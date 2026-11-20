Thumbnail: YouTube-Kanal „OSUS TV“

Deutschland – In einem knapp drei Minuten langen YouTube-Short des Kanals OSUS TV erklärt der Kommentator Andy Mörker, Grand Theft Auto 6 sei seit Donnerstag, 0 Uhr, erschienen, und rechnet vor, 16.000 Stunden am Steuer würden fast drei Lebensjahre und beinahe eine Viertelmillion Euro Mindestlohn kosten. Der Starttermin um Mitternacht am 19. November 2026 ist amtlich. Die Rechnung, jemand habe diese 16.000 Stunden bereits in genau diesem neuen Spiel abgeleistet, ist es nicht: Zwischen Mitternacht und der Veröffentlichung des Clips am Freitagnachmittag lagen keine 16.000 Stunden. Die amerikanische Prüfstelle listet tatsächlich Nacktheit, starke sexuelle Inhalte und intensive Gewalt; in Deutschland darf das Spiel erst an Volljährige abgegeben werden – allerdings mit einer eigenen Begründung der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle.

Das Video mit dem Titel „Das bisschen Zeit.“ erschien am Freitag, dem 20. November 2026, um 17.16 Uhr MEZ auf dem Kanal OSUS TV unter dem Handle @OSUS_REACT. Der Clip ist 2 Minuten und 59 Sekunden lang, läuft in der Kategorie Nachrichten und Politik und trägt die Hashtags Deutschland, Politik, Medien, Osus und Clipundklar; eine ausführliche Videobeschreibung fehlt. Bei unserem Abruf am Freitagabend zählte der Short 13.152 Aufrufe, 2.239 Likes und 104 Kommentare. Der Kanal hatte rund 53.700 Abonnenten. Sprecher ist Andy Mörker, der das Format gemeinsam mit Ira Mörker betreibt und sich auf der eigenen Seite als früheren Marketingunternehmer aus Oldenburg vorstellt. Das Vorschaubild zeigt ihn frontal vor der Kamera, darüber das Logo des Kanals, die Zeile „3 Jahre für 70 Euro“ und Ausschnitte mit spärlich bekleideten Spielfiguren. Wir stützen uns auf das automatisch erzeugte deutsche Untertitelprotokoll und die Bilder. Einzelne Wörter sind verhört; Zitate geben wir nur dort im Wortlaut wieder, wo sie klar verständlich sind, und korrigieren offensichtliche Hörfehler in Klammern, etwa „halbnackte Frauen“ und „Amokläufe“ statt der verstümmelten Automatikschrift.

Mörker redet direkt in die Kamera. Gleich zu Beginn fragt er, ob in den letzten Tagen etwas aufgefallen sei: „Seit Donnerstag 0 Uhr ist GTA 6 draußen und seitdem spielt mir das Netz Hunderte Clips in meine Timeline. Halbnackte Frauen, Amokläufe und dumpfe Gewalt im Minutentakt.“ Er sagt, er habe das Spiel selbst heruntergeladen, um zu verstehen, worüber alle reden, und könne nachvollziehen, warum es für Millionen Menschen verfänglich sei. Weiter: „Die amerikanische Prüfstelle hat Nacktheit, starke sexuelle Inhalte und intensive Gewalt aufgelistet. In Deutschland gibt es das Spiel wohl auch deshalb erst ab 18.“ Besser wäre es seiner Meinung nach, das Spiel ganz wegzulassen, nicht wegen der Leute, die ihr Leben im Griff hätten, sondern wegen Millionen Menschen, die mehr Zeit mit der PlayStation verbrächten als mit ihrer Familie. Sorglose Eltern, die Kindern nicht klarmachten, die Finger davon zu lassen, hätten „einen Babysitter eingestellt, der Amokläufe nachspielt“. Streamer, die damit Geld verdienten, feierten solche Eltern; sie verdienten „ja schließlich Millionen mit ihren Kids“.

Den zentralen Zahlenkern setzt er danach selbst. Er habe Videos gesehen, in denen junge Männer öffentlich damit prahlten, wie viele Stunden sie GTA 6 gezockt hätten: „Der eine sagt stolz 10.000, der andere sogar 16.000.“ Bei acht Stunden Schlaf bleibe ein Resttag von 16 Stunden; 16.000 Stunden seien dann 1.000 Tage, „fast 3 Jahre eines menschlichen Lebens“. In der Zeit schaffe man eine Ausbildung oder ein Studium, könne Content Creator oder Handwerker werden. Selbst bei bloßer Arbeit zum Mindestlohn hätte man „fast eine Viertel Million Euro mehr auf dem Konto“. Erfolgreiche Streamer rechneten das niemand vor, Rockstar Games lebe davon, dass die Leute nicht aufhörten zu zocken. Wer 16.000 Stunden in ein Spiel stecke, sei nicht faul, sondern verschenke drei Jahre an den Konzern. Am Ende mildert er: Eine Stunde zocken könne und solle jeder, „aber eben nicht 1.000 Stunden oder mehr“. Wenn jemand den Ehrgeiz für 16.000 Stunden habe, solle er ihn in sein eigenes Leben stecken, nicht in einen Konzern. „Ich frage ja nur.“

