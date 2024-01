Die Lebenserwartung in den USA FÄLLT jetzt nach den COVID-19-Impfstoffen

Die Lebenserwartung ist in den USA zurückgegangen, und der Zeitpunkt fällt mit der Einführung von COVID-19-Impfstoffen zusammen.

Die durchschnittliche erwartete Lebensdauer für Amerikaner im Jahr 2021 betrug 76,4 Jahre, was einem Rückgang von 0,6 gegenüber 2020 entspricht. Männer können damit rechnen, insgesamt durchschnittlich 73,5 Jahre zu leben, während die Lebenserwartung von Frauen 79,3 Jahre beträgt.

Die häufigste Todesursache in den USA im Jahr 2021 waren Herzerkrankungen, die mit COVID-19-Impfstoffen in Verbindung gebracht wurden. Viele der am häufigsten berichteten Nebenwirkungen von COVID-19-Impfstoffen waren kardial verbunden, wobei unzählige Menschen nach dem Impfen an einem Herzinfarkt oder Schlaganfall litten.

Berichte über impfstoffbedingte Verletzungen häufen sich weiterhin, und die meisten von uns sind nur allzu vertraut mit der alarmierenden Anzahl von Geschichten in den Nachrichten über gesunde junge Menschen, die plötzlich sterben.

Während einige Experten versuchen zu argumentieren, dass die Menschen nicht aufgrund von COVID-19-Impfstoffen sterben, kann niemand den Anstieg junger Menschen mit Herzinfarkten bestreiten. Obwohl es bereits vor der Pandemie nach oben tickte, beschleunigte es sich nach 2020 dramatisch.

Eine Studie des Cedars-Sinai Medical Center zeigte, dass die Todesfälle bei Herzinfarkten in den Jahren 2020 und 2021 für alle Altersgruppen stiegen, aber der größte Sprung wurde bei Personen im Alter von 25 bis 44 Jahren beobachtet. Der Anstieg von 29 Prozent ist einfach zu groß, um ihn zu ignorieren.

Analyse zeigt, dass mRNA-Aufnahmen die Lebensdauer um 24 Jahre verkürzen könnten

Daten der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zeigen, wie schädlich die Impfstoffe waren. Laut einer Analyse von The Expose könnten Männer, die die mRNA-Aufnahmen erhalten, infolgedessen bis zu 24 Jahre ihre Lebensdauer abnehmen.

Tatsächlich berichten sie, dass CDC-Mortalitätsdaten für alle Ursachen zeigen, dass jede Dosis eines COVID-19-Impfstoffs, den eine Person erhalten hat, ihre Sterblichkeit im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 um 7 Prozent erhöht hat. Mit anderen Worten, Menschen, die 5 Dosen erhielten, starben 2022 um 35 Prozent häufiger als 2021, während diejenigen, die nur eine Dosis erhielten, 2022 eine 7 Prozent höhere Sterbewahrscheinlichkeit hatten als 2021. Für diejenigen, die den Impfstoff vermieden haben, waren ihre Sterbechancen in beiden Jahren gleich.

Sie vergleichen die Impfstoffe mit “langsam wirkendem genetischem Gift” auf der Grundlage dieser Daten, da sich die Menschen nicht von den Schäden zu erholen scheinen, die durch frühere Impfstoffe verursacht wurden, wenn es um übermäßige Mortalität geht. Wenn sich der Trend fortsetzt, wäre eine Person, die 5 Dosen erhielt, eine 350 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, im Jahr 2031 zu sterben, und eine schockierende 700 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, im Jahr 2041 zu sterben, als eine Person, die die Impfung nicht bekommen hat.

FDA-Kommissar Dr. Robert M. Califf bezeichnete die sinkende Lebenserwartung für Amerikaner als “katastrophal” und schrieb am 30. November auf X: “Wir stehen vor außergewöhnlichem Gegenwind in unserer öffentlichen Gesundheit mit einem starken Rückgang der Lebenserwartung. Der große Rückgang in den USA ist nicht nur ein Trend. Ich würde es als katastrophal beschreiben”.

Es überrascht nicht, dass er aufgehört hat, die Schuld auf Impfstoffe zu schieben. Tatsächlich werden viele von denen, die es wagen vorzuschlagen, dass Impfstoffe Todesfälle verursachen, zensiert. Ein Whistleblower, der kürzlich Daten der neuseeländischen Gesundheitsbehörde teilte, die auf eine starke Verbindung zwischen Impfstoffen und Übersterblichkeit hinweisen, wurde verhaftet und steht vor einer Gefängnisstrafe. Die Daten, die er der Öffentlichkeit mitteilte, deuteten darauf hin, dass die Impfstoffe weltweit mehr als 10 Millionen Menschen töteten.

Er sagte, er habe die Daten geteilt, weil sie ihn umgehauen haben, und er wollte, dass Experten sie analysieren und die Menschen darauf aufmerksam machen, was passiert.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

Revolver.news

Expose-News.com

Nachrichten-JournalOnline.com

newstarget.com