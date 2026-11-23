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Deutschland – Psychisch bedingte Fehltage sind in den offiziellen Kassendaten erneut gestiegen. Der DAK-Psychreport 2026 weist für 2025 366 Fehltage je 100 Versicherte aus, der Fehlzeiten-Report des WIdO kommt bei AOK-Versicherten auf 403 Tage. Das ist ein belastbarer Befund zur Arbeitsunfähigkeit, aber nicht dasselbe wie die Behauptung, ein Drittel der Deutschen sei psychisch erkrankt. Diese Zahl stammt aus einer AXA-Umfrage und misst Selbstangaben, keine amtlichen Diagnosen. Anlass dieser Prüfung ist eine als Anzeige angelegte TAG24-Veröffentlichung für den eigenen Podcast „Unglaublich…“. Die Kernfrage hat Nachrichtenwert. Die Vermischung von Umfrage, Fehltagen und Diagnosen hält der Prüfung nur teilweise stand.

Die beanstandete Seite erschien am 22. November 2026 um 16.15 Uhr unter der Adresse /anzeige/ auf tag24.de. Der Titel lautet: „ADHS, Hochsensibilität, Burnout: Sind wir zu voreilig mit Diagnosen?“ Der Text wirbt für Folge 44 des Podcasts „Unglaublich…“ mit TAG24-Chefredakteur Robert Kuhne und Politikberater Peter Stawowy. Die Folge selbst datiert auf den 19. November 2026. Am Ende heißt es, der Podcast sei eine Produktion der TAG24 NEWS Deutschland GmbH; Verweise führen zur Video-Folge. Auftraggeber ist damit nicht ein externes Pharma- oder Therapieunternehmen, sondern das Medienhaus selbst. Es handelt sich um Eigenwerbung in Form eines Advertorials. Eine klar als Text gesetzte Zeile „Anzeige“ neben der Überschrift war im abgerufenen HTML nicht erkennbar; die Kennzeichnung läuft über den URL-Pfad, die Taboola-Platzierung „Advertorial“ und als „sponsored“ markierte Links. Dieser Artikel bewirbt den Podcast nicht. Geprüft werden die behaupteten Zahlen.

TAG24 stützt die Leitthese „Ein Drittel der Deutschen fühlt sich psychisch krank“ auf den AXA Mental Health Report 2025. Die Pressemitteilung von AXA vom 27. März 2025 bestätigt: 34 Prozent der Befragten sagten, aktuell unter einer psychischen Erkrankung zu leiden, drei Prozentpunkte mehr als im Vorjahr mit 31 Prozent. Bei den 18– bis 24-Jährigen waren es 54 Prozent, nach 41 Prozent im Jahr zuvor. Ipsos befragte im Auftrag von AXA vom 8. Oktober bis 11. November 2024 online 2.000 Personen zwischen 18 und 75 Jahren in Deutschland. Das ist eine Selbsteinschätzung, keine Krankenkassen- oder Registerstatistik. AXA selbst schreibt, 71 Prozent der so Betroffenen hätten die Erkrankung von einem Arzt oder Psychologen diagnostiziert bekommen, 15 Prozent hätten sich selbst diagnostiziert. Diesen wichtigen Unterschied lässt TAG24 aus. Zudem bezeichnet die Anzeige die 18– bis 24-Jährigen als „Jugendliche“. In der AXA-Mitteilung sind es junge Erwachsene.

Die Aufteilung „Depressionen rund 20 Prozent, Angststörungen, Phobien und posttraumatische Belastungsstörungen etwa 14 Prozent“ steht in der uns vorliegenden AXA-Pressemitteilung so nicht. Dort werden Depressionen, Angststörungen, Essstörungen, Zwangsstörungen oder andere psychische Erkrankungen als Beispiele für die Gesamtgröße von 34 Prozent genannt, ohne diese Prozentwerte. Die 34 Prozent dürfen deshalb nicht als amtliche Krankheitslast der Bevölkerung gelesen werden. Zum Vergleich: Im DAK-Psychreport 2026 hatten 2025 sieben Prozent der ausgewerteten beschäftigten Versicherten mindestens eine Krankschreibung wegen einer psychischen Erkrankung. Das WIdO weist für 2025 eine Arbeitsunfähigkeitsquote wegen psychischer Erkrankungen von 8,5 Prozent der AOK-Mitglieder aus. Beides sind Fehlzeiten unter Beschäftigten, nicht der Anteil aller Deutschen mit einer Diagnose. Die Größenordnungen liegen weit unter dem Umfragewert.

