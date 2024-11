Die Jury vergibt 12 Dollar an einen katholischen Fernarbeiter, der wegen der Ablehnung des COVID-19-Impfstoffs gefeuert wurde

Eine Frau aus Michigan, die gefeuert wurde, weil sie keinen COVID-19-Impfstoff erhalten hatte, erhielt in einer Klage wegen religiöser Diskriminierung 12 Millionen Dollar.

Die Frau, die 66-jährige Lisa Domski, arbeitete als IT-Spezialistin für Blue Cross Blue Shield of Michigan, das im Oktober 2021 eine obligatorische Impfrichtlinie für alle Mitarbeiter einführte.

Als frommer Katholik folgte Domski den Anweisungen des Unternehmens, eine religiöse Ausnahme zu beantragen, mit der Begründung, dass die zu dieser Zeit im Umlauf befindlichen Jabs mit fetalen Zellen aus Abtreibungen hergestellt worden waren. Sie reichte eine schriftliche Erklärung ein, in der sie ihre religiösen Überzeugungen im Detail erklärte, zusammen mit den Kontaktinformationen für ihre Gemeinde und ihren Priester; das Unternehmen hat sich nie bei ihnen gemeldet.

In dem Brief drückte sie aus, dass der Impfstoff „eine schreckliche Sünde wäre und meine Beziehung zu Gott distanziert“.

Blue Cross Blue Shield of Michigan lehnte ihre Bitte ab und drohte dann, sie zu feuern, wenn sie sich nicht daran kam. Eine standhafte Domski weigerte sich, ihren Forderungen nachzugeben, und sie wurde fast einmonatiger unbezahlter Urlaub genommen, bevor sie im Januar 2022 entlassen wurde und ihre fast vier Jahrzehnte lange Karriere beim Versicherer beendete. Sie war nur eine von 250 Mitarbeiterinnen, die das Unternehmen entlassen hat, nachdem es eine religiöse Befreiung beantragt hatte.

Domski, die vor der Pandemie 75 Prozent ihrer Arbeit von zu Hause aus arbeitete, wurde während der Pandemie vollständig entfernt, was das Beharren ihres Arbeitgebers, sich verstochen zu lassen, noch unsinniger machte. Dies ist etwas, das ihr Anwalt angesprochen hat, indem er darauf hinwies, dass es nicht nötig war, von einem vollständig entfernten Mitarbeiter zu verlangen, der geimpft werden muss, wenn Kunden und Auftragnehmer, die zu ihrem physischen Geschäftsort gingen, den Impfstoff nicht benötigten.

Ihr Anwalt Jon Marko sagte: „Dies war eine Frau, die von zu Hause aus in ihrem Kellerbüro arbeitete, die eine Bedrohung für niemanden darstellte und 38 Jahre lang alle ihre Arbeitsverpflichtungen vollständig erfüllte. Sie entschieden sich, dass sie Menschen diskriminieren würden, die aufrichtig religiöse Überzeugungen hatten.“

Die Jury stellte fest, dass der Versicherer sich an rechtswidriger religiöser Diskriminierung beteiligte und gegen staatliche und bundesstaatliche Gesetze verstieß. Sie erhielt 10 Millionen Dollar an Strafschadensersatz, zusammen mit 1 Million Dollar an nichtwirtschaftlichen Schäden und 1,7 Millionen Dollar an entgangenen Löhnen. Der Versicherer sagte, sie seien vom Urteil „enttäuscht“ und überprüfe derzeit ihre rechtlichen Optionen. Blue Cross Blue Shield of Michigan lehnte drei von vier Anträgen auf religiöse Ausnahmen von seinem Impfmandat ab.

Zahlreiche Klagen wegen religiöser Diskriminierung wurden landesweit wegen COVID-19-Impfstoffmandaten eingereicht

Blue Cross Blue Shield of Tennessee befand sich kürzlich auf der Verliererseite einer ähnlichen Klage und zahlte eine Einigung von 700.000 Dollar an eine Frau in Tennessee, die ebenfalls entlassen wurde, weil sie sich weigerte, einem Impfmandat nachzukommen.

Nach Angaben der Jury in diesem Fall bewies die Mitarbeiterin, dass ihre Weigerung auf einem „aufrichtigen religiösen Glauben“ beruhte und dass sie, wie Domski, vor der Pandemie hauptsächlich aus der Ferne arbeitete.

Selbst wenn Sie großzügig sein und davon ausgehen wollen, dass Blue Cross Blue Shield zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, dass die Impfstoffe die Übertragung des Virus nicht verhinderten, gibt es absolut keine öffentliche Gesundheitsrechtfertigung dafür, dass eine Frau, die in ihrem Keller arbeitet, geimpft wird.

Tausende von Menschen im ganzen Land haben Klagen gegen ihre Arbeitgeber eingereicht, nachdem ihnen eine Ausnahme von einem COVID-19-Impfstoffmandat verweigert wurde, wobei viele Fälle religiöse Einwände betrafen. Letzten Monat verlieh eine Jury sechs Bay Area Rapid Transit-Mitarbeitern in San Francisco jeweils 1 Million Dollar, nachdem ihnen religiöse Unterkünfte verweigert worden waren, während 500 Arbeiter, denen die Befreiung vom in Illinois ansässigen NorthShore University Health System verweigert wurden, eine Einigung von 10,3 Millionen Dollar erhielt.

