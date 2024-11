Dr. Mike Yeadon veröffentlicht 15-minütige Aussage – WATCH – über die völkermörderische Absicht von COVID-„Impfstoffen“!

Nach dreieinhalb Jahren des Wartens auf irgendeine Art von Widerlegung durch das wissenschaftliche Establishment, der ehemalige Pfizer-Manager Dr. Michael Yeadon hat ein etwa 15 Minuten langes Video veröffentlicht, in dem er dargelegt wird, warum er glaubt, dass alle „Impfstoffe“ des Wuhan-Coronavirus (COVID-19) „absichtlich absichtlich entwickelt wurden, um die Fruchtbarkeit zu verletzen, zu töten und zu reduzieren“.

Dr. Yeadon hat vergeblich auf eine Widerlegung seiner Argumente gewartet, weil es keine gibt. Es ist an dieser Stelle offensichtlich, dass COVID-Impfungen nicht dazu gedacht waren, irgendjemandem zu helfen, außer den Impfstoffherstellern und allen anderen, die mit dem „Pandemie“-Betrug in Verbindung gebracht wurden und mit dem Betrug verbunden waren.

„Wenn ich mich geirrt hätte, hätte ich erwartet, dass die Pharmaunternehmen, deren Produkte ich verleumde, eine gerichtliche Verfügung beantragt und erhalten haben, um mich davon abzuhalten, diese Anschuldigungen zu wiederholen“, sagte Dr. Sagt Yeadon. „Keines dieser Dinge ist jemals passiert.“

„Was stattdessen passiert ist, ist, dass ich außerordentlich zensiert und seitwärts verschmiert wurde. Und ich denke, ich biete Ihnen das als starken Beweis dafür an, dass ich möglicherweise ‚über dem Ziel‘ bin, zumindest in Bezug auf diese injizierbaren Produkte, die definitiv viele Menschen verletzt und getötet haben.“

(Verwandt: Schauen Sie sich unbedingt unsere frühere Berichterstattung über Dr. Yeadon fordert, dass alle Hersteller von COVID-Jab „sofort wegen Betrugs angeklagt werden“).

Abstassen der Big Pharma-Maschine

Ein professioneller Forscher, der in den letzten 30 Jahren in der Pharma- und Biotechnologieindustrie verstrickt war, Dr. Yeadon ist hochqualifiziert und gut ausgebildet, um diese Art von Entscheidungen zu treffen, so wie es für manche scheint.

„Ich war mein ganzes Berufsleben mit anderen talentierten Menschen beschäftigt, die versuchten, potenzielle neue Behandlungen für Atemwegserkrankungen zu entwickeln und zu testen“, sagte Dr. Yeadon erklärt unter anderem im obigen Video – schauen Sie es sich unbedingt an.

„Ich kann Ihnen Folgendes sagen: Mit meinem Hintergrund in der Toxikologie und meiner eigenen Forschungserfahrung in 30 Jahren in der Branche qualifiziert mich dies, denke ich, besser als jeder andere Kommentator, um zu bewerten, was in den Köpfen der Menschen war, die diese Produkte entworfen haben.“

Obwohl sie „experimentell“ waren, wurden COVID-Jabs technisch gesehen immer noch genau im Detail geplant, um etwas zu erreichen. Die Zutaten in jedem Fläschchen waren nicht zufällig, Dr. Yeadon sagt, dass auch keine der Inhaltsstoffe in Medikamenten derzeit auf dem Markt sind.

„Es wird gewählt, um dort zu sein, um einen bestimmten Zweck zu erreichen“, erklärt er über die Inhaltsstoffe in Medikamenten und Impfstoffen im Allgemeinen.

„Das ist normal, vielleicht, um einem Medikament zu helfen, sich aufzulösen, absorbiert zu werden, in Ihrem Blut zu bleiben oder Ihren Körper schnell zu verlassen, um in das Gehirn einzudringen, wenn es sich um ein neurologisches Medikament handelt, oder um in der Nähe der Lunge zu bleiben, wenn es sich um ein inhaliertes Medikament handelt.“

Eines der Probleme mit COVID-Injektionen ist, dass sie ein Sammelsurmual von eiligen Zubereitungen auf den Markt brachten, die so schnell hergestellt und freigegeben wurden, dass es einfach nicht genug Zeit gegeben hätte, um sie ordnungsgemäß zu testen, wie ältere Medikamente und Impfstoffe getestet wurden.

COVID-Injektionen wurden nicht nur praktisch nicht getestet, sondern enthielten auch im Fall der mRNA-Varianten (modRNA) von Pfizer, BioNTech und Moderna genmodifizierende Technologien, die noch nie zuvor in großen Mengen auf globaler Ebene eingesetzt wurden.

Nehmen Sie sich etwas Zeit, um Dr. Yeadons Video, um den Rest von dem zu hören, was er zu sagen hat. Es ist entscheidend zu verstehen, wie und warum die neue Trump-Regierung die öffentliche Gesundheitsbranche im Allgemeinen ins Visier nimmt, um sie wieder auf Kurs zu bringen, um We the People und nicht Big Pharma und ihre Handler und Controller zu unterstützen.

Es gibt nie einen guten Grund, sich gegen COVID „impfen“ zu lassen. Erfahren Sie mehr unter ChemicalViolence.com.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

X.com

Natürliche Nachrichten.com

newstarget.com