Der Starttermin hält stand. Laut einer Support-Seite von PlayStation erscheint Grand Theft Auto VI am 19. November 2026 um Mitternacht Ortszeit auf PlayStation-5-Konsolen. Der deutschsprachige PlayStation-Blog kündigte denselben Donnerstag am Vortag ausdrücklich an; Rockstar Games stellte das Spiel am 19. November weltweit für PlayStation 5 und Xbox Series als verfügbar dar. Plattformen der ersten Welle sind damit die beiden aktuellen Konsolen, nicht automatisch der PC. Diese Redaktion hat den Starttermin bereits in einem früheren Bericht über Urlaub zum Spielestart festgehalten. Mörkers Satz „seit Donnerstag 0 Uhr“ trifft diese amtliche Vorgabe.

Die Altersfreigaben trifft er nur zur Hälfte genau. Die amerikanische Entertainment Software Rating Board stuft Grand Theft Auto VI öffentlich als „Mature 17+“ ein. Die Inhaltskennzeichen lauten unter anderem Blood and Gore, Intense Violence, Nudity, Strong Sexual Content, Strong Language, Mature Humor sowie Use of Drugs and Alcohol, dazu der Hinweis auf In-Game-Käufe. Nacktheit, starke sexuelle Inhalte und intensive Gewalt stehen also tatsächlich auf der amerikanischen Liste – neben weiteren Punkten, die der Clip nicht nennt. In Deutschland entscheidet nicht diese Stelle, sondern die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Deren öffentlicher Eintrag für die PlayStation-Fassung vom 13. Oktober 2026 lautet: „keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG“, also keine Abgabe an Minderjährige. Als Gründe nennt die Prüfstelle ausdrücklich „Drastische Gewalt“, „Drogen“ und „Kriminelle Rollenbilder“, plus den Hinweis auf In-Game-Käufe. Nacktheit und sexuelle Inhalte stehen in diesem deutschen Eintrag nicht. Der Satz, das Spiel gebe es „wohl auch deshalb“ erst ab 18, weil die amerikanische Prüfstelle Nacktheit und Sex listet, vermengt zwei verschiedene Verfahren.

Die Stundenrechnung zerfällt, sobald man sie auf das neue Spiel bezieht. Der Clip selbst datiert den Start auf Donnerstag, 0 Uhr, und erschien am Freitag um 17.16 Uhr MEZ. Dazwischen liegen gut 41 Stunden, nicht 10.000 und nicht 16.000. Selbst bis zu unserem Abruf am Freitagabend war keine Woche vergangen. 16.000 Stunden in Grand Theft Auto 6 seit Mitternacht zum 19. November sind physikalisch unmöglich. Mörker nennt weder die Kanäle noch die Clips, auf die er sich beruft. Ob jemand Zahlen aus dem Vorgänger Grand Theft Auto 5, eine Lebenszeit auf der Konsole, einen Anzeigefehler oder eine Übertreibung gemeint hat, lässt sich aus dem Short nicht prüfen. Die Umrechnung selbst ist als Gedankenexperiment stimmig: 16.000 geteilt durch 16 Stunden am Tag ergibt 1.000 Tage, das sind knapp drei Jahre. Als Beleg, jemand habe diese Zeit bereits in dem am Donnerstag erschienenen Titel verbracht, taugt sie nicht. Auch die 1.000 Stunden, die er später als Obergrenze nennt, wären in den ersten beiden Tagen nicht erreichbar.

Beim Geld rechnet er großzügig. Seit dem 1. Januar 2026 beträgt der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland 13,90 Euro brutto je Zeitstunde, so das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und die Fünfte Mindestlohnanpassungsverordnung. 16.000 Stunden mal 13,90 Euro ergeben 222.400 Euro, nicht „fast eine Viertel Million“. Die Größenordnung liegt in der Tat im unteren Hunderttausenderbereich; die Formulierung schlägt etwa 27.600 Euro drauf. Auf dem Vorschaubild steht zudem „3 Jahre für 70 Euro“. Im deutschen PlayStation Store kostete die Standard Edition bei unserem Abruf 79,99 Euro. Die 70 Euro unterbieten den ausgezeichneten Listenpreis. Ob eine andere Edition, ein Händlerangebot oder eine gerundete Faustzahl gemeint war, sagt der Clip nicht. Die Protagonisten des Spiels heißen nach den Angaben von Rockstar und PlayStation Jason und Lucia. Eine von der Automatikuntertitelung wiedergegebene Wendung zu einer „Mandy“ und einem verstopften Rohr konnten wir in den vorliegenden offiziellen Spielbeschreibungen nicht verifizieren.

