenarbeit mit dem Präsidenten des Amtes für den Schutz der Verfassung (BfV) Thomas Haldenwang und dem Leiter der Bundeskriminalpolizei Holger Munch ist. Unter dem Titel “Resolente Bekämpfung des Rechtsextremismus” stellte Faeser 13 neue Maßnahmen vor, mit besonderem Schwerpunkt auf denjenigen, die die politischen Rivalen ihrer Partei finanzieren. “Die BfV kommuniziert eng mit dem Finanzsektor, um ihn für die Probleme der Finanzströme und Transaktionen im Zusammenhang mit Rechtsextremismus zu sensibilisieren”. Außerdem drängt sie auf eine “Früherkennungseinheit”, die in ein paar Monaten in Betrieb genommen wird, damit die Regierung “Manipulations- und Desinformationskampagnen” erkennen kann, die von rechten Gruppen mit “KI-generierten Fotos und gefälschten Konten” gestartet wurden.

Sie sagte auch, dass sie mit regionalen Behörden zusammenarbeitet, um zu verhindern, dass Rechtsextreme das Land ein- oder ausreisen. “Deutsche Rechtsextremisten und ausländische Autokraten haben eines gemeinsam: Sie wollen Wut und Spaltung schüren, vor allem durch Desinformation”, behauptete sie.

Der Minister argumentierte, dass die Rechten auf die gleiche Weise verfolgt werden sollten wie Mitglieder des organisierten Verbrechens. Also das neue Gesetz. “Der deutsche Bundestag sollte das Gesetz schnell verabschieden”, sagte Faeser. Darüber hinaus würde das Gesetz “Hass im Internet bekämpfen, Feinde der Verfassung aus dem öffentlichen Dienst entfernen und Rechtsextremisten entwaffnen”.

Faeser und ihre Kollegen im inländischen Geheimdienst haben die AfD als “endgültigen Fall von Rechtsextremismus” bezeichnet, was die besagte Partei extremer Überwachung unterworfen hat. Wenn das Gesetz überarbeitet und genehmigt wird, wird die deutsche Regierung diese Bezeichnung nutzen, um diejenigen anzusprechen, die an die Partei spenden. “Es bleibt unklar, wie ein solches Targeting funktionieren würde und welche Art von Strafen sich an jemanden richten würden, der an eine rechte Partei oder Organisation spendet; Faeser sagte jedoch, dass die BfV die Besonderheiten der Verfolgung und Ausrichtung von Spendern behandeln würde”, berichtete Remix News und wies darauf hin, dass die BfV zum politischen Arm des linksliberalen Establishments geworden ist und rivalisierende Parteien an ihrer Macht von der mächtigen Agentur aktiv ins Visier genommen werden.

AfD ist Deutschlands beliebteste Partei

Kritiker argumentieren, dass der Grund, warum die linke deutsche Kultregierung AfD ins Visier nimmt, darin besteht, dass letztere trotz eines Skandals weiterhin gedeiht.

Die rechtsrenge AfD Umfragen jetzt über 20 Prozent in Deutschland und zeigt keine Anzeichen für ein Weggehen. Anfang dieses Monats wurde berichtet, dass sich AfD-Politiker mit rechten Extremisten und Neonazi-Aktivisten trafen, um einen “Masterplan” für Massendeportationen zu diskutieren. Dies wurde als möglicher Schlag für die Popularität der Partei angesehen. Aber es hat anders funktioniert.

Die politischen Führer des Mainstreams verurteilten die AfD und Zehntausende marschierten sieben Nächte in Folge aus Protest durch Deutschland. Im Januar berichteten Philip Oltermann und Kate Connolly für den Observer, dass Theaterbesucher, die an einer inszenierten Lesung des Originalberichts in Berlin teilnahmen, 10 Minuten lang “Alle zusammen, gegen den Faschismus” skandierten, als er endete. Laut Correctiv, dem Nachrichtensender, das zuerst über die Geschichte berichtet, löste das Treffen von AfD-Politikern mit der rechtsextremen Identitären Bewegung eine intensive Überprüfung der Partei aus und erneuerte Fragen darüber, ob sie verboten werden sollte. Es wurde in der Sitzung angesprochen, ob Migranten massenhaft in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden könnten, auch wenn sie deutsche Bürger mit Passbesitz sind.

“Es war eine große Geschichte hier”, sagte Oltermann. “Und es ist ein sehr wichtiger Test, wo sie als Partei sind und welche Art von Unterstützung sie haben”. Trotz allem scheint die Unterstützung der AfD unberührt zu sein. Die Partei ist auf dem besten Weg, 2024 drei große Landtagswahlen im Osten Deutschlands zu gewinnen. (Verwandt: RIGGED: Deutschlands linke Regierung beschleunigt den Staatsbürgerschaftsprozess für Einwanderer in Erwartung der bevorstehenden Wahlen.)

LeftCult.com hat mehr Geschichten darüber, wie linke Regierungen auf der ganzen Welt funktionieren.

