Lebensmitteleinkauf kann ein stressiges Unterfangen sein, besonders wenn Sie versuchen, die wirklich gesunden Optionen von dem grün gekennzeichneten Müll zu unterscheiden, der von internationalen Lebensmittelverarbeitungsunternehmen produziert wird. Aber für viele Kanadier könnte der Einkauf von Lebensmitteln sie unter die Armutsgrenze drängen.

Der Canadian National Advisory Council on Poverty (NACP) hat kürzlich einen Bericht für das kanadische Parlament veröffentlicht, der zeigt, dass die Armutsquote des Landes im Frühjahr 2024 bei 9,8 Prozent liegt. Dies entspricht etwa vier Millionen Kanadiern, die mit den Schwierigkeiten der Armut konfrontiert sind. Noch im Jahr 2020 lag die Armutsquote bei 6,4 Prozent. “[Menschen, die in] Armut leben, und Dienstleister gleichermaßen sagten uns, dass die Dinge jetzt schlimmer zu sein scheinen als zuvor und in den ersten Jahren der Pandemie. “[Mehr Menschen befinden sich] in der Krise und diese Krisen sind in unseren Gemeinden sichtbarer”, sagte die NACP in ihrem Bericht mit dem Titel “Blueprint for Transformation”.

Die Employment and Social Development Canada (ESDC) und NACP haben den Anstieg der Armutsraten auf hohe Lebensmittelpreise und allgemein höhere Lebenshaltungskosten zurückgeführt. ESDC prognostiziert sogar einen Anstieg der Armutsquote des Landes um 14 Prozent in diesem Jahr aufgrund der hohen Lebensmittelpreise.

Laut einer Supermarktumfrage von Statistics Canada umfassen einige bemerkenswerte Preiserhöhungen für Grundnahrungsmittel eine Erhöhung um 19 Prozent für Orangensaft, eine Erhöhung um 20 Prozent für Babynahrung und eine Steigerung von 27 Prozent für Weißzucker. Diese Preise steigen schneller als Kanadas bereits steile Gesamtinflationsrate, die zwischen 10 und 18 Prozent pro Jahr sinkt.

Böser kanadischer “Diktator” und tyrannischer Premierminister Trudeau erweist sich als rücksichtslos

Premierminister Justin Trudeau ist sicherlich für astronomische Inflationsraten verantwortlich, da er während der COVID-Pandemie einen übermäßigen Gelddruck gefördert hat. Trudeau versuchte, dem kanadischen Volk ein Gefühl des Optimismus zu verkaufen, aber jetzt sind diese Gefühle verblasst. “Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung haben diese ersetzt, da die Lebenshaltungskosten weiter steigen”, dokumentierte der NACP.

Trudeaus übermäßige Klimaschutzprogramme des Bundes sind auch dafür verantwortlich, dass sie dazu beigetragen haben, die Inflation zu fördern. Der Direktor der kanadischen Steuerzahlerföderation, Franco Terrazzano, schätzt, dass Trudeaus Kohlenstoffsteuer die kanadischen Landwirte bis 2030 mehr als 1 Milliarde Dollar kosten wird. “Wenn Trudeaus CO2-Steuer es für Landwirte teurer macht, Lebensmittel anzubauen, und für Lkwler, Lebensmittel zu liefern, macht seine Kohlenstoffsteuer es für Familien teurer, Lebensmittel zu kaufen”, erklärte Terrazzano. “Die Regierung könnte Lebensmittel für Kanadier erschwinglicher machen, indem sie die Kohlenstoffsteuer abgeschafft”.

Im Dezember 2023 haben vier kanadische Universitäten einen Bericht zusammengestellt, in dem die durchschnittlichen Lebensmittelkosten für das kommende Jahr prognostiziert werden. Sie erwarten, dass eine vierköpfige Familie im Jahr 2024 allein für Lebensmittel über 16.000 Dollar ausgeben wird. Höhere Lebensmittelkosten können zu einer Fülle von akuten chronischen Problemen führen. Einige dieser Probleme sind die gleichen, die den Kanadiern mit dem Beginn einer extremen COVID-Politik auferlegt wurden.

“Dazu gehören unzureichendes Einkommen, ungedeckter Wohnungsbedarf und Obdachlosigkeit, Ernährungsunsicherheit und die Verschlechterung der körperlichen und geistigen Gesundheit”, sagte der NACP. Diese höheren Lebenshaltungskosten und die sich verschlechternde Inflationsrate werden die größten sozioökonomischen Herausforderungen für das kanadische Volk bleiben, während Trudeau ihr Premierminister bleibt.