Meinung und Beleg trennt der Short selbst nicht immer. Dass in sozialen Netzen nach einem lange erwarteten Start sehr viele Clips mit Gewalt und sexualisierten Szenen auftauchen, ist plausibel und passt sowohl zur ESRB-Kennzeichnung als auch zum Vorschaubild. Dass „Millionen Menschen“ mehr Zeit mit der Konsole als mit der Familie verbringen, dass Streamer „Millionen mit ihren Kids“ verdienen und sorglose Eltern pauschal einen „Babysitter“ für nachgespielte Amokläufe einstellen, sind Zuspitzungen ohne vorgelegte Statistik und ohne benannte Einzelfälle. Solche Vorwürfe gegen ungenannte Privatpersonen und Eltern bleiben Behauptungen. Die Warnung, ein Spiel ohne Jugendfreigabe gehöre nicht in Kinderhände, deckt sich dagegen mit der gesetzlichen Lage in Deutschland: Die USK-Einstufung bedeutet, dass Händler den Titel nur an Volljährige abgeben dürfen. Ob das Spiel deshalb „ganz wegzulassen“ sei, ist eine Wertung des Kommentators, keine Behördenentscheidung. Eine Indizierung liegt nach den vorliegenden Einträgen nicht vor.

Dokumentiert sind damit: der Veröffentlichungstermin am 19. November 2026 um Mitternacht Ortszeit, die amerikanische Einstufung Mature 17+ mit Nacktheit, starken sexuellen Inhalten und intensiver Gewalt, die deutsche Einstufung ohne Jugendfreigabe wegen drastischer Gewalt, Drogen und krimineller Rollenbilder, der Listenpreis von 79,99 Euro in der geprüften Store-Anzeige und der gesetzliche Mindestlohn von 13,90 Euro. Nicht dokumentiert als Tatsache in diesem neuen Spiel sind 10.000 oder 16.000 bereits geleistete Stunden, ein Preis von 70 Euro und „fast eine Viertel Million“ als genaue Lohnsumme. Der Clip ist ein moralischer Appell von knapp drei Minuten, kein Rechenbeleg über die tatsächliche Spielzeit seit dem Start.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Spiel ohne Jugendfreigabe gehört nicht in Kinderzimmer, und Eltern, die das ignorieren, schieben die Verantwortung auf eine Konsole. Daran ändert keine Werbekampagne etwas. Wer Gewalt, Drogen und sexuelle Inhalte als Unterhaltung an Minderjährige durchreicht, darf sich nicht hinter dem Argument verschanzen, es sei ja nur ein Spiel.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gleichzeitig zerfällt eine Anklage, die auf Stundenbergen aufbaut, die seit dem Starttag gar nicht vergangen sein können. Wer mit Zahlen erzieht, muss sie können. Sonst wird aus einem berechtigten Einwand gegen den Zeitfraß ein Rechenfehler, den genau die Leute zerpflücken, die man erreichen will. Moral braucht keinen falschen Taschenrechner.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Industrie verkauft eine Welt, in der das eigene Leben hinter der nächsten Mission zurücksteht, und verdient daran prächtig. Das darf man scharf sagen. Man darf daraus aber keine Generalabrechnung mit jedem machen, der nach einem langen Arbeitstag eine Stunde spielt. Der Unterschied zwischen Freizeit und verschenkten Jahren ist der Punkt – und der Punkt wird schwächer, wenn die Rechnung nicht aufgeht.

Was meinen Sie: Ist die Warnung vor der Spielzeit berechtigt – oder zerlegt sich der Appell an den Stundenangaben? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

YouTube-Kanal OSUS TV: Short „Das bisschen Zeit.“, 20. November 2026, 17.16 Uhr MEZ: https://www.youtube.com/watch?v=WYKnHDdyDbc

PlayStation, „Support für Grand Theft Auto VI (Deutschland)“, Veröffentlichungsdatum 19. November 2026, Mitternacht Ortszeit: https://www.playstation.com/de-de/support/games/gta-vi-support/

Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, Titeldatenbank: Grand Theft Auto VI (GTA 6), Sony-Playstation 5, Prüfdatum 13.10.2026, „keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG“: https://usk.de/usktitle/59715/

Bitte Telegram-Kanal folgen https://t.me/pressecop24