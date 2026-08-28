Deutschland jammert über das Wetter, Stundenlange Gewitter: So extrem ist die Wetter-Wende in Deutschland, dann schaut Euch mal die Wetterdaten aus Norwegen an und die jammern nicht!“

Diese dauernde Wetterpropaganda mit den Themen zu nass, zu heiß und zu kalt ist langsam total überflüssig und nervt, da es wichtigere Probleme in Deutschland gibt!

In Teilen Norwegens ist der Niederschlag im Sommer 2026 deutlich gestiegen, aber nicht gleichmäßig im ganzen Land.

Besonders auffällig war der Juni 2026: Laut dem norwegischen Meteorologischen Institut war er landesweit der acht-nasseste Juni seit Beginn der Messreihe 1901. Vor allem Nordland, Troms und Finnmark wurden als „nass“, „sehr nass“ oder teilweise „extrem nass“ eingestuft. In Brekke in Westnorwegen fielen beispielsweise 300,1 mm, rund 70 % mehr als normal.

Im Juli 2026 sah das Bild anders aus: Über ganz Norwegen betrachtet lag die Niederschlagsmenge ungefähr im Normalbereich. Regional waren die Unterschiede allerdings enorm. Teile von Nordland sowie Møre og Romsdal waren sehr nass, während Innlandet, Telemark und Agder deutlich weniger Regen als üblich bekamen. An einzelnen Orten fiel mehr als das Doppelte der normalen Niederschlagsmenge.

Noch deutlicher wird es beim Zeitraum Mai bis Juli 2026: MET berichtet, dass Nordnorwegen, Trøndelag und der nördliche Teil Westnorwegens tatsächlich mehr Niederschlag als normal erhielten. In einem Gebiet vom inneren Trøndelag über die Küste bis zu den Lofoten sowie in Teilen der Finnmarksvidda wurde es sogar „extrem nass“. Laut MET wurden dort während der Referenzperiode 1991–2020 keine vergleichbar hohen Niederschlagsmengen in einem entsprechenden Dreimonatszeitraum beobachtet.

Wichtig ist aber: Der meteorologische Sommer Juni–August 2026 ist noch nicht abgeschlossen – heute ist der 27. August. Eine endgültige landesweite Sommerbilanz wird daher erst nach Monatsende vorliegen. Langfristig zeigt Norwegen allerdings tatsächlich einen Trend zu mehr Niederschlag, besonders deutlich während der vergangenen rund 40 Jahre.

Kurz gesagt: Für Nord- und Teile Mittelnorwegens: eindeutig ja, teilweise extrem. Für ganz Norwegen kann man für Sommer 2026 bislang nicht pauschal von einem starken Anstieg sprechen, weil insbesondere der Juli regional auch ausgesprochen trocken war.

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