DIE CHARAKTERLOSEN!!! Nach dem Höllen-Inferno in Crans-Montana: Todesbar-Betreiber trotzen dem Schmerz der Opferfamilien und wollen ihre Lokale skrupellos wieder aufmachen!

In der Silvesternacht verwandelte sich eine beliebte Bar in den Schweizer Bergen in ein wahres Inferno des Grauens, als plötzlich Feuerfontänen aus Champagnerflaschen auf die entflammbare Schaumstoffdecke übergriffen und ein verheerendes Feuer entfachten, das alles in seinem Weg zerstörte. Viele Menschen verloren dabei ihr Leben, zahlreiche weitere wurden schwer verletzt und zum Teil für immer von entsetzlichen Brandwunden gezeichnet – ein Albtraum, der die Hinterbliebenen bis heute in tiefster Verzweiflung zurücklässt. Die Familien der Opfer warten sehnsüchtig darauf, endlich Klarheit darüber zu bekommen, wie ihre Angehörigen in dieser Katastrophe ums Leben gekommen sind, und genau deshalb ist für sie die Vorstellung unerträglich, dass die Betreiber der Unglücksbar ihre beiden verbliebenen Restaurants wieder öffnen wollen.

Die Angehörigen haben deshalb eine Petition ins Leben gerufen, in der sie lautstark gegen diese Wiedereröffnung protestieren und klarstellen, dass man nicht einfach zum normalen Geschäftsbetrieb zurückkehren könne, solange die Trauernden noch auf Aufklärung und Gerechtigkeit warten. Wie Fotos nach dem Brand zeigen, liegt die zerstörte Bar in Trümmern und soll künftig als Jugendzentrum dienen – ein Symbol des Wandels, das die Betreiber jedoch offenbar ignorieren, während sie stattdessen ihre eigenen Interessen verfolgen und die Lokale wiederbeleben wollen, als wäre nichts geschehen. Die Wut der Familien ist verständlich, denn sie fühlen sich erneut verletzt, wenn die Verantwortlichen jetzt einfach weitermachen möchten, ohne Rücksicht auf den Schmerz, der überall spürbar ist.Die Betreiber, Jacques und Jessica Moretti, betreiben in Crans-Montana das Burger-Lokal Le Senso und im Nachbarort das Restaurant Le Vieux-Chalet mit korsischen Spezialitäten – beides Orte, die nach dem Brand ihre Betriebserlaubnis verloren hatten. Doch vor Kurzem wurde unter der Adresse des Vieux-Chalet ein neues Unternehmen angemeldet, was die Hoffnung der Betreiber auf eine schnelle Wiedereröffnung unterstreicht. Ihr Anwalt Nicola Meier erklärt dazu offen, dass das Ziel sei, die Vermögenswerte durch die Wiederaufnahme des Betriebs zu erhalten, denn andernfalls würden die Unternehmen in Konkurs gehen und die Werte, die potenziell der Entschädigung der Opfer dienen könnten, wären verloren. Die Morettis planen zudem, ihre Betriebe an einen Dritten zu übertragen, der Miete zahlt und die Immobilien instand hält, während sie gleichzeitig die aus dem Betrieb erzielten Gewinne an einen Verein spenden wollen, der die Opfer des Brandes unterstützt. Damit wollen sie zeigen, dass sie den Schmerz nicht verdrängen, sondern ihm aktiv mit ihren Mitteln begegnen – eine Haltung, die ihr Anwalt als mutig und verantwortungsvoll darstellt. Trotzdem bleiben die Morettis gegen Kaution auf freiem Fuß und müssen sich regelmäßig bei der Polizei melden, während die Ermittlungen weiterlaufen. Der Anwalt weist zudem auf Morddrohungen hin, die im Zusammenhang mit der Petition gegen die Wiedereröffnung aufgetaucht sind, und betont, dass nichts es rechtfertige, das Paar auf diese Weise anzugreifen.

Die Familien sehen in all dem jedoch nur einen weiteren Schlag ins Gesicht, denn während sie um Aufklärung ringen, scheinen die Betreiber bereits die nächste Geschäftsidee zu schmieden.Die Staatsanwaltschaft hat kürzlich ein neues Video veröffentlicht, das den dramatischen Moment festhält, in dem die Todesbar Feuer fängt – Funken greifen auf die Schaumstoffdecke über und entfachen das Inferno in Sekunden. Gleichzeitig wurde gegen Jessica Moretti eine neue Untersuchung wegen Urkundenfälschung eingeleitet, weil sie angeblich falsche Angaben zur Herkunft des in Brand geratenen Schaumstoffs gemacht haben soll, der das ganze Unglück erst möglich gemacht hat. Ihr Anwalt verteidigt das Paar vehement und betont, dass die Morettis mit den Spenden der Gewinne aktiv helfen wollen, statt den Schmerz zu ignorieren. Doch die Petition der Opferfamilien wächst weiter, und die Frage bleibt: Wie können die Betreiber es wagen, ihre Lokale wiederzueröffnen, während die Hinterbliebenen noch jeden Tag mit den Folgen dieser Tragödie kämpfen? Die Bilder des zerstörten Le Constellation sprechen eine klare Sprache – hier ist nichts mehr wie zuvor, und viele fragen sich, ob die Morettis wirklich den richtigen Weg gewählt haben, indem sie auf Wiedereröffnung und Spenden setzen, statt erst einmal die volle Aufklärung abzuwarten. Die Spannung in Crans-Montana bleibt riesig, die Empörung der Familien ungebremst und die Debatte über Anstand und Verantwortung tobt weiter – ein Drama, das noch lange nicht vorbei ist.

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