Was die Kassen dagegen fest erfassen, sind Krankschreibungen. Der DAK-Psychreport 2026, erstellt vom IGES Institut im Auftrag der DAK-Gesundheit, wertet die Arbeitsunfähigkeitsdaten von 2,4 Millionen Erwerbstätigen aus dem Jahr 2025 aus. Psychische Erkrankungen lagen demnach auf Platz zwei der Erkrankungsgruppen und verursachten 18,7 Prozent aller Fehltage. Auf 100 Versicherte kamen 366 Fehltage und 10,7 Krankschreibungsfälle, nach 342 Tagen und 10,4 Fällen im Jahr 2024. Die durchschnittliche Falldauer stieg auf 34,2 Tage. Depressionen (F32 und F33) verursachten 201,9 Fehltage je 100 Versicherte und damit 55 Prozent des psychisch bedingten Ausfalls, vor Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen mit 63,5 Tagen. Bei Frauen waren es 456 Fehltage je 100 Versicherte, bei Männern 288. Im Gesundheitswesen lag der Wert bei 474 Tagen. Die DAK warnt selbst, Vergleiche mit Psychreporten vor 2024 wegen einer geänderten Leitdiagnose-Methode nicht zu ziehen.

Der Fehlzeiten-Report 2026 des Wissenschaftlichen Instituts der AOK bestätigt die Richtung, mit einer anderen Datenbasis. Das WIdO hat die Arbeitsunfähigkeit von rund 15 Millionen erwerbstätigen AOK-Mitgliedern im Jahr 2025 ausgewertet und am 8. Oktober 2026 veröffentlicht. Fehlzeiten wegen psychischer Erkrankungen stiegen von 284 Tagen je 100 Mitglieder im Jahr 2016 auf 403 Tage im Jahr 2025, ein Plus von knapp 42 Prozent. Ihr Anteil an allen Fehlzeiten betrug 13,0 Prozent. Die mittlere Dauer lag bei 28,5 Tagen je Fall, mehr als doppelt so lang wie der Durchschnitt von 10,4 Tagen. Bei Burnout-Diagnosen weist das WIdO einen Anstieg um 77 Prozent aus: von 11,0 Ausfalltagen je 100 Mitglieder 2016 auf 19,5 Tage 2025. Gleichzeitig war der gesamte Krankenstand 2025 mit 23,3 Tagen je Mitglied leicht rückläufig gegenüber 23,9 Tagen in den Jahren 2023 und 2024. Im ersten Halbjahr 2026 lagen die erfassten AU-Tage unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Mehr psychisch bedingte Fehltage heißen also nicht automatisch, dass der gesamte Krankenstand weiter steigt.

Zur ADHS-Zahl der Anzeige: TAG24 beruft sich auf einen „DAK-Report Bayern“, wonach die ADHS-Neudiagnosen 2024 um 17 Prozent gestiegen seien. Die Pressemitteilung zum Kinder- und Jugendreport der DAK-Gesundheit für Bayern vom 12. Oktober 2026 bestätigt das: 18,3 Neudiagnosen je 1.000 Drei- bis 17-Jährige, hochgerechnet rund 34.300 junge Menschen, plus 17 Prozent gegenüber 2023. Bundesweit lag der Anstieg laut DAK-Kinder- und Jugendreport bei 16 Prozent, hochgerechnet rund 202.000 Erstdiagnosen; 5,2 Prozent der Drei- bis 17-Jährigen wurden 2024 mit einer ADHS-Diagnose versorgt, in Bayern 5,8 Prozent. Die Anzeige verkürzt das auf „Jugendliche“ und lässt offen, dass es um Kinder und Jugendliche sowie um Abrechnungsdaten einer Kasse geht, nicht um eine Volkszählung. Ob der Anstieg vor allem bessere Erkennung, Nachholeffekte nach der Pandemie oder eine tatsächliche Zunahme der Störung ist, beantworten die Reports nicht eindeutig. Eine von der DAK zitierte Fachärztin wertet steigende Zahlen in Bayern zunächst als zuverlässigere Erkennung, nicht automatisch als Mode.

