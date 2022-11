Die CDC hat gelogen und Kinder sind gestorben: Jetzt kommen die Klagen!

Eine Überwachungsgruppe namens Protect the Public’s Trust fordert die USA auf Generalinspektor des Gesundheitsministeriums (HHS), um die USA zu untersuchen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) über die von ihr verbreiteten Fehlinformationen, die Tausende von Kindern während der Wuhan-Coronavirus-Plandemie (Covid-19) ihr Leben gekostet haben.

Drs. Katherine Fleming-Dutra und Sara Oliver haben die Zahl der Kinder, die angeblich an der Fauci-Grippe gestorben sind, massiv überbewertet, um Gesichtsmasken und „Impfstoffe“ zu schieben, die noch mehr Kinder geschadet und getötet haben, behauptet Protect the Public’s Trust.

Hätte die CDC die ganze Zeit die Wahrheit gesagt, wären Kinder nie gesperrt, der Schulbildung beraubt und in einigen Fällen gezwungen worden, eine experimentelle Injektion zu nehmen, um ihre DNA neu zu programmieren und ihre Systeme mit Nanopartikeln und anderen Giften zu überfluten. (Verwandt: Erinnern Sie sich, als ein hochrangiger CDC-Beamter wegen Kindesmissbrauchs und Bestialität verhaftet wurde?)

Die Richtlinien der CDC zur wissenschaftlichen Integrität behaupten, dass die Agentur als Kernwert nur Informationen veröffentlicht, die als „höchste Qualität angesehen werden und wissenschaftlich fundiert, technisch genau und für das beabsichtigte Publikum nützlich sind“. Offensichtlich geschah dies nicht mit dem Umgang der CDC mit dem chinesischen Virusbetrug.

„Idealerweise würden sie den Vorfall und das, was passiert ist, untersuchen und feststellen, ob bestimmte Beamte innerhalb der CDC gegen die Richtlinien zur wissenschaftlichen Integrität der Agentur verstoßen haben“, sagt Michael Chamberlain, Direktor von Protect the Public’s Trust. „Wir glauben, dass sie es getan haben.“

Obwohl das Büro des Generalinspektors den Eingang der Beschwerde bestätigte, weigerte es sich, weitere Stellungnahmen abzugeben. Das gleiche gilt für die CDC und die HHS, von denen keiner auf Anfragen der Epoch Times nach Antworten reagierte.

Rochelle Walensky zitierte weiterhin entlarvte Studie, nachdem sie als Betrug aufgedeckt worden war

Wir wissen jetzt, dass Fleming-Dutra und Oliver beide darüber gelogen haben, dass die Wuhan-Grippe die häufigste Todesursache bei Kindern ist, während sie dem Impfbeirat der CDC falsche Daten vorgelegt haben, das letztendlich dafür stimmte, der CDC zu empfehlen, Fauci-Grippeimpfungen auf Kinder ab sechs Monaten zu verschieben.

Folien aus einer Präsentation, die sie eingereicht haben, zeigen Zitate für ein nicht von Experten überprüftes Papier aus Großbritannien, das angeblich die Daten der Sterbeurkunde der CDC untersuchte. Diese Studie wurde später als Betrug aufgedeckt.

Innerhalb weniger Tage nach der Präsentation wurden sowohl Fleming-Dutra als auch Oliver darüber informiert, dass sie Fehlinformationen verbreitet hatten. Keiner von ihnen erkannte diese Tatsache an, noch gaben sie irgendeine Art von Korrektur heraus.

„Die allgemeine Meinung [ist], dass „sogar 1 Tod durch COVID, der vermeidbar ist, zu viel ist, unabhängig davon, wie man sie zählt'“, war Olivers Verteidigung als Antwort auf eine E-Mail über die betrügerische Studie.

Nach all dem zitierte CDC-Chefin Rochelle Walensky weiterhin dieselbe entlarvte Studie. Bis heute zitiert der Beratende Ausschuss für Impfpraktiken (ACIP) der CDC ihn auch.

„Ich verstehe nicht, warum sie nicht zu wissen scheinen, wie sie ihre eigenen Ressourcen nutzen sollen“, sagt Kelley Krohnert, eine Bürgerforscherin, die die Autoren der jetzt entlarvten Studie über den Fehler ihrer Wege informiert hat. „Es ist sehr seltsam“.

Wie Sie vielleicht wissen, bereitet sich die CDC darauf vor, Fauci-Grippeimpfungen als Voraussetzung für den Schulbesuch von Kindern voranzutreiben. Das offensichtliche Ziel der CDC ist es, nicht behinderte Kinder daran zu hindern, in den Vereinigten Staaten eine Ausbildung zu erhalten.

„Diese Agentur empfiehlt, das mRNA-Gift in Kinder zu injizieren, um zur Schule gehen zu können“, schrieb ein Kommentator darüber, was als nächstes auf der Agenda der Globalisten für Amerikas Kinder steht. „Einige idiotische Gouverneure folgen ihrer Empfehlung, einschließlich Gavin Newsom aus Kalifornien“.

Die neuesten Nachrichten über die korrupte CDC finden Sie unter CDC.news.