Die TikTok-Angabe ist in der engen Formulierung zutreffend, aber aus dem Zusammenhang der Überschrift gelöst. Eine Studie der Drexel University zu den 133 meistgesehenen Informationsvideos mit dem Hashtag Autismus, Stand Juli 2022, fand 41 Prozent faktisch unzutreffend, 27 Prozent zutreffend und 32 Prozent übergeneralisiert. Veröffentlicht wurde das 2023. Es geht um Autismus-Videos, nicht um ADHS, Depression oder Burnout, und nicht um das Jahr 2026. Dass soziale Medien Fehlinformationen und Selbstdiagnosen befördern können, ist ein ernstes Thema. Es belegt aber nicht, dass die gestiegenen Kassenzahlen insgesamt nur ein Etikettierungseffekt wären. Das anonymisierte Beispiel „Anika“, in dem Liebeskummer zur Depressionsdiagnose wird, ist keine nachprüfbare Statistik. Hochsensibilität ist in den amtlichen Diagnoseschlüsseln der Kassenreporte keine eigene Krankheitsgruppe.

Belastbar ist damit dieses: Die Fehlzeiten wegen psychischer Erkrankungen sind in den aktuellen DAK- und AOK-Daten für 2025 hoch und gegenüber früheren Jahren gestiegen, vor allem durch lange Ausfallzeiten und einen großen Anteil depressiver Diagnosen. ADHS-Neudiagnosen bei Kindern und Jugendlichen sind 2024 in Bayern um 17 Prozent und im Bund um 16 Prozent gestiegen. Die AXA-Zahl von 34 Prozent ist eine Selbstangabe aus dem Herbst 2024, keine amtliche Prävalenz. Die Anzeige vermengt Umfrage, Fehltage und Diagnosen und wirbt zugleich für einen hauseigenen Podcast. Ob „wir wirklich kränker sind oder nur mehr diagnostizieren“, lässt sich mit einer einzigen Prozentzahl nicht beantworten. Für die Arbeitswelt zeigen die Kassen einen realen, teuren Anstieg der psychisch bedingten Ausfalltage.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Anzeige darf eine große Frage aufwerfen, aber sie darf Umfragegefühle nicht zur Volksdiagnose machen. Wer Selbstauskünfte, Krankschreibungen und ärztliche Erstdiagnosen in einen Topf wirft, erzeugt eine Zahl, die beeindruckt und wenig erklärt. Genaue Quellen schützen Betroffene und die Debatte.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gestiegene Fehltage sind kein Beweis dafür, dass Diagnosen nur Mode sind. Lange Ausfälle wegen Depressionen und Belastungsreaktionen belasten Menschen und Betriebe real. Wer daraus eine Geschichte von überempfindlichen Zeitgenossen macht, verlagert das Problem auf die Erkrankten und lässt Arbeitsbedingungen und Versorgungslücken außen vor.

KOMMENTAR / MEINUNG: Falsche Clips in sozialen Netzen gibt es, und Selbstdiagnosen können in die Irre führen. Daraus folgt nicht, dass jeder neu gestellte Befund ein Etikett ohne Krankheit ist. Der vorsichtige Weg ist die Trennung: ernst nehmen, was die Kassen messen, und klar sagen, was nur eine Werbeerzählung über uns alle ist.

Psychische Erkrankungen gehören in die Auswertung von Kassen- und Forschungsdaten, nicht in die Vermarktung eines Podcasts. Wer selbst unter Druck steht, sollte sich an eine Ärztin, einen Arzt oder die Telefonseelsorge wenden. Dieser Text wirbt nicht für das beworbene Format.

Quellen:

DAK-Gesundheit, Psychreport 2026, Auswertung der Arbeitsunfähigkeitsdaten 2025 von 2,4 Millionen Erwerbstätigen, IGES Institut: https://www.dak.de/dak/unternehmen/reporte-forschung/psychreport-2026_163000

WIdO / AOK, Fehlzeiten-Report 2026, Pressemitteilung 8.10.2026: Fehlzeiten aufgrund psychischer Erkrankungen in zehn Jahren um 42 Prozent gestiegen: https://www.wido.de/news-presse/pressemitteilungen/2026/fehlzeiten-report-2026/

DAK-Gesundheit Bayern, Kinder- und Jugendreport: ADHS-Neudiagnosen 2024 plus 17 Prozent, Pressemitteilung 12.10.2026, München: https://www.dak.de/presse/landesthemen/bayern/kinder-und-jugendgesundheit/adhs-bei-kindern-zahl-der-erstdiagnosen-in-bayern-steigt_231428

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